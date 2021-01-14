Свердловские инсайды: мэру дали прозвище

Выход на работу после долгих каникул для многих — мучение Коллаж URA.RU

Свердловский бомонд, полгода проживший в изоляции, пришел в движение. Вслед за Александром Высокинским из мэрии Екатеринбурга потянулись чиновники. Пока действующий вице-мэр Александр Ковальчик забирает с собой в ссылку помощника, «вечный» куратор благоустройства устала и уходит, а бывшему городскому идеологу нашли занятие и оно — страшное. А еще элита заговорила про «серого кардинала» Владимира Тунгусова. Подробности — в свежих «Инсайдах».

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Новую структуру свердловской власти узаконят феврале

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Перенос рассмотрения поправок в Устав Свердловской области с январской сессии на февраль 2021 года связан с подготовкой новой структуры правительства и назначением новых заместителей губернатора. Есть вероятность, что именно в феврале в структуре областной власти будет узаконена должность второго первого заместителя главы региона. Ожидается, что он будет курировать хозяйственный комплекс.

Замминистра спас омбудсмен

Сплетники рассказывают, что замминистра здравоохранения Свердловской области Ирена Базите сохранила свой пост во многом благодаря уполномоченному по правам человека Татьяне Мерзляковой. Слухачи утверждают, что документы на увольнение Базите уже готовились, но в последний момент отставки удалось избежать. «Они давно дружат, неудивительно, что Мерзлякова вмешалась и замолвила слово», — говорят злые языки.

Пиарщица губернатора сделала намек в адрес СМИ…

Главные редакторы СМИ региона крайне негативно оценили отсутствие поздравлений от нового руководства департамента информполитики Юлии Хусаиновой. Никого из руководителей не поздравили ни с Новым годом, ни с Днем российской печати. Многие расценили это как прозрачный намек на то, что главный акцент в работе ДИП будет сделан на соцсети, а так называемые традиционные СМИ будут посажены на голодный паек.

…, но голодные времена можно пережить

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Слухачи утверждают, что глава ДИПа Юлия Хусаинова не долго прослужит на своей должности. «Сейчас она щедро раздает своим подчиненным должности. Но все ждут что, меньше чем через год Хусаинова уйдет в декрет. Вернется ли потом — еще неизвестно», — говорят сплетники.

Жанну Рябцева заслужила мандат волонтерством

Судя по всему, решен вопрос о том, кто будет представлять женщин Среднего Урала в списке партии власти на выборах в Государственную Думу. Будущим депутатом станет глава свердловского исполкома ОНФ Жанна Рябцева. Будучи лидером волонтерского движения региона она, говорят, устраивает и областную власть, и московских кураторов выборов.

Бизнесмены бегут из «ЕР» к оппозиции

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По информации политологов, участвующих в подготовке выборов по одномандатным округам, намечается отток кандидатов-бизнесменов из партии власти в оппозиционные списки. Связывают это со сложной и непрозрачной процедурой праймериз, а также странной политикой департамента внутренней политики губернатора, который составляет необъяснимые списки кандидатов от «Единой России».

Свердловские власти повторно замеряют рейтинг депутатов

В преддверии грядущих парламентских выборов в Свердловской области начали проводить соцопрос, с целью определить узнаваемость областных депутатов своими избирателями. «Аналогичный опрос уже проводили в конце 2020 года. Вице-губернатор Сергей Бидонько показывал депутатам заксобрания листочки с индивидуальным результатом: дескать, у вас все плохо, а у вас — хорошо. Но единый срез по всем избирательным округам на руки не выдавали», — рассказал источник URA.RU в областном парламенте. По его версии, результаты прошлого опроса оказались столь неутешительны для единороссов, что их почти никому не показывают. Итоги январского опроса ждут в феврале — их приложат к черновому варианту списка кандидатов от партии власти. Ожидается, что в феврале списки лично утвердит губернатор Евгений Куйвашев, после чего будет запущена процедура праймериз «Единой России».

Член «клана Тунгусова» стремится в свердловское заксобрание

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В заксобрании говорят, что член команды бывшего «серого кардинала» Екатеринбурга Владимира Тунгусова, экс-глава Железнодорожного района Валентин Лаппо не теряет надежды на переизбрание. Он уверяет, что имеет финансовый ресурс для проведения кампании. Однако областное руководство посматривает на Лаппо косо и не спешит включать его в списки кандидатов на выдвижение.

