Челябинские инсайды: едут новые генералы

Новый рабочий год начался с низких температур Коллаж: URA.RU

Челябинские элиты обсуждают смену руководителей сразу трех силовых структур. Такой масштабной ротации в регионе давно не было. В ведомствах, где ждут генералов-варягов, гадают, какие перемены произойдут после приезда новых руководителей. Уже известно, каким именно объектом займутся люди в погонах, когда прибудут в Челябинск. А в правительственных кулуарах обсуждают, почему губернатор Алексей Текслер, отправив в отставку ряд подчиненных, назначил их сменщиков с приставкой «врио».

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Временным руководителям дали срок до весны

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В кулуарах удивились сразу нескольким перестановкам в правительстве, которые произвел челябинский губернатор Алексей Текслер. Чтобы избавиться от приставки «врио», им предстоит решить кое-какие задачи. Отставок министра строительства Виктора Тупикина и министра спорта Леонида Одера ждали давно, да и увольнение первого замминистра здравоохранения Виктории Сахаровой не стало неожиданностью. Анонсировали их сменщиков официально, но назначили всех в статусе врио. «До весны они должны доказать, что справляются со своими обязанностями, — говорит инсайдер. — Юрию Элбакидзе в должности врио главы минстроя надо провести зиму без крупных коммунальных аварий и подготовиться к началу работ по благоустройству. У Максима Соколова, как у временного министра спорта, свои задачи. А Дмитрий Тарасов на посту врио первого замминистра здравоохранения будет отвечать за ликвидацию горздрава Челябинска, с передачей полномочий областному минздраву. Если справятся, избавятся от приставки „врио“».

Новый прокурор появится после приезда генерала ФСБ

Говорят, что назначение нового прокурора Челябинской области будет если не согласовываться, то обсуждаться с новым начальником УФСБ по региону, генералом Дмитрием Ивановым, которого ждут в Челябинске до конца месяца. «Иванову надо будет работать в тесной связке именно с прокуратурой, поэтому ему небезразлично, кто возглавит соседнее ведомство», — сообщил инсайдер. Нового прокурора должны назначить не раньше марта, когда Иванов вникнет в курс дела. Место станет вакантным уже в начале февраля, когда истечет отпуск у действующего прокурора Виталия Лопина, подавшего рапорт об отставке.

В челябинском СК ждут варяга

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После того, как появится новый прокурор, следует ждать назначения руководителя следственного управления СКР по региону. В этом ведомстве с сентября прошлого года, после перевода в Башкортостан Дениса Чернятьева, нет постоянного руководителя. Кандидатуру нового главного следователя также будут обсуждать с новым челябинским генералом ФСБ Дмитрием Ивановым.

В самом следственном управлении уверены, что ведомство возглавит варяг и гадают, кто из действующих заместителей сохранит свои должности при новом руководителе. «Вероятно, что уйдет на пенсию первый замначальника Степан Шульга, — говорят в кулуарах. — Возраст уже близок к предельному, а первым замом новый руководитель должен поставить своего человека».

У Бранта карьера пошла в рост

Для начальника ГУФСИН по Челябинской области Виктора Бранта перевод в Нижегородскую область на аналогичную должность означает повышение, также как для начальника челябинского УФСБ Сергея Сизова, которого ждут в Новосибирске. «Нижний Новгород является центром федерального округа, — поясняет инсайдер. — Перевод в такое управление по региону означает повышение, после которого уже может быть Москва». По слухам, Брант поработает в Нижнем Новгороде несколько лет, а затем его действительно заберут в Москву, в центральный аппарат ФСИН.

Силовикам дали секретное поручение

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что силовые структуры в самое ближайшее время начнут проверять расходы на строительство нового ковидного госпиталя в Малой Сосновке под Челябинском. «Поэтому не случайно проверку расходов уже занесли в план работы Контрольно-счетной палаты региона, — уверяет инсайдер. — Это не означает, что у силовиков уже есть претензии по поводу данного объекта. Просто во все регионы спущена задача проверить расходы на лечебные учреждения, которые в 2020 году строили ускоренными темпами. В условиях пандемии строили без конкурсных процедур, без особого контроля. А теперь пора расходы проверить. Будут задействованы все структуры, а контроль за ФСБ».

