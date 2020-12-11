Проект Путина пережил революцию, войну и бунты

Владимир Путин поддержал дальнейшую интеграцию стран ЕАЭС Фото: Kremlin.ru

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сумели спасти объединение от раскола, несмотря на острейшие политические кризисы в некоторых из них. 11 декабря стороны договорились о дальнейшем строительстве зоны свободной торговли — проекте, который за последние месяцы трижды оказывался под угрозой, и который важен для президента РФ Владимира Путина для конкуренции с Западом — как противовес Евросоюзу. Но впереди участников союза ждет еще один вызов.

Основанный в 2014 году ЕАЭС объединяет пять стран-участниц (Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и Киргизия) общими нормами по свободному перемещению товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Взаимная и внешняя торговля союза с 2015 по 2019 год увеличилась на 35% и 27% соответственно. В пятницу на онлайн-совещании государства утвердили стратегию экономической интеграции до 2025 года, которая завершает формирование общего товарного рынка и цифрового пространства.

В конференции участвовали страны-участницы и страны-наблюдатели (Молдавия, Узбекистан и Куба) Фото: Kremlin.ru

Президент Путин, выступая на площадке, сказал, что эти изменения простимулируют рост экономик «пятерки» после кризиса, вызванного пандемией. «Перед всеми странами ЕврАзЭС наряду с заботой о жизни и здоровье людей, конечно, в числе приоритетов стоит и задача сделать так, чтобы нынешние экономические неурядицы не приобрели затяжной и долгосрочный характер. И это побуждает нас еще больше сплотиться, еще более энергично заниматься выправлением ситуации», — сказал Путин.

В ходе выступления Путин предложил коллегам сотрудничество в исследованиях и совместном производстве российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Кроме того, российский лидер озвучил идеи в области цифровизации. Президент сообщил, о разработке российского мобильного приложения, которое упрощает передвижение между странами ЕАЭС. Другая инициатива касалась расширения цифровых механизмов маркировки товаров, которые «помогают обеспечить контроль за перемещением грузов по территории союза».

Президент предложил коллегам новые направления для сотрудничества Фото: Kremlin.ru

Завершал свою речь Путин, рассуждая о глобальных планах. Президент рассказал о готовящихся переговорах о свободной торговле между ЕАЭС и Индией, о запуске аналогичных переговоров с Ираном, о подписанном меморандуме о взаимопонимании между секретариатом ШОС и Евразийской экономической комиссией (ЕЭК — наднациональный регулирующий орган ЕАЭС). «Видим в этом еще один шаг на пути к осуществлению выдвинутой нами идеи создания большого евразийского партнёрства в сфере безопасности, экономического и гуманитарного взаимодействия», — добавил Путин.

Соглашение о стратегии интеграции до 2025 года могло быть подписано странами «пятерки» еще в мае. Но тогда Высший Евразийский экономический совет не смог принять документ из-за противоречий. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не согласился с включением в сферу полномочий ЕЭК таких вопросов, как здравоохранение, образование, наука. Политик тогда говорил, что это противоречит экономической сути союза и нужно соблюдать принципы «разумной достаточности».

В последние месяцы в трех из пяти стран-участниц произошли острейшие политические кризисы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

За время доработки стратегии в трех из пяти стран-участниц произошли острейшие политические кризисы. В августе в Беларуси начались масштабные митинги после президентских выборов — активисты были не согласны с победой Александра Лукашенко. В октябре в Киргизии люди вышли на улицы после выборов в парламент, в результате президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку, а на заседании ЕАЭС Киргизию представлял и. о. президента Талант Мамытов. С сентября по ноябрь шла война между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах, по итогам которой Ереван утратил контроль над частью территорий, а население до сих пор требует от премьера Николы Пашиняна покинуть пост.

Таким образом соглашение об экономической интеграции стран ЕАЭС трижды за последние месяцы столкнулось с угрозой срыва,

подчеркнул в разговоре с URA.RU доцент факультета международных отношений СПбГУ Ниязи Ниязов: «Когда меняется режим, меняются ключевые фигуры во власти, новое руководство страны приходит и выставляет новые требования к международным соглашениям в соответствии со своими политическими предпочтениями». Эксперт клуба «Валдай» Владимир Брутер (Молдавия) считает, что в результате политических кризисов до раскола союза дело бы не дошло, но процесс согласований мог быть приостановлен из-за того, что «президенты заняты своими делами»: «Заключение соглашения об интеграции, безусловно, позитивный сигнал».

С помощью ЕАЭС Россия борется с Западом за рынки сбыта своей продукции Фото: Анна Майорова © URA.RU

В течение всего ноября президент Путин также участвовал в заседаниях ШОС, G20, БРИКС, АТЭС. Но в ЕАЭС у России доминирующая роль, и этот институт — один из ключевых внешнеполитических инструментов Москвы, считается в политсреде. В 2013 году Москва ставила Украину перед выбором — ассоциация страны с Европейским союзом закрывала для Киева путь в Таможенный союз (ныне является одной из стадий интеграции ЕАЭС). ЕАЭС — это своего рода альтернатива другим зонам свободной торговли, которую Россия предлагает государствам, полагает Ниязов. «К примеру, есть много постсоветских стран, товары которых не всегда соответствуют Европейскому Союзу. Мы можем их переориентировать на себя. […] Этот институт [ЕАЭС] важен для нас, поскольку мы получаем определенные рынки для поставки своей продукции, за которые идет борьба», — сказал политолог.

Вскоре ЕАЭС может столкнуться с новым вызовом. Во время совещания 11 декабря президент Молдавии (страна-наблюдатель в союзе) Игорь Додон сообщил о планах государства стать полноценным участником объединения. Однако в ноябре он проиграл выборы главы государства Майе Санду, известной своей поддержкой интеграции с Европейским союзом, и сейчас готовится к передаче власти.

Новый президент Молдавии может «откатить» назад решения по ЕАЭС, предупреждает Ниязов.

Политолог Владимир Брутер в свою очередь считает, что ЕАЭС важен для Москвы, в первую очередь, для реализации с Китаем торгового проекта «Один пояс — один путь». Чтобы обеспечить через свою территорию успешный транзит товаров из Китая в Европу, Москве необходимо бесперебойное движение грузов через соседние государства, входящие в союз, объяснил эксперт.