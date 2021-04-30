Почему Зюганов оставил Рашкина в КПРФ

Лидера московских коммунистов могут выгнать сразу после выборов

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XVI (внеочередной) съезд КПРФ, пос. Снегири. Москва, коммунисты, рашкин валерий, съезд кпрф, зюганов геннадий
Геннадий Зюганов (справа) оставил Валерия Рашкина (слева) в партии, потому что он пока нужен ему для аппаратных игр, считают эксперты Фото:
статья из сюжета
Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Лидер московских коммунистов, депутат Госдумы Валерий Рашкин окончательно проиграл аппаратную борьбу за лидерство в КПРФ. Это показало его исключение из президиума Центрального комитета партии на прошедшем съезде. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не стал делать резких шагов, оставив его в самом ЦК КПРФ, но сделал это исключительно в своих интересах. К вопросу об исключении Рашкина он вернется после выборов в Госдуму, объяснили эксперты URA.RU.

Незадолго до съезда в соцсетях и СМИ появилось видео, на котором предположительно Рашкин и оппозиционный экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко говорят, что нужно заказать расследование у блогера Алексея Навального против заместителя Зюганова Юрия Афонина. Последнего они называют преемником лидера партии и своим конкурентом за лидерство в ней. Ранее Рашкин, который до съезда считался вторым человеком в партии, открыто поддерживал Навального, несмотря на запрет со стороны лидера КПРФ.

Дискуссионный клуб Дмитрия Гусева "WTF?" на тему "Пенсионная реформа или маневр?" Москва
Юрий Афонин на съезде получил пост первого зама Геннадия Зюганова
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Поэтому главной интригой съезда КПРФ было решение коммунистов оставить или удалить из руководства Рашкина. В итоге его вывели из президиума центрального комитета (ЦК, руководящий орган коммунистов), как и Левченко. Но оба остались рядовыми членами ЦК. Еще одним решением был усилен Афонин — он стал одним из двух первых заместителей Зюганова, являясь до этого простым замом.

Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков объясняет, что Рашкина и Левченко сохранили в КПРФ только из-за приближающихся выборов в Госдуму. «Их вывели из президиума, они не смогут голосовать за самые важные решения. Но чтобы убрать их из ЦК, нужно вообще удалять обоих из партии. И менять весь московский горком. КПРФ не хочет стрелять себе в ногу накануне выборов в Госдуму», — отмечает эксперт.

Рейтинг КПРФ в Москве сократился в два раза
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Между тем, последние социсследования показывают, что популярность московских коммунистов сильно упала. Как сообщает телеграм-канал «Выборка» со ссылкой на социологическую компанию Russian Field, рейтинг КПРФ в столице за последнее время снизился в два раза. «Самый неожиданный результат исследования — падение рейтингов КПРФ. Обычно коммунисты набирают до 10%-12%, но в Москве показатель упал до 5,8%. Это ниже, чем у ЛДПР, „Зеленых“ и „Родины“. Сказывается раскол внутри партии, вызванный личностью Рашкина», — делают вывод социологи.

Тесные связи Рашкина с Навальным не нравятся ни в партии, ни вовне, но московский коммунист пока еще нужен Зюганову, отмечает политконсультант Екатерина Курбангалеева. «Зюганову, пока тот еще возглавляет КПРФ, нужен серьезный противовес Афонину в партии», — объясняет она.

Навальный Алексей. Москва
Против Валерия Рашкина сыграла его симпатия Алексею Навальному (на фото)
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политтехнолог Алина Жестовская считает, что Зюганов сохранил Рашкина, чтобы показать, что коммунисты — все еще оппозиция. «КПРФ надо показать, что они хоть немножечко, но протестующие. Иначе они в оппозиционности уступают ЛДПР и „Справедливой России“. В регионах у КПРФ в последние годы идет откровенная дележка сфер влияния. Все борются за свои интересы. Там нет четкого общего мнения не имеют по вопросам внутренней политики, взаимодействия с властью. Одни идут на митинги Навального, начальство говорит, что это нельзя. Если раньше ходили разговоры, что в КПРФ торговали местами, то сейчас в партии демонстрируют раздрай и неспособность принимать решение», — считает эксперт.

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Рашкина изгонят из КПРФ после выборов, уверен директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Рашкин уже не в состоянии обеспечивать те финансовые потоки, которые обеспечивал Зюганову. Плюс скандальный шлейф и участие в сомнительных проектах Навального перевешивает чашу терпения даже старых партийных бонз. Они хотят посмотреть, как закончатся выборы. Скорее всего, когда он пролетит на выборах, Рашкина с позором изгонят из партии», — резюмировал эксперт.

Рашкин и секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко обещал дать комментарий позднее.

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