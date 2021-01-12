Источники раскрыли принципы работы нового замгенпрокурора по УрФО

Замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев возглавит уральское управление надзорного ведомства Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

статья из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Новый руководитель управления генпрокуратуры России в Уральском федеральном округе Сергей Зайцев будет внимательно следить за публикациями в СМИ и тем, что ему говорят и обещают. Именно так высказываются о Зайцеве собеседники URA.RU в органах исполнительной власти Приволжского округа, где он с 2011 года возглавлял управление генпрокуратуры.

Источник: государственный советник юстиции 1 класса Сергей Зайцев внимательно следит за публикациями в СМИ Фото: Софья Сандурская © URA.RU

Зайцев начинает свой рабочий день с чтения прессы, рассказали URA.RU собеседники, знакомые с ситуацией. «Помимо того, что ему готовят мониторинг, он еще сам много СМИ читает. На многие публикации реагирует, требует разобраться», — пояснил URA.RU инсайдер. Он говорит, что Зайцев очень серьезно относится к появлению новостей, где сообщается о каких-либо действиях или бездействиях чиновников.

«Например, он тут же требует провести проверку, если речь идет о каких-либо трудовых спорах. Или о давлении на бизнес», — говорит инсайдер. Один из собеседников URA.RU в исполнительных органах Пермского края вспоминает визит Зайцева в Пермь в 2019 году и связывает его с массовыми публикациями в СМИ и жалобами предпринимателей на давление со стороны региональной власти.

Источник: Отставка прокурора Пермского края Андрея Юмшанова может быть связана с недовольством его руководителя Сергея Зайцева Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Тогда [бывший губернатор Пермского края, сейчас — министр экономразвития России Максим] Решетников вел войну с владельцами киосков и рекламщиками. Жалобы были везде, а споры дошли до Верховного суда», — говорит инсайдер. Он уточняет, что якобы во время совместной встречи с Решетниковым экс-прокурор края Андрей Юмшанов говорил, что все происходит в рамках закона и нет повода для беспокойства. «Он, наверняка, не думал, что через год лишится своей должности. Возможно, это тоже сыграло свою роль. Ведь суды власть проиграла», — пояснил собеседник агентства.

Один из участников встречи говорит, что Зайцев произвел впечатление очень требовательного человека. «Зайцев с одной стороны ничем особенным не запомнился, а с другой — посмотришь на него и уже страшно становится», — вспоминает он. Другой собеседник URA.RU, знакомый с работой Зайцева, пояснил, что тот всегда помнит то, что ему говорят и что обещают.

«Если он берет себе что-то „на карандаш“, то надо понимать, что он будет за это спрашивать. Припоминать при любом удобном случае. Все до конца доводит», — уточнил источник агентства.

Источник: Зайцев любит напоминать про данные ему обещания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

При этом сообщается, что Зайцев является достаточно открытым человеком. «Помимо того, что он мониторит СМИ, он и сам не прочь общаться», — говорит инсайдер.

В пресс-службе управления генпрокуратуры России в ПФО, отвечая на вопрос URA.RU о принципах работы Зайцева, сообщили, что вся информация есть на официальном сайте ведомства.

По официальным данным, Зайцев родился 31 июля 1960 года. В июне 1987 года окончил юридический факультет Казанского госуниверситета. С тех пор работает в органах прокуратуры. С 26 октября 2011 года занял должность заместителя генерального прокурора России в Приволжском федеральном округе. Является государственным советником юстиции 1 класса, что соответствует званию генерал-полковник.

В 2019 году Зайцев заработал 5 млн 376 тысяч рублей (средний уровень среди замов генпрокурора), его супруга — 238 тысяч рублей. В его собственности есть три земельных участка (640, 660 и 678 квадратных метров), два садовых дома (71 и 109 квадратных метров), квартира площадью 129 квадратных метров, а также автомобиль Nissan X-Trail. Кроме того, в его пользование предоставлена квартира площадью 153 квадратных метра. Местонахождение объектов недвижимости не раскрывается.

Прежний руководитель уральского управления генпрокуратуры Игорь Ткачев переезжает в Москву. Там он продолжит работать в статусе заместителя генерального прокурора России, но будет заниматься надзором за следствием в центральных аппаратах СКР и МВД России. Место Зайцева займет руководитель управления генпрокуратуры в Сибирском федеральном округе Николай Шишкин.