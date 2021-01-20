Объединение трех партий привело к скандалам в регионах

«Справедливая Россия» после объединения рассчитывает сохранить свое место в ряду парламентских партий Фото: Василий Колотилов © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Объявление об объединении партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» началось со скандалов в их региональных отделениях. Местные партийцы в замешательстве от того, насколько неподготовленным оказалось объединение. А лидер «Патриотов» в Пермском крае заявил об отказе участвовать в новом проекте. Источники URA.RU считают, что это связано с поспешностью в объединении партий: не все вопросы, сопровождающие процедуру, оказались проговорены.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Справедливой России» и в «За правду», на 21 января запланированы заседания руководящих органов, где будет обсуждаться механизм слияния партий. Источники URA.RU сразу в нескольких региональных отделениях УрФО сообщили, что пребывают в полном неведении о процессе: кого к кому присоединят, кто будет руководить процессом и, самое главное, как будут формироваться списки кандидатов в Госдуму от «Справедливой России — За правду».

Сергей Миронов 20 января заявил об объединении трех партий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Эта неопределенность привела к первым скандалам спустя несколько часов после заявления председателя «СР» Сергея Миронова об объединении с новыми партиями. Лидер пермского отделения «Патриотов России» Андрей Степанов заявил URA.RU, что предпочтет завершить политическую карьеру, чем вступать в объединенную партию, поскольку уверен, что большинство руководящих постов и депутатских мандатов будет разыграно среди тех, кто был и раньше в СР.

В недоумении пребывают и в других региональных отделениях. Лидер челябинских справедливороссов, депутат Госдумы Валерий Гартунг, который является главным политтехнологом избирательной кампании эсеров и входит в центральный совет партии, может только предполагать развитие событий. «Я думаю, что обновленные региональные отделения в большинстве регионов будут строиться на потенциале „Справедливой России“. Однако, по кадровому вопросу не стоит забегать вперед. Все эти вопросы будут решаться после съездов», — такой комментарий распространила его пресс-служба.

Депутат ГД Валерий Гартунг (стоит справа) не знает наверняка, как пройдет объединение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По данным авторитетного наблюдателя в челябинском правительстве, теперь Гартунгу нужно будет убедить выходцев из присоединяемых партий в своем лидерстве в объединенном региональном отделении и при составлении списков в Госдуму. Например, ячейкой «За правду» руководит не менее амбициозный экс-депутат Дмитрий Довбня, а экс-депутат гордумы Дмитрий Довженко входит в федеральный политсовет этой партии. Оба были настроены участвовать в выборах в Госдуму во главе списка «За правду». В новой партии они могут занять вторые-третьи роли. Довженко заявил URA.RU, что у него нет четкой информации об объединении: «Мы ждем официального решения руководства, где объяснят технически вопросы и запустят дискуссию по объединению».

По данным URA.RU, рассматривалось два варианта объединения: создание новой партии и присоединение «За правду» и «Патриотов России» к СР. Оба позволяли участвовать в выборах в Госдуму. Остановились на последнем варианте, как более простом. Инсайдер в СР рассказал, что его однопартийцы будут руководить большинством региональных отделений, а представители ЗП и отдельные «патриоты» получат должности заместителей. Объединительный съезд, по информации источников URA.RU, пройдет в середине февраля. «Еще будут ликвидационные съезды у партий „За правду“ и „Патриотов России“», — добавил он.

Захар Прилепин может стать вторым номером федерального списка объединенной партии на выборах в Госдуму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спешка в объявлении о слиянии трех партий вызвана обеспокоенностью Кремля нарастанием негативной повестки, предполагает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. «Властям необходимо отвлечь внимание от негатива, связанным с возвращением и арестом [блогера] Алексея Навального и его расследованиями», — отмечает эксперт.

Политолог Сергей Маркелов, напротив, считает, что появление нового политического союза планировалось давно. «Скорее всего, власти понимают, что объединение — процесс инерционный. Новой партии нужно как можно скорее пройти через неизбежные скандалы с распределением мест в списках, выборов новых глав реготделений и включиться в предвыборную кампанию», — объясняет специалист поспешность принятого решения.

Члены «Патриотов России», вероятно, будут играть третьи роли в новой партии, поэтому некоторые активисты уже объявили об уходе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Если бы партии не объединились, они с большой вероятностью не проходили в Госдуму, объяснял профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев на круглом столе Экспертного института социальных исследований. Матвейчев предрекал успешное прохождение СР пятипроцентного барьера в случае слияния с «За правду». Фонд Общественное мнение в январском исследовании сообщал, что рейтинг СР опустился до 4%. Этого не хватает партии для преодоления пятипроцентного барьера и прохождения в Госдуму.

Миронов 20 февраля заявил об объединении трех партий. Федеральную тройку кандидатов на выборах в Госдуму, по данным URA.RU, могут составить он сам и его коллеги Захар Прилепин («За правду») и Геннадий Семигин (Патриоты России»). Нынешний глава СР, по информации источников агентства, не будет единоличным председателем новой структуры. Вице-губернаторы, курирующие внутреннюю политику в регионах, рассчитывают, что руководители администрации президента дадут им вводные по взаимодействию с новой партией в рамках стартовавшего в среду обучения в Москве.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Половину депутатов изберут по партийным спискам, оставшиеся 225 парламентария — в одномандатных округах.