В команде Путина обнаружился скрытый клан

Владимир Путин публично встретился с Михаилом Фрадковым впервые за четыре года Фото: Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал, что список представителей элит, входящих в его команду, шире, чем кажется. Глава государства не списал со счетов бывшего главу российского правительства Михаила Фрадкова, которого политтусовка отправила на «пенсию». Спустя четыре года с момента назначения чиновника руководителем Российского института стратегических исследований (РИСИ) глава государства усилил клан Фрадкова: встретился с экс-премьером, а через несколько часов повысил его сына Павла.

Владимир Путин не проводил публичных встреч с Фрадковым с 2017 года — когда назначил его руководителем РИСИ. Тогда, напутствуя опытного чиновника (руководил правительством с 2004 по 2007 год, Службой внешней разведки — с 2007 по 2016), президент выражал надежду, что тому удастся сделать РИСИ хорошим подспорьем для администрации президента. Глава государства четыре года не говорил в публичном пространстве о состоянии дел в институте. Но 18 января лично принял Фрадкова в Ново-Огарево и в ходе беседы спросил: «Как институт работает?»

За четыре года внешность Михаила Фрадкова сильно изменилась (фото 2017 года) Фото: Kremlin.ru

«Мы пытаемся занять публичное место в экспертной среде, причем и среди своих, и среди зарубежных экспертов. Работа непростая, требующая особого внимания, потому что сейчас экспертизы и глубокие исследования в повестке сегодняшнего дня, есть вопросы, которые требуют действительно большего осмысления», — рассказал о своих целях Фрадков.

Он пояснил, что РИСИ сейчас ведет работу по 50 направлениям. К примеру, анализирует развитие китайского проекта «Один пояс, один путь», который предполагает создание новых торговых путей из Азии в Европу через Россию. «Это такая работа, которая должна вестись с нашими регионами, через которые проходит „Пояс и путь“, чтобы вовремя заметить и не пропустить то, что может стать риском для обеспечения наших интересов», — сказал Фрадков. Также институт занят и аналитикой внутриполитических проблем. «Мы работаем с регионами — тема территориального развития, тема демографии, народонаселения, бедности, социальная психология», — перечислил собеседник президента.

Публичная часть встречи Путина и Фрадкова была опубликована на официальном сайте Кремля в 13:55. Менее чем через три часа был опубликован президентский указ о повышении по службе Павла Фрадкова — сына директора РИСИ.

Чиновник, работающий заместителем управляющего делами президента РФ, был назначен первым замом. 29 декабря эту должность покинул 70-летний Николай в Аброськин в связи «с достижением им предельно допустимого возраста для нахождения на госслужбе».

Владимир Путин доверял Михаилу Фрадкову руководство правительством Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Директор «Института современного государственного развития» Дмитрий Солонников в разговоре с URA.RU согласился, что назначение Фрадкова в РИСИ в 2017 году можно было расценить, как «уход на пенсию». Но неожиданное внимание главы государства к экс-премьеру и его семье может свидетельствовать о том, что все это время Путин не списывал чиновника со счетов. «Мы уже видели примеры таких уходов на „пенсию“ с реальными камбеками. Один из ярких примеров — уход [экс-председателя Госдумы] Бориса Грызлова из политики [в 2011] и возвращение [в 2015] в качестве полпреда президента в контактной группе на Украине. Никогда нельзя говорить о людях, которые не проштрафились перед Путиным, что они списаны в тираж», — сказал Солонников.

Политолог Сергей Маркелов в разговоре с URA.RU добавил, что встреча Путина с Фрадковым свидетельствует о том, что команда президента разнообразна и состоит не только из публичных представителей элит: «Понятно, что Фрадкова нет в российской публичной политике. Но очевидно, что уровень его влияния остался, сохранилась возможность допуска к президенту». А политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов подозревает, что в прошедшие четыре года Путин уже не раз встречался с Фрадковым, просто не в публичном пространстве.

Дмитрий Солонников не исключает, что Путин усилил политический вес семьи Фрадкова, чтобы поддержать баланс элит в российской власти. По мнению политолога, Фрадков имеет отношение к клану силовиков: «Также считается, что он был связан с „Альфа-банком“ [в 1991 году чиновник был заместителем министра по внешнеэкономическим связям Петра Авена, ныне председателя совета директоров банка]». Также про близость Фрадкова к «силовикам» в окружении Путина говорит и Сергей Маркелов.

Президент «Минченко консалтинг» Евгений Минченко считает, что Фрадков близок лично к Путину: «Фрадков считается давним другом президента. Возможно они знакомы даже не с 1990-х, а с 1980-х годов. Это человек, которому Владимир Путин доверил возглавить правительство, пусть и в роли технического премьера. Я думаю, что он и его семья входят в близкий круг Путина. При этом надо понимать, что у президента много друзей времен юности и зрелости, но не у всех у них такие высокие позиции. Для этого они должны из себя что-то представлять», — сказал URA.RU Минченко.