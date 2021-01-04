Что не так с новым указом Путина об инвалидах

По мнению Софии Пак, стремление к доступности среды носит формальный характер Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российским властям дан ряд поручений после встречи президента РФ Владимира Путина с представителями общественных организаций инвалидов. Полный список включает 13 задач, среди них — обеспечение доступности объектов инфраструктуры, контроль за выполнением квот для приема на работу инвалидов и упрощение порядка установления инвалидности. Однако данных мер недостаточно, считает координатор по трудоустройству людей с инвалидностью София Пак.

Стремление к доступности среды для инвалидов в России, как она отмечает, носит формальный характер. «Эта проблема настолько колоссальная, что ее одними поручениями не решить без комплексного подхода со стороны общественных организаций, органов государственной власти, родителей инвалидов и самих инвалидов», — заявила она URA.RU. По мнению Пак, в РФ нужно повышать уровень информированности граждан о людях с инвалидностью и заниматься созданием доступной инфраструктуры, чтобы последние могли выходить из дома без проблем.

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Она призвала заниматься не повышением пенсий, а созданием условий, чтобы инвалиды могли сами заработать. При этом, несмотря на квоты, в России до сих пор есть проблемы с трудоустройством инвалидов. Как уверяет эксперт, большинство международных компаний занимаются трудоустройством людей с инвалидностью, а российский бизнес более консервативен и закрыт. «Квотирование, к сожалению, не делает инвалидов привлекательными для работодателя, для них это бремя», — уверена она.

Также в стране страдает сфера образования для людей с инвалидностью, добавила собеседница агентства: мало вузов принимают людей с ограниченными возможностями. Инвалиды вынуждены учиться в закрытых учебных заведениях, где не получают должного уровня образования, чтобы поступить в вузы, считает она. Еще одна проблема, которую еще предстоит решить, — это отсутствие социализации и иждивенческая позиция у инвалидов, заключила Пак.

По словам политтехнолога Марата Баширова, помимо того, чтобы принимать какие-то законодательные инициативы, очень важно следить за тем, как они реализуются. «Этот очень четкий сигнал со стороны президента [адресован] губернаторам и волонтерам [говорит о том], что это направление будет поддерживаться и контролироваться государством», — заявил он в беседе с URA.RU. Эксперт также уточнил, что по улучшению качества жизни инвалидов ведется системная работа, которая регулярно выливается в такие апгрейды. Это обновление также связано с поправками в Конституцию, которые закрепляют социальную роль государства. И именно эти категории граждан особенно страдают во время пандемии, уточнил он.