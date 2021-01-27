Конкуренты сыграли на спорах в партии Миронова и Прилепина

В «Родине» ждут «прилепинцев», недовольных союзом с СР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Партия «Родина» планирует переманить сторонников партии «За правду», не согласных с объединением со «Справедливой Россией» и «Патриотами России» перед выборами в Госдуму-2021. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в уральских отделениях «За правду». Но кроме региональных лидеров партия Захара Прилепина рискует потерять и основного спонсора.

«Звонили из „Родины“ мне и некоторым другим региональным лидерам „За правду“. Настаивают на том, что у нас общая идеология и ценности, в отличие от того, с чем на выборы идут эсеры», — рассказал инсайдер. По его словам, руководство «Родины» дало установку на переманивание членов партии, созданной Захаром Прилепиным.

Заявление лидера СР Сергея Миронова о новом союзе не все восприняли позитивно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Член президиума политсовета «Родины» и председатель ее челябинского регионального отделения Сергей Смышляев подтвердил корреспонденту URA.RU, что его партия примет всех бывших членов «За правду» и «Патриотов России», которые не намерены участвовать в слиянии со «СР». «У нас одна идеология одна. Наши партии близки по духу, по программам. Поэтому мы с радостью будем видеть у нас экс-сторонников „За правду“ и „Патриотов России“, если они захотят присоединиться к нашей партии», — сказал собеседник.

Источник агентства в «За правду» добавляет, что на 30 января назначена партийная конференция, на которой будет объявлено о ликвидации политсилы. При этом «За правду» продолжит работу как общественное движение. Продолжит деятельность и «Гвардия Захара Прилепина» — подразделение, призванное, по словам ее основателя «не допустить оранжевой революции в России» — в частности, «гвардейцы» выходят на митинги, которые проводят сторонники Алексея Навального, и стараются мешать оппозиционерам.

Объединение двух партий, говорит инсайдер, не устраивает как часть «прилепинцев», так и некоторых эсеров.

«Для СР „гвардия Прилепина“ — слишком радикальное образование. В том же время, „правоверные заправдинцы“, наоборот, считают, что объединенная партия будет недостаточно радикальной для отстаивания традиционных ценностей», — раскрывает источник суть противоречий внутри еще несозданного нового политобъединения.

Ранее в СР уже высказывали несогласие с некоторыми пунктами программы партии Прилепина — в частности, введением цензуры и возвращением к плановой экономике. Есть недовольство от грядущего объединения и в рядах «Патриотов России» — так, глава пермского отделения партии Андрей Степанов заявлял об уходе из политики после объявления о союзе трех партий. Правда, затем политик поправился, что примет решение исходя «из условий объединения».

Кроме того, собеседник агентства рассказывает, что союз трех партий может не поддержать главный спонсор, первый зампредседателя «За правду», член Совета федерации РФ и бизнесмен Александр Бабаков. «Бабакову не очень интересно финансировать и гвардию Прилепина вместе с общественным движением, и новую объединенную партию», — отмечает источник.

Спонсор «За правду» Александр Бабаков может покинуть проект Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Александр Бабаков будет завтра (28 января — прим. присутствовать на подписании соглашения [об объединении трех партий]», — прокомментировали информацию о прекращении сотрудничества с бизнесменом в партии «За правду». Что касается действий «Родины», то в политобъединении не исключили возможности провокаций, на которые партия реагировать не собирается.

Пресс-секретарь «Родины» Татьяна Калегина опровергла информацию, что переманивание сторонников Прилепина идет централизованно. «Мы таких указаний не давали. Мы партии-партнеры, не собираемся противодействовать и создавать проблемы», — заявила она.

В пресс-службе «Справедливой России» подчеркнули, что СР объединяется с партиями, а не с общественными движениями. «Справедливая Россия» объединяется с партиями, а не с общественными движениями. Мы обсуждали процедуры именно межпартийного объединения, а не будущее движения «За правду». Как оно будет развиваться, это дело его членов и активистов. СР в это не вмешивается. То же самое касается и «Гвардии Прилепина». Это личный проект Захара, у него есть полное право им заниматься», — ответили в партии на запрос URA.RU.

«Безусловно в „За правду“ и в „Патриотах России“ будет много недовольных объединением с СР, потому что эсеры попросту поглотят малые партии. Так что логика в действиях „Родины“ есть», — говорит политолог Сергей Поляков. При этом, считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, тактика «Родины» будет малоэффективной. «Лучше бы в партии задумались не о разрушительной тактике, а о созидательной. Например, об объединении с той же КПРФ. Конечно, для этого потребуется определенная политическая гибкость», — замечает эксперт.