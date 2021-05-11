Главе Кургана прочат пост вице-губернатора

Андрей Потапов возглавлял Курган два года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр Андрей Потапов, отставку которого приняли депутаты 12 мая, может в скором времени перейти на работу в правительство региона. По какой причине мэр ушел с поста и почему из администрации уходят сотрудники, об этом URA.RU поговорило с политологом Сергеем Ширяевым и инсайдерами из числа политиков, согласившихся рассказать о происходящем на условиях анонимности.

1. По какой причине Андрей Потапов ушел с поста мэра Кургана?

Отставку мэра приняла городская дума Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Одна из версий, которая звучит в коридорах администрации Кургана, — состояние здоровья главы города. «Он (Потапов, прим.ред.) выглядит неважно, недавно уходил на длительный больничный. Поэтому вполне вероятно, что дальше работать в таком режиме — значит рисковать жизнью. Вот и уходит подлечиться», — поделился один из источников.

Инсайдеры также считают что выполнять все требования областного правительства к благоустройству и уборке Кургана невозможно. Одной из причин называют проблемы с финансированием. Подрядчики работают в долг. Администрации приходится брать кредиты в банках (в 2020 году мэрия взяла коммерческие кредиты на 946,5 млн рублей). «Завышенные требования не подкрепляются ресурсом. Отсюда сложности выполнения своих обязанностей. Вот Потапов и уходит», — считает чиновник.

2. Почему глава Кургана ушел именно сейчас, в то время как разговоры об отставке были почти год?

В июне 2020 года в администрации начались разговоры об уходе главы города.

«Это свидетельствует о том, что решение уйти было не спонтанным. У властей было время подготовить замену», — считает политолог Сергей Ширяев.

С его слов, Потапов на тот момент рассматривал несколько предложений о смене работы. При этом областные власти, понимая, что в случае ухода Потапова, город возглавить было некому, договорились с мэром об отсрочке отставки.

3. Связана ли отставка Потапова с выборами в сентябре?

Андрей Потапов возглавляет городское отделение «Единой России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Отставка никак не связана с итогами предыдущих выборов или опасениями за исход будущих, уверен инсайдер из числа политиков. Но уточняет: для того, чтобы новый глава города имел возможность контролировать выборную кампанию, ему заранее передают бразды правления. «Практически стартует активная фаза подготовки к выборам в Госдуму. Вопрос на контроле Москвы. В городе за избирательную кампанию отвечает глава. Новый мэр успеет вникнуть в дела», — поделился источник.

4. Высокопоставленные сотрудники мэрии увольняются из-за давления на них?

Только в этом году из мэрии Кургана ушли три чиновника, занимавшие руководящие посты. Первый замглавы Андрей Жижин, директор департамента ЖКХ Александр Гонцов, руководитель пресс-службы Елена Бессонова. Массовый исход чиновников мэрии политолог Сергей Ширяев связывает с тем, что они не выдерживают ужесточения требований. «Некоторые люди просто не привыкли работать в условиях, которые диктует правительство», — считает Ширяев.

Первый зам главы Кургана Андрей Жижин ушел с поста 15 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Источники в администрации уверены, что многих к тому же пугает ответственность, в том числе уголовная. «Чиновники отвечают за каждую свою подпись. В случае чего, именно с них и спросят», — уверен инсайдер.

5. Куда теперь уйдет Потапов?

Версий, куда Потапов планирует уйти, несколько. Одни чиновники уверены, что он возьмет временную паузу длинною в полгода. «Ходят разговоры, что он может занять пост вице-губернатора (сейчас в этой должности Владислав Кузнецов, — прим.ред.). Это случится, если Кузнецова после выборов Москва заберет на повышение», — поделился источник.

Другие сотрудники правительства уверены, что Потапов уедет в другой регион в Центральной части России, где продолжит политическую карьеру. «В должности мэра он показал себя не плохо. Ни в каких громких скандалах не замечен. Опыт в политике имеет», — пояснил инсайдер. Еще одна версия — Потапов останется в Кургане. Работу ему предложат на одном из предприятий.

«Как показывает практика, бывшие мэры устраиваются в муниципальные компании или на крупные заводы. Без работы они не останутся», — считает инсайдер.

6. Кто возглавит Курган?

Зам мэра Елена Ситникова ранее работала в администрации Кетовского района Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Заместитель мэра Елена Ситникова 12 мая стала временным руководителем города. «Она руководила городом во время болезни Андрея Юрьевича [Потапова]. Потом даже после его выхода на работу, Ситникова принимала участие в совещания в правительстве. Ее вводили в курс дела», — пояснил источник.

Другой собеседник пояснил, что кандидатура Ситниковой на посту мэра временная. «Осенью Курган возглавит варяг. Кто это будет пока обсуждается. Есть несколько вариантов», — пояснил инсайдер.

В пресс-службу правительства Курганской области направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. В пресс-службе мэрии ранее URA.RU отвечали, что глава Кургана Андрей Потапов находится на рабочем месте. Утром 12 мая он провел ряд совещаний.