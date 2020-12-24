Пермские инсайды: Махонин выручил Решетникова

До Нового года осталось совсем чуть-чуть Фото: коллаж URA.RU

Министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин задержался в правительстве по просьбе бывшего шефа — министра экономразвития России Максима Решетникова. Спикер гордумы Кунгура Андрей Подосенов пытается найти союзников, а вице-мэр Перми Людмила Гаджиева избавляется от конкурентов.

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Губернатор Махонин выполнил просьбу министра Решетникова

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Говорят, министр экономического развития России Максим Решетников просил губернатора Пермского края Дмитрия Махонина не отправлять до конца года в отставку министра информационного развития и связи Пермского края Игоря Никитина. «В итоге Махонин выполнил договоренности. Никитину позволили завершить текущие проекты и спокойно уйти», — рассказал инсайдер.

Уволенный министр помогал зарабатывать родственникам Решетникова

Источники сообщают, что ряд контрактов в сфере IT от министерства информационного развития и связи Пермского края якобы получали родственники министра экономического развития России Максима Решетникова. «Этим и объясняется желание Решетникова сохранить [главу минсвязи Прикамья Игоря] Никитина подольше», — говорит инсайдер. Он утверждает, что перед Никитиным стояла задача — подписать нужные документы по контрактам на миллиарды рублей, которые якобы получили конторы, близкие к Решетникову и его брату.

Бизнес недоволен отставкой министра

Слухачи утверждают, отставка министра информационного развития и связи Игоря Никитина стала неприятной неожиданностью для пермских предпринимателей, работающих в IT-секторе. «Уход Никитина кажется совсем нелогичным. Многие, кто с ним непосредственно общались, до последнего не знали, что он уходит из правительства», — рассуждает инсайдер. Представители бизнеса отмечают, что Никитин был «завязан на многие проекты», которые сейчас реализуются в IT-секторе и с ним всегда было легко взаимодействовать. «Сейчас же нужно отлаживать все контакты с краевым правительством заново», — заключил инсайдер.

Депутат договорился с приставами благодаря «корочке»

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, что депутат Пермской гордумы Тимофей Чащихин смог уладить ситуацию с приставами и банком якобы только благодаря своему депутатскому статусу. «Как только он избрался депутатом в 2016 году, сразу решил в суд на приставов подать, чтобы не платить исполнительный сбор 310 тысяч рублей», — говорит инсайдер. Он утверждает, что история с взысканием долгов с Чащихина началась еще в 2010 году, когда он проиграл банку «Урал ФД», который принадлежит пермскому олигарху Андрею Кузяеву. «Но долги и претензии банка, похоже, куда-то исчезли, как раз после избрания», — говорит инсайдер.

Бывший спикер гордумы грустит

Источники сообщают, что в пермской политтусовке ходят разговоры о том, что бывший спикер гордумы Юрий Уткин страдает от дефицита внимания к его персоне. «Он привык, что его постоянно показывали по телевизору, хвалили, а сейчас этого нет», — говорит инсайдер. Он утверждает, что после лишения Уткина поста председателя думы последнего лишили доступа к СМИ. «Бесплатно его показывать никто не хочет, а дума больше не платит за сюжеты. Вот он и выкладывает у себя в Instagram те же хвалебные видео от бабушек», — говорит инсайдер.

Вице-мэр портит репутацию директору школы

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Поговаривают, что с подачи вице-мэра Перми Людмилы Гаджиевой наказали директора школы № 93 Павла Вахрушева. Якобы Гаджиева ищет себе новое место работы и таким образом пытается зачистить площадку. «Не исключено, что с подачи Гаджиевой появилась жалоба в прокуратуру на питание в школе», — говорит инсайдер. По его мнению, с представлением от прокуратуры и протоколом от Роспотребнадзора будет гораздо проще сместить директора школы, если он вдруг не захочет уходить добровольно.

