Контролируем панику и смотрим новый клип Manizha

Певица Манижа, представляющая Россию на «Евровидении», выпустила новый клип Фото: сайт конкурса Евровидение/Andres Putting

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

В среду будем знакомиться с большими премьерами — посмотрим трейлер долгожданного голливудского фильма, познакомимся с книгой, которая сделает нас увереннее и сильнее, оценим несколько новых отечественных фильмов и посмотрим клип певицы, которая уже через неделю будет отстаивать честь нашей страны на конкурсе «Евровидение».

Что сделать утром

Утром предлагаем вам оценить новое трогательное видео Манижы на песню «Держи меня, Земля». По словам Манижи, она не могла выпустить эту песню в течение 11 лет, так как она посвящена потере близкого человека и певице было трудно ее исполнять. Напомним, уже через неделю Манижа представит Россию на конкурсе «Евровидение».

Что сделать днем

За обедом оценим трейлер долгожданного возвращения «Венома». На ютьюб-канале кинокомпании Sony вышел первый трейлер фильма «Веном: Да будет Карнаж». В нем впервые показали главного антагониста картины — Карнажа, роль которого исполнил Вуди Харрельсон. Со злодеем придется иметь дело журналисту Эдди Броку (Том Харди), который стал носителем симбиота, и его возлюбленной в исполнении Мишель Уильямс.

Почитаем полезную книгу. В издательстве «Олимп-бизнес» вышла книга клинического психолога Дэвида Карбонелла «Поговорим о панических атаках. Рабочая тетрадь с упражнениями и тестами». В книге рассказывают, как избежать страхов и фобий, какие методы наиболее эффективны и как научиться контролировать панику.

Что сделать вечером

Посмотрите кино в честь минувшего праздника победы. В сети опубликовали короткометражный фильм Сергея Рамза «Конец войны», который участвовал в программах ММКФ и «Кинотавра». Картина появилась на ютьюб-канале «КиноПоиск HD» 9 мая. В основу фильма легла история из романа Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени». При подготовке к съемкам создатели картины изучали письма солдат, которые помогли кинематографистам узнать о подлинной, бытовой стороне войны.

А если захочется чего-то более легкого и развлекательного, то можно заглянуть на Netflix — там теперь доступны отечественные приключенческие фильмы «Майор Гром: Чумной Доктор» и «Серебряные коньки». Фильмы уже перевели на несколько языков и снабдили субтитрами — можно выбрать любой понравившийся вариант. Оба фильма стали частью линейки Netflix Originals.