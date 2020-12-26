Как изменится жизнь россиян с 1 января

Многое поменяется в жизни россиян уже с 1 января Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С 1 января 2021 года вступает в силу ряд законов, которые изменят жизнь россиян. URA.RU, учитывая мнения экспертов, составило своеобразный рейтинг избранных нововведений.

Налог для богатых

Богатые будут платить государству больше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 1 января вступит в силу закон о прогрессивной шкале налогообложения, который в народе уже назвали «налогом на богатых». Те, чей годовой доход превышает 5 млн рублей, теперь будут платить подоходный налог (НДФЛ) в размере 15% (а не 13%, как ранее). В правительстве подсчитали, что госбюджет получит с этого в 2021 году 60 млрд рублей, а в 2023-м — 68,5 млрд.

Однако экономисты подвергли «налог для богатых» жесткой критике, считая, что новый закон носит популистский характер и направлен в большей степени на то, чтобы сгладить возмущение граждан от резкой поляризации доходов. По мнению экономиста Константина Селянина, повышение НДФЛ для богатых не будет способствовать наполнению бюджета, поскольку под новую ставку налогообложения подпадает едва ли 10% россиян.

В отношении некоторых видов доходов налоговые ставки остаются неизменными. По ставке 13%, независимо от величины полученных средств, будут облагаться доходы от продажи имущества (кроме ценных бумаг), страховые выплаты и выплаты по пенсионному обеспечению.

Удаленную работу легализовали

Теперь россияне официально могут работать удаленно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Удаленная работа с 1 января официально легализована на государственном уровне. Согласно поправкам в Трудовой кодекс РФ, теперь работник по согласованию с работодателем может выбирать, трудиться ли ему из дома, либо ходить в офис, либо чередовать то и другое. Отправить работника на удаленку без его согласия можно только в случае какого-либо ЧП или форс-мажора (что мы наблюдаем сейчас, когда страна борется с коронавирусом). В этом случае компания обязана обеспечить работника необходимым оборудованием или возместить затраты на него.

Самое главное — дистанционный рабочий день теперь строго нормирован. Иными словами — если вас попросили выполнить задание после официального окончания рабочего дня, вы можете отказаться. Либо работодатель обязан будет оплатить эти часы. Кроме того, перевод на удаленную работу — не основания для снижения зарплаты.

«Плюсы закона очевидны. Выравниваются права работников, которые трудятся в организации, и права работающих удаленно. Это первое. Второе — если раньше удаленный режим был регламентирован частично, то сейчас он прописан очень подробно. И если раньше установить факт нарушения со стороны работодателя при удаленке было невозможно, то сейчас это законодательно прописано», — пояснил URA.RU председатель Федерации профсоюзов Свердловской области, депутат Госдумы Андрей Ветлужских. Он входил в состав рабочей группы Госдумы, которая дорабатывала законопроект после первого чтения.

Трудовые книжки уходят в прошлое

Привычные всем работающим россиянам бумажные трудовые книжки исчезнут. Фиксировать места работы и вести счет трудовому стажу теперь будут в электронной базе данных. Электронные трудовые книжки по умолчанию будут заводить для тех, кто устроится на работу после 1 января 2021 года. А уже работающим гражданам нужно определиться, хотят они традиционную бумажную или электронную трудовую книжку, и сообщить об этом работодателю.

Бумажную копию трудовой книжки придется сохранить Фото: Анна Майорова © URA.RU

Эксперты усматривают в законе один большой минус — тем, кто начал работать до 2010 года, обязательно иметь на руках копию бумажной трудовой книжки. «Когда я попытался восстановить свою трудовую деятельность с 1986 года, оказалось, что в электронную трудовую книжку включены записи только с 2010 года. До 2010 года все необходимое для назначения пенсии, для каких-то социальных льгот и выплат необходимо представлять в бумажном виде», — рассказал URA.RU ученый-криминалист, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов.

Самый же большой плюс нововведения, по мнению собеседника агентства, заключается в уровне защиты данных. «И в советские времена, и в современной России в трудовой книжке, поскольку это обычный бумажный документ, записи, печати и штампы легко подделываются. А вот возможностей внесения несанкционированных изменений третьим лицом в электронную трудовую книжку намного меньше, чем в бумажную. Электронная база данных серьезно защищена. Пока фактов взлома не было», — отмечает Вехов.

Обновленная аптечка для автовладельцев

В новой аптечке нет никаких лекарств, зато появились маски Фото: Илья Московец © URA.RU

Самое неожиданное изменение в новом году власти приготовили для автовладельцев. С 1 января 2021 года водители будут самостоятельно комплектовать аптечки, однако при этом нужно строго следовать рекомендациям Минздрава РФ. В аптечке должны присутствовать:

Жгут кровоостанавливающий — 1 шт.

