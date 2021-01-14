Российские торговые сети столкнулись с дефицитом масла и сахара

После заморозки цен на масло и сахар магазины испытали проблемы с поставками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Заморозка цен на продукты в России

Производители подсолнечного масла и сахара отказываются продавать продукцию в условиях регулирования цен, а поставщики готовы отгружать только ограниченные объемы с платной доставкой. Это привело к тому, что у торговых сетей возникли сложности с закупкой продукции, рассказал источник одной из розничных компаний.

Инсайдер утверждает, что производители не хотят продавать масло и сахар на новых условиях. Наличие проблемы подтвердил глава координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин. По его словам, небольшие и средние сети, а также несетевые магазины раньше покупали продукцию у дистрибуторов, на которых не распространяется регулирование цен. «Магазины попытались переориентироваться на закупки у заводов. Но те в первую очередь готовы обслуживать крупные сети, а с новыми контрагентами хотят работать только после заключения договора поставки», — сказал Шадрин « Коммерсанту ».

В сети «Верный» сообщили, что поставщики сахара снизили закупочные цены, но не до рекомендованного уровня, а цены повышают с учетом логистики. «Ашан» и X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») не испытывают проблем с поставками, а в сети Metro заявили, что проблемы уже решены. В Минсельхозе, Минпромторге и Федеральной антимонопольной службе также не подтвердили информацию о перебоях в поставках.

Рост цен на основные группы товаров президент России Владимир Путин раскритиковал 9 декабря 2020 года, напоминает агентство Nation News. Вскоре правительство приняло решение о регулировании цен на масло, сахар, яйца, соль, чай, муку, хлеб, рис, вермишель и другие продукты. Срок действия контроля цен не должен превышать 90 дней, уточняет телеканал 360.