Инсайды ЯНАО: строители подвели губернатора

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Дорожники пожинают плоды амбициозного поручения губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова: открыть трассу Салехард-Надым к юбилею округа вопреки нынешним срокам строительства. Тем временем главу региона не устраивают результаты прививочной пиар-компании, а мэрию Лабытнанги обвиняют в фальсификации голосов. Также в новом выпуске «Инсайдов» вы узнаете, сын какого из экс-чиновников региона был пойман ФСБ, о скандале в полиции и зачем ямальцы просят у коммунальщиков резиновые лодки.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

«Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Закрытие главной трассы ЯНАО — последствие юбилея

Источники знакомые с ситуацией рассказывают, что дорожники, прокладывающие трассу Салехард-Надым, изначально знали — круглогодичный проезд не переживет ямальскую весну, его нельзя открывать, но ослушаться поручения губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова побоялись. «Работы лишиться никто не хотел, у сотрудников была четкая задача и они делали все возможное, что могли. А для Артюхова было очень важно открыть дорогу именно к юбилею округа. Десять лет прокладывали, экс-губернатору Кобылкину не удалось, а у нынешнего все получилось», — болтают собеседники.

Поговаривают, что неготовность дороги к назначенному сроку полностью ляжет на профильный департамент и строителей, которых сделают крайними. «Глава региона не мог дать невыполнимого поручения, это нерадивые подчиненные не смогли его выполнить», — объясняют инсайдеры.

Артюхов недоволен ходом прививочной компании

Источники в политической тусовке Ямала поговаривают, что губернатору округа не нравится, как идет прививочная кампания и как ее пиарят. Якобы Артюхов недоволен тем, что в регион поступила большая партия вакцины, а ставить ее никто не хочет, это следует из отчетов департамента здравоохранения, рассказывают слухмейкеры. «Бюджетники подходят к концу, очень маленький процент населения округа заинтересован в добровольной вакцинации. Артюхов считает, что это показатель неэффективной работы с населением и неверно подобранных инструментов для продвижения идеи значимости прививок от коронавируса», — делятся информацией источники.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Мэрию Лабытнанги уличили в фальсификации

Источники приближенные к мэрии Лабытнанги рассказывают, что чиновники проводят конкурс на звание лучшего предпринимателя, но результаты народного голосования подделываются. Поговаривают, что есть в администрации люди, которые продвигают таким образом своих друзей. «Жители оставляют голоса за своих кандидатов, а через какое-то время заходят и не видят результатов. Здесь удивляться даже нечему. Все победители уже давно определены и их список лежит на столе у комиссии по подведению итогов. Призы в конкурсе — деньги, а они лишними не бывают», -рассуждает инсайдер. Кроме того, поговаривают, что подобная ситуация с народными голосованиями происходит и при выборе объектов благоустройств. «Строят только то, что выгодно самим чиновникам и их знакомым подрядчикам», — судачат злопыхатели.

Скандал в полиции

По версии слухачей в окружном УМВД назревает огромный скандал, который связан лично с главой отдела полиции в Муравленко Сергеем Стадольникасом. По словам слухмейкеров, он якобы использует свое служебное положение в личных целях. «Ездит на нерастаможенном автомобиле, самовольно установив на него госномера. Причем, скорее всего, они выданы для оперативных целей. Стадольникас, пользуясь своим служебным положением, беспрепятственно управляет машиной в течение длительного времени. И стиль вождения этого сотрудника полиции безопасным назвать сложно, он нарушает правила дорожного движения, видимо, верит в свою безнаказанность и подает отвратительный пример своим подчиненным», — сообщают собеседники.

По версии инсайдеров, машина находится в розыске по всем городам ЯНАО, а начальник ОМВД России по Муравленко об этом знает, но ничего не предпринимает. Источники уверены, что у руководства есть свои личные причины, чтобы закрывать глаза на такие вопиющие нарушения. Поговаривают, что изначально в УМВД России по ЯНАО от этого факта отмахивались и отрицали, а потом решили провести проверку.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Задержанный ФСБ судья — сын экс-чиновника ЯНАО

Среди ямальских силовиков ходят сплетни, что судья Салехардского городского суда Алишер Раенгулов, которого задержали сотрудники ФСБ за изготовление и ремонт оружия, это сын бывшего руководителя управления Роспотребнадзора по ЯНАО Булата Раенгулова. Поговаривают, что именно он пролоббировал назначение на свою должность нынешнюю главу окружного Роспотребнадзора Людмилу Нечепуренко. «Связи отца, наработанные за много лет службы, никак не помогут бывшему судье. Делом занимаются сотрудники ФСБ. Раенгулов младший не сильно скрывал свой подпольный стрелковый клуб, многие знали чем он занимается, сын экс-главы Роспотребнадзора думал, что судейская неприкосновенность делает его неуязвимым, но он заигрался», — резюмирует собеседник.

