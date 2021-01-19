В Кремле раскрыли, зачем собрали вице-губернаторов на учебу

Дмитрий Песков раскрыл подробности предстоящего обучения вице-губернаторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Вице-губернаторов российских регионов отправили на учебу в «Сенеже», чтобы подготовить к проведению выборов в Госдуму в 2021 году, ответил URA.RU во время общения с журналистами представитель Кремля Дмитрий Песков. Он объяснил, что перед региональными властями стоит задача обеспечить максимальную прозрачность избирательной кампании.

«Во внутриполитическом плане предстоящая кампания — очень важное событие. Ее прозрачность, законность и демократичность должна быть абсолютно обеспечена теми, кто находится во власти регионов. Людей нужно этому учить: современным технологиям, процедурам и так далее. Все это наверняка будет включено в учебную программу», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь президента прокомментировал информацию о том, что учеба вице-губернаторов в этот раз будет длиться беспрецедентно долго — почти неделю вместо двух-трех дней: «Методики обучения не являются некой константой и постоянно развиваются. Поэтому количество учебных дней может варьироваться».

Вице-губернаторы начали съезжаться на учебу в «Сенеже» 19 января. Источники URA.RU предполагали, что увеличение длительности семинаров может быть связано с вызовами, которые возникают перед властью в преддверии выборов в парламент из-за низкого рейтинга «Единой России».