Хакеры взломали МФЦ в политических целях

Инсайдеры в правительстве обсуждают утечку данных с серверов Многофункционального центра Свердловской области. По данным инсайдеров, пропавшая информация была довольно интересна для хакеров, которые могут повлиять на праймериз «Единой России». Скорее всего, они пройдут в электронном режиме, и полученная информация может повлиять на итоги предварительного голосования. «Вполне возможно, что главные интересанты утечки — оппозиционные политики», — шепчутся слухмейкеры.

Застройщик Коньков подкупает КПРФ

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, застройщик Владимир Коньков, чья компания «Маяк» гремит в скандалах со сносом здания «ПРОМЭКТа», решил вернуться в свердловскую политику. Слухмейкеры обсуждают желание бизнесмена получить мандат депутата законодательного собрания, для чего он возобновил контакты с местным отделением КПРФ. Учитывая, что спонсоров у коммунистов немного, вполне вероятно, что Коньков может войти в первую тройку на выборах 2021 года.

Главе Екатеринбурга дали прозвище

Несмотря на то, что новый мэра Екатеринбурга Алексей Орлов работает в администрации меньше месяца и пока только вкатывается в работу, подчиненные уже придумали ему прозвище. «В частных разговорах можно услышать, что его почему-то называют „Старшим“. Например: „Пойду поговорю со Старшим“», — передает содержание бесед один из вице-мэров. По предположению инсайдеров, таким образом подчиненные Орлова стараются показать другим, что относятся к его группе влияния.

Новый мэр Екатеринбурга потратил каникулы на объезд МУПов…

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов провел новогодние праздники в городе. Рассказывают, что новый мэр, хоть и не находился на рабочем месте (в администрации его увидели только 11 января), продолжал знакомство с муниципальным хозяйством. «В начале января он посетил несколько городских предприятий (МУПов). Расспрашивал, что и как функционирует, присматривался к управленцам», — поделился источник.

… и удивил подчиненных автомобилем

С приходом Алексея Орлова в администрацию Екатеринбурга чиновники зафиксировали важное изменение на заднем дворе мэрии: каждое утро на парковке появляется белый внедорожник Toyota Land Cruiser — машина нового мэра. Примечательно, что предшественник Орлова — Александр Высокинский использовал более скромный автомобиль — привычную для чиновников Toyota Camry. Белый Land Cruiser достался Орлову, когда он был первым замглавы региона. «Поскольку Орлов остается членом правительства, видимо, может себе позволить», — объясняют в кулуарах мэрии.

Вице-мэр Екатеринбурга избежал наказания за неубранные дороги

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов пока не делал замечаний вице-мэру по благоустройству Алексею Бубнову, несмотря на жалобы горожан на проблемы с уборкой снега. «По крайней мере на совещаниях по этому вопросу в адрес Бубнова претензии не высказывались», — поделился источник. Другой инсайдер подчеркнул, что рубить с плеча — не метод нового главы. «Он ведь пока вникает, смотрит как работает система. Наказывать кого-то — преждевременно. Сначала нужно определить причину, почему есть недочеты», — объяснил он.

Вечный куратор благоустройства Екатеринбурга уходит…

Начальник комитета благоустройства Екатеринбурга Тамара Благодаткова в скором времени может покинуть свой пост. Вероятно, это может произойти после избрания нового мэра. «Благодаткова, которая трудится в администрации больше 20 лет, ранее уже хотела покинуть городскую власть, но ей не подписывали заявления об увольнении или она сама забирала их. Вероятно, сейчас — со сменой власти — она все-таки уйдет на заслуженный отдых», — рассказывает источник.

…, а куратор приватизации готовится помогать Ковальчику

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Александр Борщевский, начальник городского комитета по приватизации, в ближайшее время покинет свой пост. Ожидается, что он будет помогать в мэрии Среднеуральска замглавы Екатеринбурга Александру Ковальчику, который в скором времени возглавит город-спутник. «Борщевский долго работал помощником Ковальчика в свердловском правительстве и администрации Екатеринбурга — их можно назвать соратниками. Поэтому переезд неизбежен», — анонсируют источники.

