Фармацевтическое лобби объявило войну федеральному министру

Дениса Мантурова подталкивают к отставке. Но эксперты уверены: он хорошо защищен. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Громкие коррупционные скандалы в Минпромторге и последовавшие кадровые перестановки спровоцированы участниками фармацевтического рынка, недовольными приходом на него нового игрока — госкорпорации Ростех Сергея Чемезова, сообщают инсайдеры URA.RU. Пока его протеже, министру Денису Мантурову удается отбиваться. Однако эксперты считают, что акция фаркомпаний может закончиться отставкой чиновника.

Как рассказали URA.RU сразу несколько инсайдеров, скандалы вокруг Минпромторга начали возникать одновременно с продвижением госкорпорации Ростех на фармрынке и рынке производителей медоборудования. С начала пандемии коронавируса министерство фактически замкнуло на компании «Росхимзащита» («дочка» Ростеха) производство индивидуальных средств защиты. Еще одно предприятие из орбиты госкорпорации, Уральский приборостроительный завод, стало одним из ведущих производителей аппаратов ИВЛ. В структуру Ростеха также входит АО «Национальная иммунобиологическая компания» (российский фармацевтический холдинг «Нацимбио»), ставшее заметным игроком на фармрынке.

Ростех стал активно осваивать медицинскую отрасль, и его влияние на нее усилилось в период пандемии коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Нацимбио» известно тем, что еще до пандемии стало одним из крупнейших предприятий по производству и поставке в госучреждения вакцин и лекарств от туберкулеза, ВИЧ и гепатитов. «Дочка» Ростеха стала единственным поставщиком вакцин для Минздрава России (177 контрактов на 83,86 млрд рублей), ФСИН России (279 контрактов на 10,26 млрд рублей). Из 52 препаратов отечественного производства, включенных в список разрешенных в России вакцин для профилактики инфекционных заболеваний, учрежденная «Нацимбио» компания «Микроген» изготавливает 19. Еще 35 производится зарубежными фармкомпаниями.

По данным РБК, ранее основным поставщиком препаратов для лечения ВИЧ была компания Алексея Репика «Р-Фарм». Другими конкурентами НПО «Микроген», по данным базы «СБИС», являются АО «Нижфарм», АО «Акрихин», ООО «Озон», АО «Гедеон Рихтеер-Рус», ООО «Ново Нордиск».

Министр Мантуров до назначения в правительство работал топ-менеджером структур Ростеха, сейчас возглавляет наблюдательный совет госкорпорации. Он считается креатурой Чемезова, который неформально курирует Минпромторг.

Действующие игроки не хотят уступать место на рынке лекарств даже крупнейшей госструктуре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С лета прошлого года фиксируются первые громкие попытки оппонентов ослабить позиции Мантурова. Так, в июне, словно по заказу, началась серия коррупционных скандалов. Первым был арестован глава отдела в департаменте оборонно-промышленного комплекса Ризван Гайрбеков (взятка), в ноябре — за хищения арестован замглавы департамента радиоэлектронной промышленности Антон Исаев. В конце марта 2021 года за взятку задержали сотрудников департамента судостроительной промышленности Андрея Бандурова и Сослана Гериева. Буквально через несколько дней силовики задержали директора департамента металлургии и стройматериалов Павла Серватинского (превышение полномочий).

В марте также завели уголовное дело на основателя фармацевтической компании «Биотэк» Бориса Шпигеля. Он обвиняется в даче взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву за преимущество фирмы при заключении госконтрактов.

Возможный переход Сергея Цыба в Ростех источники связывают с попыткой защитить его от передела на фармрынке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На этом фоне начались кадровые перестановки в Минпромторге. В апреле в отставку отправлен первый замминистра Сергей Цыб, курировавший фармацевтическую отрасль и производство медоборудования. По некоторой информации, он перейдет на работу в Ростех (URA.RU направило запрос о комментарии в Ростех, на момент публикации ответ не получен). Его место занял замминистра Василий Осьмаков, ранее занимавшийся разработкой федерального закона о промышленной политике и считающийся креатурой Мантурова. Замами назначены Алексей Ученов (до этого возглавлял департамент стратегического развития и корпоративной политики министерства) и Василий Шпак (возглавлял департамент радиоэлектронной промышленности министерства).

