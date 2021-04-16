Путин назначил регионам нового куратора

Владимир Путин поручил главе АСИ Светлане Чупшевой составить новый рейтинг — качества жизни в регионах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

У российских регионов появился новый куратор. Им стала глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, которой президент Владимир Путин 15 апреля поручил составление рейтинга качества жизни в субъектах и ежегодно представлять ему. По данным АСИ глава государства будет определять, довольны ли россияне работой своих губернаторов. Как объяснил Путин свое решение, «данные, основанные на ведомственной информации, не всегда объективны».

АСИ 10 лет назад создал Путин, будучи премьер-министром. За это время самым крупным проектом структуры стала Национальная предпринимательская инициатива (НПИ). В ее рамках сократились административные процедуры по налоговой отчетности, регистрации юрлиц, получению разрешений, согласований и тому подобным вещам. Ровно того же Путин ждет от нового проекта АСИ — Национальной социальной инициативы (НСИ).

Светлана Чупшева теперь будет оценивать работу губернаторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернаторы накануне уже обсуждали НСИ. Мэр Москвы Сергей Собянин свозил их в центр занятости населения и детскую поликлинику, показать, как это работает в столице. А в четверг главы шести пилотных регионов, где реализуется НСИ, рассказали Путину и коллегам, как сократили очереди в поликлинику, время записи в школы и детсады, облегчили получение других социальных услуг.

Президент выступил дважды. В приветственном слове он объявил, что НСИ должна «сделать жизнь людей лучше». «Усилия каждого региона по повышению благополучия граждан будем оценивать объективно, на основании мнения людей, в том числе соцопросов. Прошу АСИ отработать с комиссией Госсовета по госуправлению методику рейтинга качества жизни в субъектах РФ. А результаты такого ежегодного рейтинга обсудим на заседании ближайшего наблюдательного совета АСИ», — поручил Путин.

Владимир Путин поручил организовать социальную работу так, как сейчас оказываются услуги в МФЦ — без очередей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По итогам заседания президент подчеркнул, что возлагает на АСИ большие надежды, поскольку социальная сфера связана, в том числе «с переплетением интересов и большими завалами, создававшимися десятилетиями». «Когда АСИ работало по НПИ, вы часто ножками проходили по пути, по которому идет предприниматель. Это как контрольная закупка, как раньше говорили в правоохранительных органах, в ОБХСС. Хочу обратиться к АСИ и к коллегам в регионах. Конечно, лично всем не надо ходить и смотреть, как запись ведется в школы, детсад или поликлинике. Но не помешает, если это сделают ваши доверенные лица, это было бы полезно. Я не уверен, что данные, основанные на ведомственной информации, всегда объективны», — заметил Путин.

Президент поручил чиновникам вместе с жителями и общественными организациями, включая Общероссийский народный фронт, посмотреть, что там происходит «на земле». Тогда станут понятны проблемы и способы решения, добавил он.

Чиновники считают, что очереди в больницах можно сократить, убрав лишнюю бюрократию при оформлении Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Главным бенефициаром заседания оказалась глава АСИ Светлана Чупшева. Именно она в январе прошлого года после послания президента предложила Путину составить рейтинг качества жизни в регионах. Не каждую инициативу глава государства поддерживает. И не со всеми встречается так часто, как с Чупшевой — в последний раз они в феврале обсуждали тему заседания Госсовета (сокращение очередей и рейтинг).

Растущая роль Чупшевой уже вылилась в слухи об ее возможном назначении главой миэкономразвития РФ вместо Максима Решетникова. Руководитель АСИ вошла в оргкомитет по проведению предварительного голосования (праймериз) по выбору кандидатов в Госдуму от «Единой России», есть версия, что она войдет в федеральный список кандидатов и изберется в парламент.

В пресс-службе АСИ после заседания Госсовета сообщили URA.RU, что пока дата набсовета не назначена. «Сами опросы проведены, обрабатываются, формируется рейтинг», — заметили в агентстве.

АСИ узнает об отношении россиян к властям с помощью соцопросов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Эксперт по региональной политике Виталий Иванов заметил, что рейтинг АСИ будет отличаться от рейтингов официальных структур. «Агентству поручили составить рейтинг на основе опросов людей, их реакции. Рейтинги, которые составляться по линии госструктур, ведомств, рассчитываются по-другому, исходя из отчетов. Эти рейтинги отличаются по методологии», — объясняет собеседник.

Директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ, считается «кремлевской фабрикой мысли») Дарья Кислицына уверена, что рейтинг АСИ станет новым KPI (ключевые показатели эффективности) и для региональных, и для федеральных властей. «Заседание Госсовета было про клиентоориентированность государства. Человек во главе угла, он заказчик услуг. Это новое, уникальное. И рейтинг, который будет составляться на основании мнения людей, станет дополнительным KPI для федеральной и региональной властей, позволит понять, в правильном ли направлении они движутся», — объясняет она.

Эксперт ЭИСИ Александр Малахов считает, что новый рейтинг позволит сравнить, как сами чиновники оценивают свою работу, и как оценивают ее люди. «Во время пандемии в ряде регионов назначенные Путиным выплаты были перечислены несвоевременно из-за бюрократических процедур. Путин поручил убрать лишнюю бюрократию. И теперь, когда исполнители [чиновники] будут понимать, что оценка деятельности строится не только на выполнении инструкции и целевых показателях, но и на оценке жителей, это будет мотивировать его выстраивать работу более эффективно и удобно для людей», — уверен эксперт.