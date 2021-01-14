Инсайды ЯНАО: от Артюхова скрыли проблемы

Крик этой недели Коллаж: URA.RU

Главное молодежное мероприятие УрФО пройдет на Ямале, но этот успех лишь добавил властям проблем, о которых чиновники и без того бояться докладывать губернатору Дмитрию Артюхову. Мэры предпочитают решать проблемы сами, но получается это далеко не у всех: кому-то приходится доказывать непричастность к скандалам, а кому-то — спасать элитный бизнес. Также в новом выпуске «Инсайдов» вы узнаете о страшной угрозе, которая подстерегает ямальцев, но о которой пока боятся говорить открыто.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. «Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

От губернатора скрывают положение дел

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во властных структурах округа поговаривают, что муниципалитеты предпочли не нервировать главу региона Дмитрия Артюхова и его заместителей неутешительными итогами новогодних праздников. «Коммунальные аварии были, в том числе — достаточно ощутимые. В ряде случаев люди в морозы сидели без тепла по нескольку дней. Тем не менее, в округ об этом решили не докладывать, указав лишь, что были „незначительные нарушения в работе систем жизнеобеспечения“, с которыми успешно справлялись», — поделились инсайдеры.

По словам слухачей, на самом деле более или менее серьезные сбои происходили практически везде, однако все знают, что губернатор очень жестко реагирует на подобные происшествия. Конечно, если бы было совсем без происшествий, это вызвало бы подозрения — в итоге родились доклады о якобы несущественных сбоях, утверждают инсайдеры.

Замгубернатора оставил мэру неприятное наследство

Источники на местах сообщают, что главе Муравленко Елене Молдаван предстоит в ближайшее время решить задачу, с которой так и не справился ушедший на повышение Александр Подорога. «В окрестностях города десятки несанкционированных свалок мусора, устроенных самими же горожанами в разное время. Какие-то из них мэрия под руководством Подороги пыталась ликвидировать, но пока все остается печально — близлежащие лесные массивы замусорены донельзя», — рассказывают собеседники.

При этом слухачи высказывают сомнения, что под руководством Молдаван мэрия сможет решить эту проблему. Если только окружные власти в лице замгубернатора Подороги, курирующего город, не подключатся, делятся мыслями инсайдеры.

Главное молодежное мероприятие Урала проведут в ЯНАО

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По данным источников, близких к правительственным структурам, ежегодный молодежный форум «Утро», который организует уральское полпредство, в 2021 году пройдет на Ямале. «Официальной информации по данному вопросу пока нет, но вопрос уже решенный, — поделились слухачи. — Представители округа на днях поедут в Екатеринбург для обсуждения условий проведения главного молодежного мероприятия года».

Несмотря на радость от успеха властям событие добавляет головной боли. Пока непонятно, где придется расселять летом несколько сотен участников форума одновременно — возможно, для этого придется отказаться от привычного «лагерного» формата мероприятия и провести форум в окружном молодежном центре.

Депздраву поставили задачу навести порядок в больницах

Близкие к высшим эшелонам власти инсайдеры рассказывают, что у главы окружного депздрава Сергея Новикова состоялся неприятный разговор с губернатором Дмитрием Артюховым. «После жалоб персонала и пациентов одной из муниципальных больниц в СМИ и соцсетях, глава региона достаточно жестко потребовал у Новикова навести порядок во вверенном ему департаменте», — рассказывают чиновники с верхних этажей правительства.

Поговаривают, что постоянные жалобы на проблемы ведомства и учреждений здравоохранения, которые не решаются годами, уже порядком выводят из себя губернатора. Причем, если в прошлом году на многое еще можно было закрывать глаза из-за пандемии, то сейчас этого сделать уже не получится, делятся собеседники.

Мэр занялся спасением бизнесменов

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Источники, близкие к администрации Ноябрьска, сообщают, что мэр Алексей Романов подключился к спасению одной из коммерческих организаций, вынужденной закрыться из-за долгов. «Бизнесмены несколько месяцев не могли расплатиться с коммунальщиками, долгов накопилось на сотни тысяч рублей, дело о взыскании уже ушло к приставам, — рассказали собеседники агентства. — Предприниматели в данной ситуации решили сыграть на общественном резонансе, а также обратиться за помощью к мэру, который обещал решить проблему».

По данным инсайдеров, речь идет о кинологическом центре «ДогСити». Организация предлагает населению услуги VIP-гостиницы для собак с бассейном и фитнесом и услугами дрессировщиков — недешевое удовольствие для собачников, однако местные общественники c чего-то решили, что это социально-ориентированный бизнес, и убедили в этом власти, рассказали слухмейкеры.

Над скандальным главой снова сгущаются тучи

По слухам, в скором времени серьезные неприятности ждут главу Шурышкарского района ЯНАО Андрея Головина. «Похоже, мэр одного из самых скандальных районов поверил в свою непоколебимость, забыв главное правило руководителя — нести груз ответственности за проколы своих подчиненных. Те же погрязли в коррупционных нарушениях, которые неоднократно вскрываются контролирующими органами», — рассказал источник в окружных властных структурах.

Инсайдеры сообщают, что умение Головина выходить сухим из воды уже давно известно, однако рано или поздно терпение Салехарда может кончиться. Тогда это будет уже не просто намек «навести порядок» и «подтянуть показатели», а более жесткие санкции.

Полиция ЯНАО начала отлов таксистов-нелегалов

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Источники в правоохранительных структурах утверждают, что массовые проверки таксистов пройдут во всех крупных населенных пунктах ЯНАО. «Первые же рейды в Ноябрьске и Новом Уренгое, где экипажи ГИБДД целенаправленно проверяли таксистов, выявили массу нарушений, — рассказали собеседники. — Выявлено много водителей, не оформивших работу по перевозке людей должным образом, а значит — не имеющих права заниматься извозом».

По сути оказалось, что рынок такси в ЯНАО переполнен непрофессиональными «бомбилами» — они не платят налогов и не несут ответственности за пассажиров, рассказывают в ведомстве. Даже в крупных городах, где федеральные агрегаторы стараются следить за партнерами, творится бардак, а на местах ситуация еще хуже — там «бизнесом» кто только не занимается

Добыча руды принесла ямальцам новую угрозу

Источники, близкие к властным структурам ЯНАО, рассказывают, что из-за повышенного уровня радиации в поселке Харп увеличилось число больных онкологией. «Поселок находится рядом с местом добычи хромитовой руды. Есть предположение, что причина именно в этом. До места транспортировки руду доставляют в обычных открытых самосвалах, которые проезжают и через поселок. Отработанные карьеры должным образом не рекультивируются», — говорит инсайдер.

По словам собеседников, однозначно говорить, является ли руда причиной повышенного радиационного фона в Харпе, сложно. Тем не менее, проблемой никто не занимается — афишировать происходящее властям региона не выгодно.

Строить новый газовый кластер в ЯНАО будут арабы и китайцы

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Источники в ТЭК сообщают, что для строительства ямальского газохимического кластера «Газпром» ищет партнеров в Китае и Саудовской Аравии. «Официально „Газпром“ говорит о стоимости всего проекта в 15 млрд рублей, но реально потребуется денег вдвое больше, поэтому нужны партнеры. Переговоры ведутся с китайскими и саудовскими предприятиями», — рассказывают собеседники.

При этом правительство России ранее сформировало рабочую группу, которая уже в марте должна предложить варианты разработки всех газовых запасов ЯНАО. Между тем, сообщают слухмейкеры, «Газпром» наступает на грабли не первый раз — ранее концерн уже законсервировал отстроенный Новоуренгойский газохимический комплекс.

«Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.