Председателя думы Кунгура сравнивают с Остапом Бендером

Источники сообщают, что спикер гордумы Кунгура Андрей Подосенов пытается заручиться поддержкой местных элит, используя сомнительные методы. «То он пытается найти союзника с местной „матерью Терезой“ — бизнесвумен Татьяной Высоцкой, то бежит на закрытую встречу к вице-спикеру заксобрания от ЛДПР Алексею Золотареву, то к бывшему вице-премьеру Роману Кокшарову, ожидающему приговора суда», — говорит инсайдер. Он утверждает, что начавшимся метанием спикера накануне выборов в думу уже заинтересовались в руководстве «Единой России» и администрации губернатора. «Теперь все договоренности Подосенова о возможных коалициях превратятся в груду остапо-бендеровских стульев», — добавляет инсайдер.

В борьбе за пост мэра Соликамска растут ставки

Фото: читатель URA.RU

В Соликамске обсуждают рекламные щиты с новогодними поздравлением от экс-главы Олега Полякова. Его считают одним из основных претендентов на пост руководителя администрации. Слухачи заметили на щитах логотип «Уралкалия». «Сразу понятно, кто стоит за кандидатом. Тем более говорят, что нынешнего мэра [Алексея Федотова] не очень хотят видеть на посту. Правда, на его кандидатуре настаивает [владелец градообразующего предприятия „Соликамскбумпрома“, депутат заксобрания края Виктор] Баранов», — переговариваются между собой слухачи.

В городе указывают на возможности последнего повлиять на ход голосования. «Если Полякова отклонят, он вполне может идти на выборы в заксобрание по округу Баранова. Вы посмотрите, рекламные щиты как раз там и установлены — не только в Соликамске, но и в Красновишерске», — рассказывает источник. Слухачи не исключают и того, что конкурс на главу администрации может быть сорван, а вина за политический кризис возложена именно на Баранова.

Депутат-бунтарь затаился

В Чусовом депутат местной думы Александр Аннакулиев, активно боровшийся с крупной управляющей компанией, временно решил затаиться. Вероятно, это связывают с тем, что сейчас округом вплотную занялся бывший вице-премьер краевого правительства, а ныне депутат заксобрания Антон Удальев. «Он начал активно готовиться к предстоящим в 2021 году выборам, и „коммунальные разборки“ ему точно ни к чему», — сказал инсайдер. Судя по всему, Удальев попросил депутата-бунтаря «не высовываться», чтобы не портить картину. Источник отмечает, что основной акцент, который делает Удальев, когда приезжает в округ на встречи с жителями, касается именно коммунальной сферы.

Чиновникам запретили появляться на работе

Пермским чиновникам запретили приходить на работу в период новогодних праздников, говорят инсайдеры. Сообщается, что это решение руководства не вызвало никакого негатива, а, наоборот, госслужащие готовы с удовольствием выполнить это требование. «Обычно начинали дергать на работу уже 3—4 января. А тут сказали, чтобы до 10 января на работе вообще не показывались», — рассказал инсайдер. Он утверждает, что таким образом пытаются предотвратить распространение коронавируса. «А то вдруг кому в голову придет прийти на работу и устроить новогодние посиделки в кабинете», — добавляет инсайдер.

Скандальный бизнесмен готов приютить PERMM

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермский бизнесмен, строящий ТЦ у Речного вокзала Гагик Назарян готов приютить музей современного искусства PERMM. Музей сейчас оказался перед фактом: платить повышенную арендную ставку владельцу здания, бизнесмену Александру Репину или съехать. «Назарян готов разместить на площадях своего молла PERMM, но скорее всего, предложит музейщикам высокую арендную ставку, которая их вряд ли устроит — 1.5-2 тысячи за „квадрат“. Хотя, в существующих условиях выбирать им особо не приходится: поджимают сроки, а здесь и локация хорошая, и площади под размещение экспонатов подходящие», — отмечает источник. Он добавляет, что как раз к лету, когда музей должен будет съехать из занимаемого помещения, ТЦ может быть сдан.

Полицейских заподозрили в присвоении детских пособий

На камских просторах судачат, что некоторые пермские полицейские повели себя не совсем корректно: якобы, стражи правопорядка, будучи женатыми, оформили документы на получение детских пособий на себя, но, когда развелись, отказались отдавать выплаты своим детям. «В Пермском крае уже известно о нескольких таких случаях. Парадокс в том, что так поступили те, кто стоит на страже закона. Сейчас бывшие жены прикамских „копов“ ломают голову над тем, как выбить с них выплаты на детей», — рассказал инсайдер

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.