Скандальный депутат закрыла себе дорогу в политику

Депутат городской думы Салехарда Лариса Цупикова подала документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» для выборов в Тюменскую думу и была уверена в своих силах, якобы у нее есть покровители в высших кругах власти, поговаривают инсайдеры в политэлитах Ямала. «У правительственных СМИ была команда раскручивать ее, но после скандальных заявлений Цупиковой относительно жилья для многодетных, ей вряд ли помогут. Информация просочилась в прессу. Плюс, это уже не первое противоречивое заявление чиновницы и опять накануне выборов. В 2020 она закрыла себе дорогу в заксобрание ЯНАО, заявив, что памятник политическим репрессиям нужно сдвинуть на окраину города. Сейчас опять прыгнула на те же грабли», — рассказывают собеседники.

Поговаривают, что Цупиковой теперь не только праймериз не пройти, но и сидеть в кресле депутат городской думы до конца ее политической карьеры. «Она берет популярные темы и пытается высказать какую-то новую и интересную точку зрения, но чиновница настолько оторвана от народа, что не понимает, насколько непопулярную у ямальцев точку зрения высказывает», — рассуждают слухмейкеры.

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Молодой депутат устроил дебош

Источники рассказывают о двадцатидвухлетним депутате «Единой России» Леониде Карагачеве, который был принят в партию в 2021 году и подал документы на праймериз для того, чтобы избираться в госдуму РФ. «Молодой политик, видимо, забыл, что он больше не студент ямальского многопрофильного колледжа и не солдат. Он напился в баре „Нефть“ просто до невменяемого состояния. Вел себя очень некультурно, дебоширил, а после успокоился, просто лежал звездочкой на диване и мычал что-то невнятное. Еще не стал депутатом госдумы, замашки уже под стать», — смеются злопыхатели. Также слухачи поделились версией, что скандал уже дошел до местного руководства партии, которое в ближайшее время исключит молодого политика из своих рядов.

Для строительства СШХ не хватает рабочих

Инсайдеры близкие к политэлитам региона поговаривают, что для строительства «Северного широтного хода» могут привлечь заключенных. По их версии в округе недостаточно вахтовиков и рабочей силы, готовой принять участие в возведении этого проекта.«Для разработки концепции по привлечению людей из мест лишения свободы к строительству важной магистрали была создана специальная группа», — рассказывает собеседник. Однако другие источники опровергают информацию. «Не имеет смысла тратить деньги на создание условий для работы заключенных. А тот факт, что не набрали сотрудников — это всего лишь дело времени. Еще даже не названа конкретная дата начала стройки. Известно только, что летом приступят», — возмущается слухмейкер.

Также он отмечает, что из-за коронавирусных ограничений вахтовики якобы не могли нормально работать и получать хорошую зарплату. «Сейчас многие захотят восполнить упущения ковидного года. Поэтому привлечение заключенных к стройке — это лишь болтовня, не больше. Олимпийский Сочи же строили не те, кто отбывал наказания в местах лишения свободы. Компании, участвующие в этом проекте, не захотят хоть как-то ассоциироваться с 501 стройкой. Не самый лучший пиар», — резюмируют инсайдеры близкие к политическим кругам ЯНАО.

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Бездействие коммунальщиков и гонка чиновников веселят ямальцев

Источники агентства на местах сообщают, что лабытнангцы уже устали просить у коммунальщиков, чтоб они нормально выполняли свою работу, поэтому местные жители с иронией требуют надувные лодки и корабли. «Проблема, которую никак не могут решить управляющие компании — лужи и ямы во дворах. Люди устали слушать заготовленные ответы от всех городских департаментов и мэрии, поэтому решили прибегнуть к юмору, но проблемы решаться от этого быстрее не стали», — делятся собеседники.

Поговаривают, что юмор ямальцам пригодился и при прочтении многих информационных поводов связанных с предвыборной гонкой. «Чиновники вспомнили про свой прошлогодний тренд и начали чистить детские площадки. Другие стали активнее заботиться об экологии. Многие информационные поводы просто из пальца высосаны, ямальцы это видят и предлагают свои услуги представителям власти в качестве пиарщиков», — рассказывают слухачи.

«Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.