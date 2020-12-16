Минтруд РФ объявил о новой категории инвалидов из-за коронавируса

Осложнения у медицинских работников после коронавируса являются стали новой причиной инвалидности в России. Об этом говорится в указе Министерства труда РФ, опубликованном на портале правовой информации.
«Дополнить пункт 23 порядка установления причин инвалидности <…> подпунктом «в» следующего содержания: дополнительная запись «вследствие развития осложнений после перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией», — указано в документе. Уточняется, что изменения коснутся врачей, среднего и младшего медперсонала, водителей автомобилей скорой помощи, которые переболели COVID-19 и стали инвалидами в результате осложнений. Инвалидность после профессионального заболевания врача должен будет установить суд.
Ранее главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко в числе осложнений от коронавируса назвал кожные проявления и воздействие на центральную нервную системы, пишет RT. В некоторых случаях COVID-19 может вызвать помутнение рассудка, уточняет «Национальная служба новостей».
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