Чиновники будут ставить прививки от COVID-19

Говорят, что после того, как в регион завезут достаточно количество вакцины от коронавируса, ставить ее начнут вице-губернаторы, министры и мэры. «Им будет настоятельно рекомендовано демонстрировать важность вакцинирования, — говорит инсайдер. — Это необходимо еще и для того, чтобы развеять страхи населения перед вакциной». VIP будут не просто ставить прививки, но и выкладывать снимки в свои аккаунты.

Сахарова уйдет в частную медицину

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что бывшая первая заместитель министра здравоохранения Виктория Сахарова, которую отправили в отставку перед самым новым годом, будет работать в одной из коммерческих медицинских структур. «Должность преподавателя в медицинском университете ее, конечно же, не устраивает, — говорят в кулуарах. — Не та зарплата по сравнению с тем, что было в правительстве. Передавать ей какую-либо кафедру также не собираются. Поэтому ей ничего не остается, как уйти в частную медицину, где доходы будут выше, чем в университете».

Молодогвардейцы украли баннер у депутата

Говорят, что скандал с баннером с изображением депутата Госдумы Андрея Барышева, оказавшимся на заборе Успенского кладбища в Челябинске могли устроить выходцы из «Молодой гвардии „Единой России“» («МГЕР»). Якобы именно они сняли баннер с одного из домов и повесили у погостов. А потом сняли на видео, переслав в СМИ. «Барышев намерен баллотироваться в Госдуму по Металлургическому округу и, по слухам, мгеровцы пытаются его оттуда вытолкнуть, вернуть в Челябинский округ, от которого он выдвигался в 2016 году», — говорят инсайдеры.

Экс-омбудсмен вернулся в политику

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что помочь действующему депутату Госдумы Андрею Барышеву решил челябинский экс-омбудсмен Алексей Севастьянов. «Сейчас он где лично, а где вместе с Барышевым объезжает глав муниципалитетов, входящих в Металлургический округ. Севастьянову он знаком по предыдущим выборам. Чиновникам предлагают взамен поддержки на выборах поддержку материальную. Причем не каких-то проектов, а, как говорится, „от сердца к сердцу“, прямыми перечислениями», — рассказал инсайдер. По его словам, особого ажиотажа предложения не вызывают. «Дело в том, что Барышев больше не системный кандидат. А ссориться с областными властями никто не хочет», — говорят причастные к выборам.

Депутат стал торговаться

Между тем в кулуарах говорят, что Андрей Барышев почти смирился с тем, что в новый состав Госдумы он может не попасть. «Единая Россия» точно не будет его поддерживать, а другие партии не рискнут принимать его в свои ряды, чтобы не ссориться с властями. «Очень рассчитывает на „Яблоко“, но не факт, что яблочникам понадобится такой человек как Барышев, — говорят источники. — Сам же Барышев развивая активность и выступая почти в оппозиции к власти, просто торгуется. Если не попадает в Госдуму, то пусть ему дадут гарантии, что он сохранит бизнес и свое движение „Соцгород“. Тогда и активности поубавится». «Соцгород» нужен Барышеву как политический актив для будущих местных выборов.

Галкина не взяли в политтехнологи

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что депутат гордумы Челябинска Александр Галкин хотел поработать политтехнологом у своего коллеги Ильи Мительмана, который собирается баллотироваться в Госдуму по Челябинскому округу. «Мительман подумал и отказался. Галкин, как бы ни старался, сейчас выглядит токсичной фигурой. Прямых доказательств, что он помогал на выборах в ЗСО „Справедливой России“ так и не представлено, но позиции Галкина серьезно пошатнулись. Портить свою репутацию Мительман не захотел», — сообщил инсайдер. Сам Мительман, по слухам, в последнее время ведет себя на редкость примерно. Он больше не участвует в скандалах и очень рассчитывает на поддержку «Единой России» на выборах. Хотя в ЕР все больше склоняются к тому, чтобы выдвинуть по Челябинскому округу вице-спикера ЗСО Владимира Павлова.

