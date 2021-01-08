Топ-6 профессий, которые будут востребованы после коронавируса

В следующем году в России вырастет спрос на медиков, айтишников и рабочий персонал Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Экономический кризис 2020

Пандемия коронавируса изменила рынок труда не только в России, но и по всему миру. Экономисты и HR-специалисты рассказали, представители каких профессий в 2021 году будут чувствовать себя увереннее всего и даже смогут работать на иностранные компании, благодаря развитию работы на удаленке.

Официальный уровень безработицы в России, по данным Росстата, пятикратно вырос в 2020 году. Фактическая безработица увеличилась в полтора раза.

Росстат зафиксировал резкий скачок безработицы весной 2020 года Фото: официальный стат Росстата

В 2021 году вырастет спрос на IT-специалистов: разработчиков, диджитал-дизайнеров, тестировщиков, продакт- и проджект-менеджеров. Независимый HR-консультант Зулия Лоикова в беседе в URA.RU отмечает, что конкуренция за кадры такая, что персонал больше не боится потерять работу. Соискатели все чаще приходят за кадрами в небольшие города, устроиться на работу удаленно можно и в иностранные компании. «Зарплаты в этой сфере вырастут процентов на 10-12 и продолжит расти. Компании автоматизируются, поэтому потребность в них такая, что предложение ее не закрывает», — отмечает Лоикова.

Однако к IT-специалистам предъявляются очень высокие требования, отмечает глава уральской пресс-службы сервиса поиска работы HH.ru Анна Осипова. «Средний айтишник, например системный администратор, не такой уж и редкий товар. Сфера развивается, и не так много специалистов успевают за этим. За тех, кто успевает, идет борьба», — говорит собеседница.

Конкуренция за специалистов в информационных технологиях вырастет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Границы для поиска работы и сотрудников открыл и растущий спрос на вахтовых рабочих, отмечает Анна Осипова. Работодатели начинают прибегать к внутренней миграции, приглашать работников с переездом. Таким образом они конкурируют за персонал не только внутри региона, но и по всей стране.

«Особенно это относится к медикам. В Свердловской области открываются вакансии от клиник из Москвы, Дальнего Востока, Карелии, южных регионов страны. Предлагают помощь с переездом и достойную зарплату, лишь бы найти себе персонал», — говорит Осипова.

Спрос на медицинский персонал сохранится и только вырастет. «В пандемию мы испытали острую нехватку медиков. Персонал сконцентрирован в крупных городах, а в маленьких с этим плохо. В среднем по рынку зарплаты в этой сфере вырастут на 10-15 процентов», — говорит Зулия Лоикова.

После бума офисной работы будет расти популярность рабочих специальностей. Анна Осипова отмечает, что синие воротнички были востребованы и раньше, а в пандемию спрос на них усилился из-за оттока мигрантов. «За пару лет этот глубокий дефицит не закрыть.

Но сегодня многие уже устают от офисной работы и хотят что-то делать руками. Работодатели в таких людях нуждаются и стараются сделать эту работу более привлекательной. Их зарплаты часто уже выше, чем у белых воротничков», — говорит собеседница.

Половина россиян, не имеющих рабочую профессию, всерьез не рассматривают возможность ее получить Фото: предоставлено HH.ru

Это же касается и сферы строительства, где после оттока мигрантов из РФ не хватает людей, говорит Зулия Лоикова. «Туда сложно привезти людей из российской глубинки. У них ожидания выше», — говорит специалист. При этом экономист Александр Щербаков считает, что в 2021-м стройки решат свои проблемы за счет иностранцев, которые будут возвращаться в Россию.

Скачок в 2021 году испытает сфера продаж, отмечает Анна Осипова. Специалисты будут нужны в рознице и ритейле: продавцы, сборщики заказов, курьеры, упаковщики. Не хватает менеджеров по продажам: особенно ценны с опытом в узкой, сложной сфере (продажи электротехнического оборудования, газовых котлов и подобное). Зулия Лоикова добавляет, что сейчас все больше продаж строится через онлайн, поэтому будут востребованы диджитал-маркетологи.

Сохранится удаленная занятость, получившая распространение во время пандемии. Анна Осипова указывает, что это выгодно самим работодателям, большинство из которых не отмечает снижения эффективности на дистанционке:

«Вакансий с удаленной занятостью в среднем в 2-3 раза больше, чем год назад, и этот рост продолжится. Электронные трудовые книжки упрощают этот процесс».

Текущий кризис показал спрос на гибких специалистов, говорит Лоикова: «Люди испытали стресс, поэтому важна адаптивность к изменениям. В будущем мы не будем иметь одну профессию на всю жизнь. Это будет четыре-пять профессий».

В связи с этим среди соискателей усилится тренд на обучение, считает Анна Осипова: «История о том, что ты получил какие-то навыки и они будут тебя кормить всю жизнь, больше не работает. Чтобы не остаться на задворках профессии, нужно постоянно совершенствоваться».

В целом в 2021 году работодатели будут нацелены на то, чтобы сохранить персонал, отмечает специалист. По ее словам, усилится работа с HR-брендом, выстраивание корпоративной культуры:

«Когда у компании лояльные сотрудники, ей легче пережить кризис. Они спокойней относятся к ситуации, когда нужно, например, урезать премии».