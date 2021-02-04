Пермские инсайды: китайцы вырубают лес

Если бы суд над Навальным проходил в Перми Коллаж URA.RU

В правительство Пермского края вернется бывший министр сельского хозяйства, правда, губернатор пока не решил, какой именно. Судьбу лидера реготделения «Справедливой России» Вероники Куликовой позволят определить ей самой, а пермские нефтяники подготовили тайный список будущих депутатов.

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Возвращение бывшего министра

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, что министром сельского хозяйства Пермского станет человек, ранее занимавший эту должность. «Есть два варианта, оба неплохие. Первый — Иван Огородов, второй — Александр Козюков», — говорит инсайдер. Он утверждает, что первый является отличным специалистом в области сельского хозяйства, а второй — хорошим администратором. «Только Огородову силовики могут не простить обиду. Он же доказал свою невиновность. Поэтому, вероятно, будет Козюков, который как раз в ближайшее время лишится работы из-за присоединения пермского Россельхознадзора к кировскому», — добавляет инсайдер.

Мэрам рекомендовали отчитаться перед эфиром Махонина

Инсайдеры утверждают, что главам территорий в Пермском крае настойчиво рекомендовали проводить стримы перед прямым эфиром губернатора Дмитрия Махонина, назначенного на 6 февраля. «Главам пришла „разнарядка сверху“, что они обязаны провести онлайн встречи с жителями: отчитаться о своей работе за прошлый год и рассказать о планах на текущий год. Поэтому две прошедшие недели подряд мэры массово и устраивали стримы», — пояснил инсайдер. Якобы сделано это было для того, чтобы во время субботнего эфира на Махонина не свалился шквал вопросов с территорий: «Основной удар должны были взять на себя мэры».

«Лукойл» засекретил имена будущих депутатов

Источники сообщают, что в администрацию президента РФ направлены списки будущих кандидатов в депутаты заксобрания Пермского края. При этом представители «Лукойл-Перми» не указали конкретные имена, а просто обозначили число возможных кандидатов. «Там так оригинально. Пять пунктов, а вместо фамилий там написано просто: Лукойл», — рассказал инсайдер. Он полагает, что нефтяники просто не определились с возможными кандидатами и единственным человеком, который гарантированно попадает в этот список, является гендиректор компании Олег Третьяков.

В Перми решили судьбу «Справедливой России»

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Пермском крае объединение справедливороссов, «прилепинцев» и «Патриотов России» пройдет на базе партии Захара Прилепина «За правду», сообщают инсайдеры. Якобы такое решение удалось продавить экс-министру культуры Пермского края Николаю Новичкову, который входит в федеральное руководство партии Прилепина. «Это решение выгодно действующей власти. Поскольку позволит избавиться от токсичных справедливороссов», — говорит инсайдер. Он утверждает, что это якобы наказание для «Справедливой России» за работу в интересах депутата Госдумы Дмитрия Скриванова в 2016 году и за поддержку пермского миллиардера Александра Репина на выборах губернатора в 2019 году.

Куликовой позволят самой решить свою судьбу

Поговаривают, что лидер реготделения «Справедливой России» Вероника Куликова не возглавит новую объединенную партию. При этом, если она будет сопротивляться, то рискует лишиться постов и не попасть в новый состав представительного органа. «Если Куликова примет все и не будет устраивать провокации, то ей дадут мандат в гордуме Перми на ближайшие пять лет. О руководстве партией речи нет. А что будет через пять лет — будет видно», — уточнил инсайдер.

Депутату Буторину надоело сидеть в думе

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Источники сообщают, что депутат гордумы Перми Александр Буторин решил стать депутатом законодательного собрания Пермского края. «Буторин намерен идти в ЗС по пятому округу. Территория практически полностью пересекается с его городским округом», — рассказал инсайдер. При этом, отмечает он, по этому округу намечается одна из самых сильных конкуренций. Ожидается, что по этому округу планирует переизбраться Татьяна Шестакова и выдвинуться бывший вице-спикер краевого парламента Лилия Ширяева. «Возможно, еще Надежда Агишева туда попробует пробиться», — добавляет инсайдер.

В семье Агишевых раскол из-за бизнеса

Поговаривают, что депутат гордумы Перми Надежда Агишева и ее муж-банкрот — бывший депутат заксобрания края Андрей Агишев находятся в крайне напряженных отношениях. «Они только на публике сохраняют иллюзию. На самом деле они разругались года полтора назад», — говорит инсайдер. Он утверждает, что якобы Агишев в конце 2018 — начале 2019 года нашел покупателя на большую часть своего имущества, но Агишева не позволила ему продать все. «Он хотел избавиться от недвижимости. Там сумма около 400 или 600 миллионов рублей фигурировала. Но она ему не дала согласие на реализацию, она хочет политикой заниматься», — уточняет инсайдер. Протест Агишевой якобы связан с тем, что на этих площадках она проводит свои мероприятия, которые позволяют ей оставаться в политической тусовке региона.

«Единая Россия» в Перми не смогла продать мандат

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Слухачи утверждают, что передача депутатского мандата скончавшейся Ирины Корюкиной второму номеру в партийном списке Александру Житникову — это вынужденная мера. «Просто не успели найти желающего, чтобы застолбить этот округ сейчас на полгода и потом гарантированно пройти в ЗС», — говорит инсайдер. Якобы, если единороссы не найдут спонсора, который будет готов вложить 15-25 млн рублей (в обычных условиях — 10-15 млн рублей) в партию, то Житникову позволят переизбраться и в сентябре. «Округ просто очень хороший. Там все схвачено. Прохождение практически гарантировано», — добавляет инсайдер.

Мэр Соликамска пожертвовал подростками ради РПЦ

Жители Соликамска гадают, за что главу города Алексея Федотова наградили медалью японской православной церкви. По слухам, мэр получил награду за то, что строит местному архиепископу личную резиденцию. «Есть версия, что на площадке, где предполагалось обустроить скейт-парк, сейчас строится административное здание для Соликамской епархии. Якобы это будет личная резиденция архиепископа Зосимы», — сказал источник. Поговаривают даже, строительство резиденции ведет компания, которая зарегистрирована на сына главы города.

На депутатов Соликамска надавили из-за выборов

Поговаривают, что на депутатов гордумы Соликамска начали давить из-за грядущих выборов мэра. Речь идет о депутатах, работающих на местном калийном предприятии, которым руководство настойчиво посоветовало голосовать за определенного кандидата. «Четыре человека уже написали заявления об уходе с предприятия. Они сказали, что не хотят голосовать под давлением», — пояснил инсайдер. За несколько дней до конкурса, по данным источников, у действующего главы Алексея Федотова есть преимущество перед остальными кандидатами. Якобы его поддерживает большинство горожан по данным соцопросов. Но не исключено, что это просто «психологическая атака» на конкурентов, отмечает источник.

Начальник краевого УЭБиПК остается в Перми

Поговаривают, что начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Журахов не смог перевестись на службу в Москву. «Он ездил в министерство, но что-то, видимо, пошло не так. Не позволили ему перевестись. Остается», — говорит инсайдер.

Жители Коми ополчились на китайцев

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Злые языки утверждают, что жители Коми-Пермяцкого округа, возмущавшиеся тем, что их травят дымом расположенные рядом с домами пилорамы, на самом деле недовольны экспансией граждан Китая. «Последние несколько лет лесозаготовители нанимают на работу не коренное население, а приезжих. В частности, очень много появилось граждан из Китая, которые „оккупировали“ здешние пилорамы. Конечно, местным это не нравится. Ведь основная работа в Коми-округе связана с лесом, а они, получается, теперь лишены и этого заработка. Отсюда и недовольство», — рассказал инсайдер. Правда, отмечает источник, местным, прежде всего, нужно обижаться на себя: «Приезжие отличаются ответственностью и дисциплиной, чего нельзя сказать о местных работягах».

Предприятие пермского бизнесмена загадило пруд в Звездном

Жители ЗАТО Звездный обеспокоены загрязнением местного пруда. Уже несколько дней в водоеме плавает желто-серая пена, пруд отдает неприятным запахом сероводорода. Слухачи винят во всем предприятие аграрного олигарха Сергея Поздеева — Юговский молочный комбинат. «В середине января пруд был отравлен стоками с предприятия. Из-за этого подохла рыба, но чем закончилась проверка контролирующих органов — до сих пор не ясно. Сейчас пруд вновь загажен», — сетует источник.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.