Структуру думы хотят поменять

В городской думе Челябинска подумывают о том, чтобы ликвидировать штатную должность спикера гордумы, ставшую вакантной после ухода Дмитрия Тарасова. «Но, говорят, что в резиденции губернатора настаивают на том, чтобы эту ставку сохранить. А Иван Горнов, который сейчас работает вице-спикером на общественных началах, должен стать штатным вице-спикером», — говорят инсайдеры. В думе же считают, что Горнов справляется с полномочиями заместителя председателя, не получая за это зарплату. Но если в резиденции будут настаивать на своем варианте, Горнову придется передавать бизнес в другие руки, чего он не хочет.

За мандат депутата идет борьба

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что депутат Центрального райсовета Владимир Павленков уже пробежал по нескольким кабинетам, чтобы его делегировали в гордуму Челябинска от центрального райсовета. Место стало вакантным после того, как действующий депутат думы Дмитрий Тарасов перешел на работу в правительство области. «Выбирают между Павленковым и депутатом-ресторатором Александром Надеиным, — напоминает источник. — Павленков до сих пор не может забыть, как его в 2019 году не пустили в думу, хотя он рассчитывал на высокий пост. Но, по слухам, вхождение Павленкова в думу могут заблокировать силовики». Павленков в свое время работал в местном УФСБ, а там, как известно, есть несколько групп влияния. Бывшим коллегам Павленкова не нравятся его дружеские связи с теми экс-чиновниками, кто попадал под уголовные дела. Впрочем, и кандидатура Надеина в думу вызывает сомнения, так как он когда-то привлекался к уголовной ответственности, но дело закрыли за примирением сторон.

Мицуков сменил место жительства

Говорят, что бывший владелец санатория «Увильды» Александр Мицуков, который раньше проживал на берегу одноименного озера, переехал в Октябрьский район, на самый восток Челябинской области. «Он построил здесь целое поместье и даже пытается влиять на политические процессы в районе, — рассказывают инсайдеры. — Но вся проблема в том, что с ним никто особо не считается. За Мицуковым нет никакой поддержки, поэтому обращать на него внимание не стоит».

У полиции есть вопросы к депутату

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У директора муниципального бюджетного учреждения «Спортивный город» (Челябинск) депутата Металлургического райсовета Эркина Маматова проблемы. «Его сотрудников вызывали в полицию на допросы, — уверяют инсайдеры. У правоохранительных органов есть вопросы по финансово-хозяйственной деятельности учреждения. По слухам, было выявлено много нарушений, а брать на себя всю ответственность подчиненные Маматова не станут. Так что есть вопросы и к самому Маматову и не исключено, что скоро он своей должности лишится».

Мэр Копейска боится ревизоров

Грядущая проверка расходов на выполнение программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья держит в напряжении мэра Копейска Андрея Фалейчика. Именно этот город указан в плане работы Контрольно-счетной палаты региона (КСП). В Копейске всегда были проблемы с решением данного вопроса, но в последние годы, уже при Фалейчике, муниципалитет получал достаточно денег для расселения. «Но революционного прорыва так и не случилось, — говорит инсайдер. — Если ревизоры найдут нарушения, в том числе неэффективное расходование бюджетных средств, это будет стоить для Фалейчика кресла мэра. Тем более, что он работал раньше в минстрое и мог бы справиться с решением задачи».

Недруги мэра запустили фейковые новости

В Кизильском районе, где 20 января предстоит выбрать главу, происходят странные вещи. В СМИ пытались вбросить информацию о том, что действующий глава Александр Селезнев, получивший поддержку в правительстве области, отозвал свою кандидатуру об участии в выборах. Информация оказалась фейком. «За всей этой историей стоят бывший глава района Евгений Макаров, у которого давний конфликт с Селезневым, а также экс-глава Верхнеуральского района Сергей Кимайкин. У Кимайкина в Кизильском районе свой коттедж, пострадавший от недавнего урагана. По слухам, он пытался получить компенсацию за ущерб, но не оформил нужные документы, из-за чего обиделся на Селезнева».

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.