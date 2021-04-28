Летние планы Netflix и запрещенное искусство Урала

29 апреля узнаем, как бальные танцы появились на Урале и почему их хотели запретить Фото: Александр Мамаев © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

В четверг нас ждет по-настоящему много премьер. Для тех, кому в преддверии майских праздников некогда ходить по кинотеатрам, мы собрали лучшие развлечения онлайна: от анонса «Луны в матроске» до большого сборника фильмов Netflix, а еще — бонус для тех, кто любит выставки и танцы.

Что сделать утром

Грандиозная новость для тех, кому за 30: Netflix наконец-то выпустит в русскоязычный прокат продолжение легендарного анимэ про Сэйлор Мун. Релиз мультфильма «Красавица-воин Сейлор Мун: Вечность» уже состоялся в Японии, а в июне будет доступен и с русским дубляжом. Очень ждем.

Что сделать днем

Днем послушаем и поговорим о хорошем кино с тем, кто это кино продвигает — в последнем выпуске подкаста «Поэпизодный клан» ведущие обсудили новинки кино с продюсером фильмов «Ученик», «Лето», «Уроки фарси» Ильей Стюартом. Илья рассказал ребятам, как он попал в профессию, чем фестивальное кино отличается от обычного, почему зрители в Берлине смеялись на премьере фильма о Холокосте, а в киноиндустрии нужно быть немного нездоровым человеком.

Познакомимся с новой интересной книгой. Британский писатель и исследователь Дармон Рихтер выпустил книгу «Чернобыль: руководство для сталкеров» . Ради написания книги автор совершил совершил около двадцати поездок в Чернобыльскую зону отчуждения и сделал более 1000 фотографий, лучшие из которых вошли в книгу.

Что сделать вечером

В день премьер узнаем о том, какие премьеры приготовил для нас Netflix. Стриминговый сервис Netflix опубликовал видео с фрагментами всех фильмов, которые выйдут на платформе летом 2021 года. Ролик-тизер появился на ютьюб-канале компании. Netflix обещает, что новые картины будут появляться каждую неделю. Летнюю программу платформы откроет «Армия мертвецов» Зака Снайдера — ее премьера намечена на 21 мая.

Бонус оффлайн: 29 апреля, в Международный день танца, состоится открытие выставки «Одна мечта на двоих: история бального танца в лицах и костюмах». Как в закрытом индустриальном Свердловске появились бальные танцы, почему советская власть была против этого и как двум влюбленным удалось осуществить свою мечту и развить это направление, несмотря ни на что, — все это и многое другое можно узнать на выставке.