Владимир Путин на встрече со студентами высказался по резонансным темам Фото: Kremlin.ru

статья из сюжета Дело Алексея Навального

Президент России Владимир Путин беспрецедентно быстро отреагировал на протестные акции, прошедшие по всей стране в выходные. Уже в понедельник 25 января глава государства дал свою оценку событиям, а площадкой для заявлений стал встреча со студентами. Собеседники URA.RU говорят о том, что выбор неслучаен, ведь прошедшие митинги показывают, что власть теряет влияние на молодежь.

На онлайн-встрече со студентами глава государства завел разговор о том, как важно дать возможность молодежи за пределами Москвы реализовать свой потенциал, например, с помощью онлайн-обучения. «Я убежден, что вы — талантливые, умные, целеустремленные и амбициозные люди — воспользуетесь этим самым лучшим образом и, что называется, будете чувствовать будущее, будете ставить перед собой действительно значимые цели и осуществите все свои мечты», — был оптимистично настроен Путин.

Владимир Путин общался со студентами из Казани, Самары, Смоленска, Уфы, Крыма, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Саранска Фото: Kremlin.ru

Студенты в свою очередь просили главу государства о помощи в строительстве общежитий, кампусов, поддержке студенческих объединений, создании студенческих технопарков и центров для генетических исследований. О громких политических событиях последней недели ничего и не напоминало, пока третьекурсник из Уфимского государственного нефтяного технического университета Данила Чемезов не задал вопрос, «касающийся лично» Путина, — о расследовании Алексея Навального про дворец в Геленджике.

«Я не смотрел этот фильм из-за отсутствия времени. Но листал видеоподборки. Ничего из того, что там указано в моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало», — заявил президент. Путин отметил, что фрагмент видео, где он изображен плавающим в бассейне, смонтирован с помощью кадров с его поездки на Енисей в 2016. «Это просто компиляция, монтаж. Выражаясь языком одного из известных персонажей: „Скучно, девочки“», — резюмировал Путин.

Акции протеста прошли в разных регионах России Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

А затем президент сделал заявление о прошедших в субботу 23 января митингах, отвечая на вопрос первокурсницы из Казани Софьи Морозовой. «Все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом. Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно». Глава государства привел в пример Октябрьскую революцию и развал СССР. «После крушения Советского Союза стало настолько хуже, что никому и в голову не могло прийти, что это возможно, — сказал Путин. — Экономика развалилась, армия развалилась, правоохранительная сфера, медицина — все рухнуло». В конце монолога Путин добавил, что никто не должен использовать протесты для защиты своих политических целей: «Так политика не делается, во всяком случае, ответственная».

Интересно, что в прошлые годы Путин не реагировал так быстро на масштабные протесты.

К примеру, в 2019 году президент впервые прокомментировал митинги, посвященные выборам в Мосгордуму (начались 20 июля), лишь спустя месяц — 19 августа на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Реакция на митинг в Шиесе, случившийся 7 апреля 2019 года, последовала 16 мая на медиафоруме «Общероссийского народного фронта». Тогда же Путин отреагировал на акции против строительства храма в екатеринбургском сквере — спустя три дня. Развернутое высказывание президента о протестах в Хабаровске, стартовавших 11 июля 2020 года, и вовсе прозвучало только во время пресс-конференции 17 декабря.

Общий портрет участников акции молодеет Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Замдиректора «Левада-центра» Денис Волков полагает, что выбор площадки для разговора о митингах и скорость реакции могут быть связаны с нарастающим разрывом между молодым и взрослым поколениями в оценках политических событиях: «В прошлом году молодежь больше симпатизировала участникам протестных акций в Хабаровске, Беларуси и была более скептически настроена к поправкам в Конституцию». Политолог и экономист Алексей Захаров, сотрудничающий с «Белым счётчиком», подтвердил URA.RU, что молодежь составила существенную долю активистов на протестах 23 января.

К примеру, на митинге, посвященном недопуску оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму 29 сентября 2019 года, половина участников была старше 40 лет. Сейчас же медианный возраст составил 31-32 года — половина активистов младше этой планки, другая половина старше. А средний портрет участников, которые впервые в жизни пришли на митинг, оказался еще моложе. «Обычно на митинги ходят люди постарше. Плюс, было много тех, кто вышел на акции протеста впервые — больше 40%. А среди них медианный возраст 26 лет.

То есть половина людей, которые впервые вышли на митинг, была моложе 26 лет», — сказал агентству Захаров.

Сразу три знакомых URA.RU чиновника считают, что молодежи на митингах могло быть и больше. Ранее в соцсетях появилась масса сообщений о том, что студентов 23 января до вечера удерживали в вузах неожиданными экзаменами, спортивными и культурными мероприятиями. «Сложно представить, сколько бы мы увидели молодежи, не будь таких методов», — добавил источник URA.RU.

Директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев объяснил URA.RU сложности в отношениях власти и молодежи: «Новое поколение выросло в экономически успешной стране, его не напугать экономическим коллапсом 1990-х. Оно хочет понять, что власть предлагает на следующие десятилетия. А власти нечего предложить этому поколению». Политолог Павел Данилин считает, что сегодняшняя встреча Путина со студентами как раз и была разговором о том, «как жить новому поколению россиян через год, пять, десять лет и дальше».

«Образование в этом плане занимает ключевое место. И сейчас, когда из-за пандемии коронавируса второй год по нашему образованию наносится сильнейший удар, важно дать понять молодым людям, что государство понимает их и думает об их будущем», — считает собеседник агентства.