Что нового курганцы узнали о себе в 2020-м. Фотоитоги

Из-за коронавирусных ограничений весной резко вырос спрос на предметы личной гигиены, в том числе на туалетную бумагу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

2020 год в Курганской области запомнился, в первую очередь, ограничениями, вызванными пандемией коронавируса. Зауральцы закупались туалетной бумагой, ходили в масках, изобретали новые способы защиты от COVID и изнывали от жары. Основные события уходящего года запечатлела фотокорреспондент URA.RU Екатерина Сычкова.

Традиционные крещенские купания в Кургане на реке Тобол Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане пока не удалось решить все коммунальные проблемы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Улицы, тротуары, скверы, парки и остановочные комплексы обрабатывали специальным раствором, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Некоторые курганцы придумывали свои способы защититься от коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В конце мая в Курганскую область пришла аномальная жара. Городские пляжи патрулировали сотрудники полиции и Росгвардии. Они предупреждали граждан о нарушении режима самоизоляции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

75-летие победы в Великой Отечественной войне проходило в режиме жестких ограничений. Центральные улицы Кургана были закрыты, чтобы избежать большого скопления людей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганским школьникам из-за COVID запретили находиться в общественных местах без родителей. Школы несколько месяцев работали в дистанционном режиме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В сентябре в Кургане торжественно открыли мемориал «Пограничникам всех поколений» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Весной на вокзале возвели палаточный госпиталь, где приезжих тестировали на коронавирус Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В течение года курганцев призывали соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Розничная торговля наиболее пострадала во время пандемии. Часть бизнеса закрылась, а торговые объекты выставили на продажу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В апреле сотрудники регионального СУ СК и УФСБ России задержали бывшего первого замгубернатора Курганской области Сергея Пугина. Сейчас расследование громкого уголовного дела завершено, экс-чиновнику предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями и четырех взятках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В сентябре в Кургане открыли сквер ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и ветеранов уголовно-исполнительной системы. Его построили на деньги благотворителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Акция «Свеча памяти», приуроченная к 79-й годовщине начала Великой Отечественной войны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Выборы депутатов Курганской областной думы во время пандемии коронавируса проходили в течение трех дней с соблюдением мер безопасности: избирателям обрабатывали руки антисептиком и давали индивидуальные пакеты для голосования с перчатками, масками и авторучками. В таких же условиях проходило и голосование по Конституции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков на избирательном участке в областном культурно-выставочном центре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В конце мая и большую часть лета в Курганской области стояла аномально жаркая погода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за коронавирусных ограничений и закрытия границ курганцы стали чаще выбирать курорты юга России. На фото — Республика Крым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил, прибывший в Курганскую область в конце 2019 года, освоился в регионе и наладил диалог с его руководством Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В сентябре начала свою работу Курганская областная дума VII созыва. На фото: председатель облизбиркома Валерий Самокрутов (справа) вручает удостоверение об избрании депутату Александру Брюханову (слева) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы Александр Ильтяков сдал плазму на курганской станции переливания крови Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская станция переливания крови обращалась к жителям региона, которые переболели COVID-19, с просьбой стать донорами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Всего с начала года в регионе выявили более 11 тысяч случаев заражения COVID-19. По официальным данным, от этого заболевания скончалось уже более 160 курганцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В регионе из-за COVID продолжает действовать масочный режим, введена обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет, запрещено проведение новогодних корпоративов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU