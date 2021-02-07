Раскрыта интрига с гробом у мэрии Екатеринбурга

Черные похоронщики привезли гроб к зданию ратуши в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гроб с трупом у мэрии Екатеринбурга стал актом войны так называемых черных похоронщиков. Участники рынка и чиновники видят попытку захватить рынок ритуальных услуг, используя как старые методы давления, так и новые медийные подходы. Последняя атака, когда на площадь 1905 года привезли тело, стала демонстрацией силы и краш-тестом для городской администрации. Куда уже привозили труп на главную площадь, какие приемы используются для шантажа и кто значиться в действующих лицах — в материале URA.RU

Горожанку, которая хотела похоронить свою мать, использовали как повод для скандала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как сообщил URA.RU бизнесмен Дмитрий Малышев, работающий в ритуальной сфере, работу муниципального казенного учреждения «Служба городских кладбищ» решила скомпроментировать группа скандальных похоронщиков, известных как «дондики». «Это они делают уже не в первый раз. Точно также они хоронили моего товарища 5 лет назад. Мы прорывались, нам не давали, а потом оказалось, что „дондики“ попросту действовали в обход утвержденного регламента», — рассказал предприниматель. По его словам, то же произошло и в минувшую пятницу — женщину, хоронившую свою мать, они использовали в своих интересах «в темную». Екатеринбурженка находилась в стрессовой ситуации и легко поддалась внушению черных похоронщиков, которые по собственной инициативе привезли гроб с трупом на главную площадь Екатеринбурга и устроили несанкционированный митинг.

«История с гробом начиналась с явного обмана, надо понимать, что „дондики“ в данной ситуации не защищали интересы гражданки, а пытались создать скандал и оттянуть на себя все заказы по организации похорон в Екатеринбурге, сказав ей, что все сделают бесплатно, лишь бы она делала и говорила, что они ее попросят. Тем более, что у „дондиков“ имеются старые, хорошо налаженные связи в скорой и полиции, снабжающей сообщениями об умерших. Каждое сообщение оплачивается от 8 000 до 15 000 рублей», — утверждает Дмитрий Малышев.

Николай Ермаков (слева) и Александр Агафонов являются и похоронными агентами, и журналистами канала «Ермак-медиа»

Начальник МКУ Константин Калашников подтвердил, что конфликт спровоцирован недобросовестными предпринимателями. «В этом месте производилась раскопка могил сотрудниками ООО „УПК“ с офисом на Белореченской, 10 (более известное общественности как „дондики“). Вместо того, чтобы прекратить работы, как требуют того санитарно-эпидемиологические нормы, обработать могилу, закопать ее и сказать нам, что здесь есть захоронения и нельзя копать, они для эскалации конфликта вызвали Следственный комитет, полицию. По сути, они по собственному желанию вскрыли чужую могилу, переместили кости в отдел СКР для проведения экспертизы», — пояснил Калашников.

Для разрешения ситуации представители мэрии в лице МКУ пригласили женщину приехать на кладбище, чтобы рассказать о процедуре обработки могилы и объяснить, что делать дальше.

Однако, в указанный день Ольга Викторовна отказалась ехать в связи с плохим самочувствием из-за накопившегося стресса. Вместо себя она направила доверенное лицо — сотрудника «дондиков», который поставил МКУ ультиматум: либо захоронение сегодня, либо полиция и СМИ завтра, рассказал Калашников свою версию.

В конкретном случае конфликт был решен мирно: МКУ предоставило женщине другой участок на кладбище. Компромисс, по словам чиновника, был достигнут, когда женщина решила кремировать тело матери и захоронить урну с ее прахом в могилу к отцу.

Показательно, что скандал освещал интернет-канал «Ермак-медиа», зарегистрированный по одному адресу с ООО «УПК» (директор похоронного агентства Олег Масасин, тоже является журналистом). Александр Агафонов (ранее служил в полиции), представившийся во время акции журналистом этого канала, по словам Дмитрия Малышева, является похоронным агентом «дондиков», для чего он даже зарегистрировал ИП с соответствующими видами деятельности. Глава «дондиков» и интернет-канала Николай Ермаков также представляется журналистом и даже имеет удостоверение Союза журналистов, а также кичится высокопоставленными покровителями в силовых структурах. Больше того, известно, что Агафонов в соцсетях утром в день скандала анонсировал его фразой: «Сегодня будет жарко!»

То же самое, как говорят собеседники URA.RU, они устроили и в декабре 2020 года. «Агафонов под видом журналиста и доверенного лица пытался захоронить женщину, не имеющую родственников, проехав по кладбищам с редакционным заданием, в сопровождении оператора „Ермак-медиа“ и силовой группы поддержки. В результате Ермаков также выпускал репортаж, компрометируя администрацию города. Интересно, что умершую женщину в Екатеринбурге так и не похоронили, а якобы ее племянник, который доверил Агафонову организовать погребение, был агентом „дондиков“ Климовым, работающим на территории Кировского района», — приводит детали Малышев. По его словам, Агафонов и Ермаков действуют по принципу Алексея Навального, создавая информационный шум в собственном медиа, имеющего неограниченное финансирование от рынка ритуальных услуг. Успешно эксплуатировать эмоции и хайп Ермакову удавалось на несанкционированных митингах 23 и 31 января в Екатеринбурге, говорит подытоживает Малышев.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга отказались комментировать инцидент. Формальный представитель и главарь «дондиков» Николай Ермаков высказывался о похоронном бизнесе на одноименном канале, рассказывая о произволе со стороны мэрии Екатеринбурга, переходя даже на оскорбления, не упоминая однако о серии уголовных дел, в которых фигурировали его коллеги и основатели группировки «дондиков» Емельянов и Синяк. Они избивали конкурентов и жгли их машины, позже состоялся суд, членов ОПГ осудили. Собеседник URA.RU в администрации подчеркнул, что сейчас черные похоронщики развязали гибридную войну, привлекая созданные ими же СМИ.

Лидер «дондиков» Николай Ермаков лично руководил операцией на площади 1905 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стоит отметить, что ровно два года назад в Самаре произошла аналогичная история: женщина приехала к зданию областного правительства с гробом, в котором находилось тело ее умершего супруга. Гражданка и ее похоронные агенты утверждали, что захоронению препятствуют сотрудники городского МКУ «Ритуал». Однако впоследствии возникли предположения, что ситуацию спровоцировали владельцы одного из агентств ритуальных услуг в целях передела рынка. Позже эта версия подтвердилась.

Как писало URA.RU, в пятницу, 5 февраля группа «черных похоронщиков» привезла гроб с телом умершей екатеринбурженки на площадь 1905 года — прямо под окна врио мэра Алексея Орлова. Эта акция была предпринята после того, как им не дали незаконно похоронить горожанку на Восточном кладбище из-за найденного в могиле неизвестного трупа.