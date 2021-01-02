02 января 2021
01 января 2021
31 декабря 2020
30 декабря 2020
29 декабря 2020

Что нового курганцы узнали о себе в 2020-м. Фотоитоги

Самоизоляция, аресты, выборы и аномальная жара. Главные кадры по версии URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговые центры. Курган, торговый центр, продукты, туалетная бумага, тц
Из-за коронавирусных ограничений весной резко вырос спрос на предметы личной гигиены, в том числе на туалетную бумагу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

2020 год в Курганской области запомнился, в первую очередь, ограничениями, вызванными пандемией коронавируса. Зауральцы закупались туалетной бумагой, ходили в масках, изобретали новые способы защиты от COVID и изнывали от жары. Основные события уходящего года запечатлела фотокорреспондент URA.RU Екатерина Сычкова.

Крещенские купания. Курган
Традиционные крещенские купания в Кургане на реке Тобол
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Благоустройство городского парка в снег. Курган
В Кургане пока не удалось решить все коммунальные проблемы
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Санитарная обработка города во время карантина по коронавирусу. Курган
Улицы, тротуары, скверы, парки и остановочные комплексы обрабатывали специальным раствором, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Жители города Кургана во время пандемии коронавируса. Курган
Некоторые курганцы придумывали свои способы защититься от коронавируса
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Пляжный сезон. Курган
В конце мая в Курганскую область пришла аномальная жара. Городские пляжи патрулировали сотрудники полиции и Росгвардии. Они предупреждали граждан о нарушении режима самоизоляции
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Город перед праздником 9 мая. Курган
75-летие победы в Великой Отечественной войне проходило в режиме жестких ограничений. Центральные улицы Кургана были закрыты, чтобы избежать большого скопления людей
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Детский дом в селе Житниковское. Курган
Курганским школьникам из-за COVID запретили находиться в общественных местах без родителей. Школы несколько месяцев работали в дистанционном режиме
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Открытие памятника пограничникам всех поколений. Курган
В сентябре в Кургане торжественно открыли мемориал «Пограничникам всех поколений»
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Палаточный госпиталь на железнодорожном вокзале. Курган
Весной на вокзале возвели палаточный госпиталь, где приезжих тестировали на коронавирус
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Единый государственный экзамен. Курган
В течение года курганцев призывали соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Город во время карантина. Курган
Розничная торговля наиболее пострадала во время пандемии. Часть бизнеса закрылась, а торговые объекты выставили на продажу
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Судебное заседание по продлению меры пресечения для бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган
В апреле сотрудники регионального СУ СК и УФСБ России задержали бывшего первого замгубернатора Курганской области Сергея Пугина. Сейчас расследование громкого уголовного дела завершено, экс-чиновнику предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями и четырех взятках
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Открытие сквера памяти ветеранам ВОВ тружеников тыла и ветеранов Уголовно-исполнительной системы. Курган
В сентябре в Кургане открыли сквер ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и ветеранов уголовно-исполнительной системы. Его построили на деньги благотворителей
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Свеча памяти. Курган
Акция «Свеча памяти», приуроченная к 79-й годовщине начала Великой Отечественной войны
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Выборы депутатов Курганской областной думы седьмого созыва. Курган
Выборы депутатов Курганской областной думы во время пандемии коронавируса проходили в течение трех дней с соблюдением мер безопасности: избирателям обрабатывали руки антисептиком и давали индивидуальные пакеты для голосования с перчатками, масками и авторучками. В таких же условиях проходило и голосование по Конституции
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Выборы депутатов Курганской областной думы. Курган
Губернатор Курганской области Вадим Шумков на избирательном участке в областном культурно-выставочном центре
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Городской пляж "Бабьи пески". Курган
В конце мая и большую часть лета в Курганской области стояла аномально жаркая погода
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Форум "Таврида". Симферополь
Из-за коронавирусных ограничений и закрытия границ курганцы стали чаще выбирать курорты юга России. На фото — Республика Крым
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Открытие памятника пограничникам всех поколений. Курган
Митрополит Курганский и Белозерский Даниил, прибывший в Курганскую область в конце 2019 года, освоился в регионе и наладил диалог с его руководством
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Собрание избранных депутатов областной думы. Курган
В сентябре начала свою работу Курганская областная дума VII созыва. На фото: председатель облизбиркома Валерий Самокрутов (справа) вручает удостоверение об избрании депутату Александру Брюханову (слева)
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган
Депутат Госдумы Александр Ильтяков сдал плазму на курганской станции переливания крови
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган
Курганская станция переливания крови обращалась к жителям региона, которые переболели COVID-19, с просьбой стать донорами
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган
Всего с начала года в регионе выявили более 11 тысяч случаев заражения COVID-19. По официальным данным, от этого заболевания скончалось уже более 160 курганцев
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Соблюдение масочного режима в местах скопления людей. Курган
В регионе из-за COVID продолжает действовать масочный режим, введена обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет, запрещено проведение новогодних корпоративов
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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