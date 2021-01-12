Политологи вступили в борьбу за влияние на российские партии

Победители «Конкурса политологов» качественно изменят российскую политику Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Российскую политическую систему ждет приток новых профессионалов, которые качественно изменят ситуацию в партиях и органах власти. По мнению опрошенных URA.RU политологов, новыми кадрами политическую среду обеспечит стартовавший в стране «Конкурс политологов». Они уверены, что этот проект станет социальным лифтом для молодых перспективных специалистов.

Сергей Кириенко уверен, что данный проект откроет для молодых специалистов социальные лифты Фото: «Конкурс политологов»

12 января в Музее современной истории России прошла пресс-конференция, посвященная старту «Конкурса политологов». Организатором проекта выступает АНО «Экспертный институт социальных исследований» при поддержке АНО «Россия — страна возможностей». Как в ходе встречи рассказал руководитель организации Алексей Комиссаров, «Конкурс политологов» по своей механике похож на зарекомендовавший себя конкурс «Лидеры России». Он строится на тех же принципах и состоит из аналогичных этапов — заочного и очного отбора.

Победители конкурса получат наставников из числа лучших специалистов социально-политического управления, заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, данный проект откроет для молодых специалистов социальные лифты. Они смогут применить полученные знания и навыки на практике, в том числе в ходе предстоящих избирательных кампаний. «Все победители получат возможность реально быть задействованными в предстоящей в этом году большой политической кампании в нашей стране и на региональном уровне, и на федеральном уровне», — уточнил представитель АП.

Алексей Комиссаров отметил, что «Конкурс политологов» по своей механике похож на конкурс «Лидеры России». Фото: «Конкурс политологов»

По мнению наставника конкурса Константина Костина, в органах власти, партиях и общественных объединениях в настоящий момент существует запрос на приток качественных, профессионально подготовленных экспертов и менеджеров. «„Конкурс политологов“ позволяет встретиться тем, кто хочет себя проявить в этой профессиональной отрасли с руководителями компаний, лидирующих на рынках социально-политических исследований, политических технологий», — настаивает эксперт.

По словам политолога Анны Федоровой, новые кадры повысят качество политических кампаний. Она также подчеркнула, что конкурс позволит молодым политологам обратить на себя внимание и совершить прорыв в карьере. «Компетенции политических менеджеров достаточно широкие. Они будут востребованы не только на выборах, но и в государственных структурах, госкорпорациях», — заявила эксперт в беседе с URA.RU. Такого же мнения придерживается политолог Нарине Товмасян. Она уверена, что самые смелые участники конкурса даже смогут выдвинуть свои кандидатуры на избираемые должности.

Конкурс политологов запускается в январе. Планируется, что к маю пройдет его финал и будут подведены итоги, то есть победители конкурса смогут принять участие в думской кампании в качестве консультантов.

Константин Костин уверен, что конкурс обеспечит госструктуры новыми кадрами Фото: «Конкурс политологов»

Организаторы проекта уверены, что участники конкурса смогут проявить себя Фото: «Конкурс политологов»

Экспертный совет обсудил основные задачи проекта Фото: «Конкурс политологов»