Тунгусов рад возвращению соратников в мэрию

По информации инсайдеров из мэрии Екатеринбурга, в последнее время бывшие чиновники городской администрации, работавшие с Владимиром Тунгусовым, стали вновь востребованными. Несколько из них уже получили приглашения от команды мэра Орлова вернуться на работу в администрацию. Бывший серый кардинал мэрии, говорят, такой тенденцией доволен.

Куземка готовит кампанию для Паслера

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Слухмейкеры, обсуждающие трудоустройство Екатерины Куземки, уволенной с поста вице-мэра Екатеринбурга, ожидают ее появления на новой работе. Была популярна гипотеза, что губернатор Оренбуржья Денис Паслер рассматривал вопрос о приглашении бывшей чиновницы в свою администрации. Однако, в последний момент, было принято решение оставить Куземку в Свердловской области, чтобы готовить кампанию по возвращению в регион самого Паслера и дискредитации нынешней власти.

Нового мэра Среднеуральска ждет война кланов

Инсайдеры описывают проблемы, с которыми столкнется первый вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик на посту главы Среднеуральска. По словам источников, в городе долгое время конфликтуют три группы влияния: крупный екатеринбургский застройщик, промышленники и криминальные структуры. «Дня [действующего мэра Андрея] Зашляпина постоянное лавирование между кланами было одной из серьезных проблем. Вероятно, одна из миссий Ковальчика — наконец решить ее», — делится городской чиновник.

Прокуратура включит тепло в Артемовском

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В прокуратуру Артемовского поступили новые жалобы на холод в нескольких домах на улице 8 Марта. По словам инсайдеров, недовольные горожане второй месяц просят команду нового мэра Константина Трофимова разобраться в ситуации и решить проблему с отоплением в 30-градусные морозы. Но пока безрезультатно. «Найти выход из ситуации местным властям, скорее всего, поможет прокуратура. Но уже другими методами», — анонсируют наблюдатели.

Отставка мэра Среднеуральска стала индикатором раздора

Отношения резиденции и УГМК вновь обостряются. Эксперты в качестве примера этого называют отставку мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина, который считается креатурой металлургов. Власти решили на его место трудоустроить вице-мэра Александра Ковальчика. Говорят, что это может сказаться на кампаниях в Госдуму и заксобрание — УГМК может начать свою игру.

Захвативший землю свердловский депутат «прославился» даже в Германии

Информация о том, как депутат думы Белоярского городского округа Сергей Кузьмин бесплатно получил земельный участок под предлогом выделения его многодетной семье, дошла до Германии. Сообщение URA.RU было перепечатано в русскоязычных СМИ этой страны. До этого тему подхватили федеральные средства массовой информации РФ. В настоящее время факт получения депутатом земельного участка проверяют свердловская прокуратура и департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области.

Убийца водителя маршрутки приехал на место на троллейбусе

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Расследование убийства водителя маршрутки зашло в тупик — личность преступника установить пока так и не удалось. Силовики, обмениваясь информацией о ходе расследования, рассказывают, что убийцу удалось отследить по камерам. Оказывается, к месту преступления он приехали на троллейбусе. Расправившись с водителем и скрывшись во дворах, убийца вновь сел в троллейбус. Доехал до конечной станции Коммунистическая, после чего его след теряется в частном секторе возле троллейбусного депо. Но вот идентифицировать убийцу не удалось: его лица на камерах практически не видно.

Пиарщик отца Сергия Всеволод Могучев — двойной агент

Пиарщик отца Сергия Всеволод Могучев мог быть «двойным агентом»: и адептом монаха-раскольника, и членом движения масонов, которых отец Сергий считает врагами. В кругах православных обсуждают, что Могучев, будучи масоном, имел задание внедриться в окружение отца Сергия. Предложив себя в качестве блогера-пиарщика, Могучев получbk благословение отца Сергия публиковать от его лица ролики с проповедями. Именно с аккаунтов Могучева по соцсетям разошлись наиболее одиозные ролики старца, легшие в основу административных, а теперь и уголовных дел, что и требовалось масонам. Правда, сам Могучев при этом истово поверил в дело отца Сергия и стал его ярым приверженцем.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.