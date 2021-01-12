Путин ответил на страхи о дистанционном обучении в школах

Регионы точечно принимают решения о переводе школ на дистант Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

После зимних каникул российская власть столкнулась с угрозой нового всплеска социальной напряженности. Учителя и родители школьников встревожены возможным возвращением дистанционного обучения, фиксируют социологи и представители сферы образования. Прошедшая 12 января встреча президента РФ Владимира Путина с главой минпросвещения Сергеем Кравцовым должна успокоить тревоги граждан, считают собеседники URA.RU, ведь в школьном образовании наметился новый тренд.

Владимир Путин признал, что дистант — одна из самых тревожных тем для россиян Фото: Kremlin.ru

Приступая к беседе с Кравцовым в Кремле, Путин попросил собеседника начать «с вещей которые сейчас актуальны и волнуют очень многих». Глава государства имел ввиду вопрос готовности российских школ к работе в онлайне. Путин напомнил министру о задачах, которые стоят перед его ведомством: «У нас планы в 2021 году закончить целиком оборудование всех школьных учреждений страны скоростным интернетом. Как идет эта работа?»

Кравцов признал, что 2020 год был непростым для системы школьного образования. Весной из-за коронавируса образовательные учреждения были вынуждены перейти на дистанционную форму обучения.

«Но никогда дистанционное обучение не заменит традиционное, — отметил Кравцов.

— 1 сентября школы вернулись к традиционному обучению, и сегодня точечно, если возникает необходимость, школы вводят формат дистанционного обучения».

Министр отчитался о создании цифровой образовательной среды с отечественными приложениями для видеосвязи, общения и проверенным контентом. Вместе с тем министерство рассчитывает, что до 2024 года по стране будет построено 1910 новых школ, в которых смогут очно заниматься 1,2 млн школьников. Также с этого года была введена единая система подготовки учителей. «Будем заниматься вопросами заработных плат», — пообещал Кравцов.

Мэр Сергей Собянин столкнулся с протестами москвичей против дистанта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Социологи фиксировали недовольство россиян дистанционным образованием уже в начале учебного года. К примеру, в сентябре опрос ВЦОИМ показал, что 93% родителей выступают за очный способ обучения школьников, а 74% были уверены, что качество образования на дистанте падает. Уже в октябре в столице появилось движение «Родители Москвы», организующее акции протеста против дистанта: народные сходы, бойкот онлайн-уроков. Сегодня на страницу движения подписано 20 тысяч человек, а посты собирают до тысячи «лайков». «Появление таких организаций, пользующихся популярностью, — показатель того, что напряжение есть, что проблема актуальна», — сказал URA.RU замдиректора «Левада-Центра» Денис Волков.

«Всем очевидно, что нормального дистанционного обучения не может быть. Система образования оказалась не готова к нему ни экономически, ни технически, ни методически. Ну нет у ребенка отдельной квартиры с личной техникой для занятий. По всей нашей обширной стране нет идеального интернета. Нет родителей, которые вместо того, чтобы работать, будут сидеть с детьми и следить за тем, как они занимаются. Нет преподавателей, которые могут обучать онлайн. Для многих предметов не существует методики онлайн-обучения», — объяснил URA.RU проблематику сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.

Поэтому в российских регионах наметился тренд на отказ от дистанционного обучения в пользу очного после Нового года,

сказала агентству директор института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. К примеру, как писало URA.RU, с 11 января полностью были сняты ограничения в Свердловской, Тюменской областях. Частично — в ЯНАО и Курганской области. Но ситуация с распространением ковида на территориях разная, так что послабления принимаются не везде. Например, все еще не ясно, как будут учиться московские школьники, у которых каникулы продлены до 17 января. Неопределенность вызывает напряжение среди учителей и среди родителей, считает Абанкина, но встреча Путина с Кравцовым его отчасти снимает.

«Была выражена четкая позиция, что никто не собирается полностью заменять очное образование на дистанционное, что очные формы сохраняются. Власть дала сигнал профессиональному и родительскому сообществу, что развитие цифровой образовательной среды — это важно, но мы будем справляться с трудностями, чтобы по возможности вернуть и сохранить очное образование», — сказала URA.RU Абанкина.

Социолог Денис Волков отметил, что встреча президента с Кравцовым особо важна, учитывая, что из-за второй волны ковида в обществе нарастает пессимизм. «Не все готовы принять ситуацию, которая требует вводить в обществе подобные ограничения. Президент показал, что понимает проблемы, что власть вынуждена идти на непопулярные решения. Людям важно понимать, что власть их слышит», — добавил Волков.