Почему рост цен на продукты стал главной темой Путина

Владимир Путин обсуждал с Максимом Решетниковым, как остановить рост цен на продукты Фото: Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу федеральным чиновникам, занятым борьбой с экономическим кризисом. Теперь на совещаниях с главой государства на первый план вышли социальные темы, касающиеся качества жизни россиян. Политологи и социологи объясняют — это новый тренд для власти. Он объясняется тем, что общество остыло к новостям про инвестиционную привлекательность регионов и ждет быстрого получения личных благ. Но минус в том, что это не поможет восстановить экономику страны.

4 февраля Владимир Путин обсудил с министром экономразвития РФ Максимом Решетниковым ситуацию со стоимостью социально значимых продуктов. Член кабмина отчитался, что цены на сахар и подсолнечное масло стабилизировались после достигнутых в конце 2020 года соглашений с ритейлерами. Но теперь есть риск роста цен на российскую пшеницу. Несмотря на введенные квоты на экспорт, пошлины и субсидии с октября по декабрь она подорожала на мировых рынках на 20%, а к середине января — еще на 12%.

Министр предложил президенту ввести ценовой демпфер на рынке зерна Фото: Kremlin.ru

«Поэтому мы сейчас разрабатываем постоянно действующий механизм так называемого ценового демпфера, который будет введен с 1 апреля и будет действовать, скажем так, уже бессрочно. То есть его задача — предотвратить перенос колебаний и высоких мировых цен на наш внутренний рынок», — поделился Решетников. «Это одна составляющая. А вторая — поддержка производителей. Параллельно должно быть полное понимание, какова будет поддержка и в области сельского хозяйства, и в области переработки», — наставлял в ответ Путин.

Затем обсуждались вопросы безработицы, доходов населения, тарифы на пассажироперевозки. Что интересно, по своей повестке диалог значительно отличался от предыдущей встречи президента с главой минэка РФ в июне 2019 года (ведомством еще руководил Максим Орешкин). Тогда разговор строился исключительно вокруг темпов роста ВВП и инвестиций. Знакомый URA.RU опытный аппаратчик поделился наблюдением, что социальная тематика в принципе стала доминирующей в повестке президента и сменила тему борьбы с экономическим кризисом: «Бизнес и люди устали от непонятных тем, разговоров и решений, которые никто не исполняет. Нужны дела, а их нет».

У власти появится еще один рейтинг для оценки губернаторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Другой ближайший пример — встреча Путина с главой Агентства социальных инициатив АСИ Светланой Чупшевой 3 февраля. После экономического кризиса 2014 года агентство при поддержке президента составляло рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. По нему федеральная власть оценивала, как губернаторы справляются со снижением административной нагрузки на бизнес. Отличие в том, что на этот раз Чупшева рассказывала президенту, как АСИ поможет жителям регионов избежать неудобств, очередей и бюрократических барьеров в различных жизненных ситуациях. Например, при записи ребенка в садик, при обращении к врачу, при трудоустройстве. Для этого агентство разрабатывает типовые модели для всех территорий. В пресс-службе АСИ сообщили URA.RU, что наработки будут публично представлены на заседании Госсовета в первом квартале 2021 года. Кроме того, агентство составляет новый рейтинг регионов — по созданию качественной среды для жизни граждан.

Замдиректора «Левада-Центра» Денис Волков в разговоре с URA.RU поделился, что выбранная президентом социальная повестка ближе населению, чем антикризисная:

«Борьба с ценами, инфляцией, повышение зарплат — наиболее понятные механизмы. Про инвестиции никто ничего не понимает кроме бизнеса. А вот, что цены надо сдерживать, все понимают. Другое дело, что не задумываются, какие будут последствия».

Кроме того, новая повестка позволяет власти быстрее добиваться политических целей, считает директор Центра стратегического консалтинга Роман Ларионов. «Ситуация в экономике стала хуже и это вынуждает власть менять приоритеты с регулирования деловой среды к конкретной адресной помощи уязвимых социальных групп. Стало банально не до развития институтов. Не будем забывать, что 2021-й — год выборов в Госдуму. Поддержка уязвимых слоев населения дает более быстрый политический эффект, чем меры институционального характера. От них эффект более устойчивый, но добиваться его дольше», — объяснил политолог.

Общество больше не реагирует на антикризисные темы, поэтому в повестке лидирует социалка Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков считает, что дело и в необходимости снизить социальное напряжение в регионах, вызванное низким качеством жизни. По мнению политолога, именно оно привело к выходу людей на несанкционированные митинги 23 и 31 января. «Население в реальности не ощущает на себе действие абстрактных программ импортозамещения, нацпроектов, про которые годами идут разговоры. Люди в первую очередь реагируют на более близкие вещи, например, изменение цен на продукты, — сказал Поляков. — Такие раздражители, как история с Алексеем Навальным, становятся последней каплей. Но истинные причины протестов — социально-экономические. И стоит задача их погасить».

«Быстрые победы» в социалке могут быть эффективным политическим инструментом, но для восстановления экономики после кризиса будут нужны другие меры, отметил в разговоре с UR A.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Понятно, что необходимо действовать в двух направлениях. С одной стороны — задачи социального характера, которые нужно воплотить здесь и сейчас в рамках года выборов. С другой стороны — действия долгосрочного характера, которые будут структурироваться в документы стратегического планирования», — сказал Климанов. К слову, министр Решетников после встречи с Путиным сообщил журналистам, что государство продолжит поддержку бизнес-отраслей, пострадавших от пандемии, однако план восстановления экономики расширяться не будет.