Инсайдеры URA.RU связывают уголовные дела с попыткой давления на Мантурова со стороны крупных игроков фармрынка. «Дотянуться с помощью силовиков до замов Мантурова или до него лично практически нереально, поскольку Ростех — компания, выполняющая гособоронзаказ и связанная с силовиками. А вот с помощью уголовных дел на чиновников второго-третьего уровня можно устроить кампанию по дискредитации министерства», — объясняет собеседник на условиях анонимности. Его слова подтвердили еще несколько опрошенных URA.RU инсайдеров, попросивших не называть их.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин подтверждает, что в отрасли начало расти напряжение «из-за повышения амбиций госкорпорации в медицинской сфере». Появилось недовольство действиями министерства, которое поддерживает подведомственную госкомпанию.

Телеграм-канал «Временное правительство» (8 тысяч подписчиков) полагает, что перестановки в Минпромторге могло спровоцировать дело Шпигеля: «Переход Цыба в Ростех выглядит как страховка от возможных рисков, связанных с переделом фармрынка (дело Шпигеля). Похоже, что Мантуров понял намек и начал понемногу убирать самых уязвимых помощников с опасных позиций». Телеграм-канал «КАК-ТО ВОТ ТАК» (77 тысяч подписчиков) полагает, что силовые зачистки министерства привели к тому, что «фактически министр Мантуров теряет собственную команду, которая постепенно заменяется».

Инсайдеры называют Василия Осьмакова (слева) креатурой Дениса Мантурова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В то же время большая часть опрошенных URA.RU экспертов отмечают, что все трое новых замов Мантурова являются членами его команды, и это подтверждает, что он сохраняет контроль над министерством, несмотря на все скандалы. «Цыб ушел, но фармотрасль „подклеили“ к новому заму», — объясняет глава компании «Маркком», политолог Сергей Маркелов. Замену Цыба на Осьмакова авторитетный телеграм-канал НЕЗЫГАРЬ (более 338 тысяч подписчиков) и вовсе называет «укреплением позиций Мантурова», поскольку это креатура министра.

Обсуждение ситуации в министерстве, вероятно, вынудило Мантурова разместить официальный комментарий на сайте Минпромторга. Он отметил, что «адаптация структуры руководства ведомством» потребовалась в связи с ориентированием «на проектный подход и сервисную модель в работе <…> с промышленными предприятиями».

Одним из возможных преемников Дениса Мантурова на посту министра называли свердловского губернатора Евгения Куйвашева (справа) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Слухи об уходе Мантурова появляются с 2016 года. На его место в разное время прочили экс-премьера Петра Фрадкова, нижегородского губернатора Глеба Никитина (креатура самого Мантурова) и свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Однако до сих пор Мантурову удавалось сохранить свой пост. Эксперты считают, что даже если на этот раз министру и придется уйти с должности, он займет руководящую позицию в Ростехе.

Инсайдеры URA.RU утверждают, что Мантуров может перейти в Ростех и занять пост самого Чемезова, который при таком раскладе передаст преемнику все оперативное управление, а сам займет некую почетную должность. Политолог Сергей Маркелов полагает, что это реально, но пока «Чемезов, который заинтересован сохранить зону влияния в Минпромторге, не нашел преемника Мантурову». «Это должен быть человек, с назначением которого риски его самостоятельной игры во взаимодействии с Ростехом будут минимальны», — объяснил эксперт.

Глава Ростеха Сергей Чемезов, по словам инсайдеров, готов уступить свое место Денису Мантурову Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко подтверждает, что «доминирующим игроком» в истории с возможным назначением нового министра, как и прежде, остается Чемезов. «Кадровые перестановки в министерстве не принципиальны, — отметил политолог. — Мантуров на хорошем счету. К нему хорошо относится лично президент Владимир Путин. Он проявил себя как лояльный и профессиональный член команды Чемезова. Возможно, он поменяет место работы в обозримом будущем. Но в любом случае на пост министра будет представлена креатура Ростеха. С вероятностью 90% на замену придет человек Чемезова».