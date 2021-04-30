Почему Зюганов оставил Рашкина в КПРФ

Геннадий Зюганов (справа) оставил Валерия Рашкина (слева) в партии, потому что он пока нужен ему для аппаратных игр, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Лидер московских коммунистов, депутат Госдумы Валерий Рашкин окончательно проиграл аппаратную борьбу за лидерство в КПРФ. Это показало его исключение из президиума Центрального комитета партии на прошедшем съезде. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не стал делать резких шагов, оставив его в самом ЦК КПРФ, но сделал это исключительно в своих интересах. К вопросу об исключении Рашкина он вернется после выборов в Госдуму, объяснили эксперты URA.RU.

Незадолго до съезда в соцсетях и СМИ появилось видео, на котором предположительно Рашкин и оппозиционный экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко говорят, что нужно заказать расследование у блогера Алексея Навального против заместителя Зюганова Юрия Афонина. Последнего они называют преемником лидера партии и своим конкурентом за лидерство в ней. Ранее Рашкин, который до съезда считался вторым человеком в партии, открыто поддерживал Навального, несмотря на запрет со стороны лидера КПРФ.

Юрий Афонин на съезде получил пост первого зама Геннадия Зюганова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Поэтому главной интригой съезда КПРФ было решение коммунистов оставить или удалить из руководства Рашкина. В итоге его вывели из президиума центрального комитета (ЦК, руководящий орган коммунистов), как и Левченко. Но оба остались рядовыми членами ЦК. Еще одним решением был усилен Афонин — он стал одним из двух первых заместителей Зюганова, являясь до этого простым замом.

Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков объясняет, что Рашкина и Левченко сохранили в КПРФ только из-за приближающихся выборов в Госдуму. «Их вывели из президиума, они не смогут голосовать за самые важные решения. Но чтобы убрать их из ЦК, нужно вообще удалять обоих из партии. И менять весь московский горком. КПРФ не хочет стрелять себе в ногу накануне выборов в Госдуму», — отмечает эксперт.

Рейтинг КПРФ в Москве сократился в два раза Фото: телеграм-канал «Выборка» со ссылкой на Russian Field

Между тем, последние социсследования показывают, что популярность московских коммунистов сильно упала. Как сообщает телеграм-канал «Выборка» со ссылкой на социологическую компанию Russian Field, рейтинг КПРФ в столице за последнее время снизился в два раза. «Самый неожиданный результат исследования — падение рейтингов КПРФ. Обычно коммунисты набирают до 10%-12%, но в Москве показатель упал до 5,8%. Это ниже, чем у ЛДПР, „Зеленых“ и „Родины“. Сказывается раскол внутри партии, вызванный личностью Рашкина», — делают вывод социологи.

Тесные связи Рашкина с Навальным не нравятся ни в партии, ни вовне, но московский коммунист пока еще нужен Зюганову, отмечает политконсультант Екатерина Курбангалеева. «Зюганову, пока тот еще возглавляет КПРФ, нужен серьезный противовес Афонину в партии», — объясняет она.

Против Валерия Рашкина сыграла его симпатия Алексею Навальному (на фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политтехнолог Алина Жестовская считает, что Зюганов сохранил Рашкина, чтобы показать, что коммунисты — все еще оппозиция. «КПРФ надо показать, что они хоть немножечко, но протестующие. Иначе они в оппозиционности уступают ЛДПР и „Справедливой России“. В регионах у КПРФ в последние годы идет откровенная дележка сфер влияния. Все борются за свои интересы. Там нет четкого общего мнения не имеют по вопросам внутренней политики, взаимодействия с властью. Одни идут на митинги Навального, начальство говорит, что это нельзя. Если раньше ходили разговоры, что в КПРФ торговали местами, то сейчас в партии демонстрируют раздрай и неспособность принимать решение», — считает эксперт.

Рашкина изгонят из КПРФ после выборов, уверен директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Рашкин уже не в состоянии обеспечивать те финансовые потоки, которые обеспечивал Зюганову. Плюс скандальный шлейф и участие в сомнительных проектах Навального перевешивает чашу терпения даже старых партийных бонз. Они хотят посмотреть, как закончатся выборы. Скорее всего, когда он пролетит на выборах, Рашкина с позором изгонят из партии», — резюмировал эксперт.

Рашкин и секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко обещал дать комментарий позднее.