Бинт марлевый медицинский нестерильный двух видов: 5 м на 10 см — 4 шт., 7 м на 14 см — 3 шт;

Салфетки марлевые медицинские стерильные, 16 на 14 см — 2 упаковки.

Лейкопластырь рулонный, не менее 2 см на 500 см — 1 шт.

Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» — 1 шт.

Ножницы — 1 шт.

Перчатки медицинские нестерильные — 2 пары.

Маски одноразовые — 2 шт.

Инструкция по оказанию первой помощи с применением автомобильной аптечки.

По мнению экспертов, это нововведение смело можно отнести к категории бесполезных. «Никакого обоснования этому нет. Первоначальный состав, еще советский, содержал понятные лекарства, там была зеленка, аспирин, сейчас этого нет. После ДТП содержимое этой аптечки не спасет никого. Кто умеет хотя бы жгут накладывать?» — прокомментировал нововведение председатель Комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук. Он отметил, что лучше бы законодатели побеспокоились об огнетушителе. «Никто [из автовладельцев] их не заправляет. Я как-то сгоревшую машину тушил в Питере. Люди остановились помогать, у большинства огнетушитель был пустой. Если у человека рана, то можно использовать одежду вместо аптечки. А вот огнетушитель ничем не заменить».

Гостиницам придется работать по более жестким правилам

С Нового года каждый постоялец гостиницы будет твердо знать, какие услуги ему должны оказать. Способствовать этому будут новые правила работы гостиниц. Теперь все отели должен иметь свидетельство о присвоении «звездной» категории.

Теперь каждый постоялец гостиницы будет знать, на какие услуги ему рассчитывать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Теперь гость будет знать, что если у отеля три звезды, то у него будет два полотенца, мыло, шампуни, что-то еще. Если четыре звезды — будет уже четыре полотенца, обязательно ванная, обязательно лифт. В пяти звездах — обязательно бассейн. Гость должен понимать, что, приезжая в тот или иной отель, он получит определенный набор и определенный уровень услуг», — отметил управляющий отелем «Эмеральд» Сергей Дерендяев.

По мнению эксперта, сами гостиницы не понесут больших затрат из-за обязательного категорирования — сумма не так велика. А вот родителям несовершеннолетних постояльцев, которые заселяются в гостиницу без законного представителя, например, в сопровождении тренера или школьного учителя, придется раскошелиться. С 1 января заселять несовершеннолетних можно только при наличии нотариально заверенного согласия родителей или опекунов, а услуги нотариуса, естественно, платные.

Охотники боятся коррупции

Значительно ужесточатся в 2021 году правила охоты. Сами охотники усматривают в этом коррупционные риски и боятся злоупотреблений со стороны власти.

охота как таковая начинается ровно с того момента, как вы прибываете в охотничьи угодья. Поэтому оправдание «Я просто гуляю» не сработает. Особенно при наличии у человека оружия (даже зачехленного или разобранного), охотничьей собаки или ловчей птицы и, конечно же, добытого животного или его частей. Избежать неприятностей можно, только если есть соответствующая путевка;

при коллективной загонной или ночной охоте теперь обязательно носить яркие жилеты со светоотражающими элементами. Это должно сократить количество несчастных случаев;

нахождение в угодьях с оружием калибра, не соответствующего указанной в купленной путевке дичи, будет расценено как нарушение правил охоты. Это следует учесть при охоте на пернатую дичь (запрещено любое нарезное оружие; исключение сделано только для калибров.22 LR и.22 WMR, и только на рябчика, тетерева и глухаря в разрешенный период времени) и мелких животных (зайца, белки, горностая; запрещено нарезное оружие калибром более 5,7 мм).

Новый закон не встретил понимания у большинства охотников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сами охотники увидели в нововведениях повод для коррупции. «Появление в охотничьих угодьях с собакой без лицензии — штраф. С разряженным, разобранным, зачехленным оружием — штраф. А если охотник просто идет или едет через территорию чужого хозяйства туда, куда у тебя путевка? Появляется возможность для коррупции и произвола», — пояснил URA.RU охотник с 17-летним стажем на условиях анонимности.

Вызвал вопрос и запрет нарезного оружия при охоте на птицу. «Разом выкинули из законного поля обладателей всего нарезного оружия, которое ранее было универсальным. Таким образом провоцируют их на браконьерство. Оставленный мелкий калибр будет массово плодить подранков, которые потом погибнут в муках», — отмечает эксперт.

Однако главный редактор интернет-портала «Охотники.ру» Александр Лисицин придерживается иного мнения: «Раньше брали разрешение на охоту, условно, на утку — и шли в лес с карабином 375-го калибра. А на самом деле стреляли кабанов, лосей, косуль, оленей. Нововведения должны устранить возможные отговорки у людей, которые занимаются браконьерством».