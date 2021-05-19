«Единой России» предсказали провал на выборах в Екатеринбурге

Политологи считают, что «Единая Россия» в Екатеринбурге не получит ни одного мандата по партспискам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Партии «Единая Россия» предсказали скромный результат на выборах депутатов свердловского заксобрания на территории Екатеринбурга. По мнению уральских политологов, она «возьмет» все семь избирательных округов, а вот по спискам территориальных групп может уступить оппозиции.

Главной надеждой партии власти остаются бюджетники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Екатеринбург, как правило, слабее голосует за „Единую Россию“, чем периферия области, и при распределении „списочных“ мандатов, они традиционно отходят депутатам из области. Поэтому я сомневаюсь, что по спискам в Екатеринбурге кто-нибудь попадет в заксобрание, хотя это зависит от того, каким будет процент партии», — отметил директор Центра Европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.

Не сулит успехов екатеринбургским единороссам-списочникам и политолог Михаил Коробельников. «Перебор с мобилизационными технологиями во время праймериз может привести к снижению рейтинга «Единой России» на самих выборах.

Сейчас избирателей-бюджетников может и смогут мобилизовать [на праймериз насильно], но в сентябре это грозит дать обратный эффект и привести к неприятным для власти сюрпризам», — считает политолог.

В Екатеринбурге результаты «Единой России» однозначно будут ниже, чем на периферии, убежден и. о. заведующего кафедры политических наук УрФУ Александр Белоусов. «Это не специфическая ситуация для нас, точно также складываются дела в других региональных центрах. Поэтому проходные кандидаты стараются выдвинуться не крупном городе, а в периферийных территориях. Правда, бывают технологические чудеса, за счет которых кандидату удается резко подтянуться на 5%. Я такое видел, но не у нас в области», — констатировал Александр Белоусов.

По его мнению, екатеринбургским единороссам-одномандатникам также не стоит расслабляться — пока неизвестно, насколько раскрученных и ресурсных кандидатов может заявить оппозиция. «Даже в 2016 году были жаркие баталии, самоуспокаиваться рано», — подытожил Александр Белоусов.

Евгению Зяблицеву пророчат легкую победу в одномандатном округе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Верх-Исетском округе №6, где одномандатником идет представитель «Таганского ряда» Сергей Мелехин, эксперты не усматривают сильных кандидатов-списочников. «За Мелехиным стоит „сетка“ районного отделения партии, которое он возглавляет, и ресурсы „Таганского ряда“. В списке партия, судя по всему, поставила на главврача ЦГБ №2 Константина Савинова и директора медколледжа, сопредседателя ОНФ Ирину Левину. При всем уважении к этим людям, не уверен, что они получат необходимую поддержку», — констатировал Андрей Русаков.

В Железнодорожной терргруппе №7 среди списочников нет ярко выраженного лидера, отмечают политологи. Ближе всех к этой роли — депутат гордумы, президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков, но ему дышат в затылок единоросс Дмитрий Чукреев, общественник Константин Мочалов и медиаменеджер Иннокентий Шеремет -

возможно, областные власти поставят на того, кто покажет наибольшую узнаваемость, предположил эксперт. Аналогичная ситуация и в одноименном одномандатном округе, где уже упомянутой Константин Мочалов будет биться с действующим депутатом Валентином Лаппо — областные политические администраторы не отдают предпочтения ни одному из них, констатируют эксперты.

В Кировском округе №8 единороссы поставили в список ректора УрФУ Виктора Кокшарова, депутата гордумы Галину Арбузову и главврача ДГБ №10 Сергея Мартиросяна. По мнению собеседников URA.RU, Кокшаров может получить мандат, если студенты дружно проголосуют за своего ректора. Но среди молодежи традиционно высок градус протестных настроений. А вот одномандатник Михаил Клименко имеет все шансы на повторное получение мандата, отметил политолог.

Ленинский округ №9 целиком отдан на откуп «РСГ-Академическое»: одномандатником идет член совета директоров компании Виктор Маслаков, среди списочников фаворитом явно является гендиректор ЗАО «Управляющая компания «Академический» Николай Смирнягин. «Маслаков, скорее всего, выиграет на выборах. Что касается Смирнягина, посмотрим, кого выставит оппозиция, и как сработает на него ресурс «Реновы»», — считает Андрей Русаков.

Звездой Октябрьского одномандатного округа №10, считает он, однозначно является Евгений Зяблицев. А вот в списке опять нет ярких фамилий. Сможет ли Зяблицев провести в заксобрание еще одного единоросса, если возглавит список территориальной группы, политологи сомневаются.

Список территориальной группы Орджоникидзевского округа №11 возглавил спикер гордумы Игорь Володин, который пользуется авторитетом в территории. Сам он в заксобрание не собирается, и в случае победы может передать мандат гендиректору девелоперской компании ООО «Новая стратегия» Дмитрию Естехину, который уже выдвигался в депутаты Екатеринбургской гордумы в 2018 году. Впрочем, такой вариант эксперты оценивают как маловероятный. Одномандатник Владимир Смирнов, по их мнению, переизберется в заксобрание без особых проблем.

В Чкаловском округе №12 мандат вновь получит глава AVS Group Валерий Савельев, который заявился и в качестве одномандатника, и во главе списка. «Савельев считает территорию своей вотчиной, он возглавляет местное отделение „Единой России“. Савельев „заберет“ одномандатный округ и возможно попытается провести в заксобрание кого-то из своих людей. Однако не факт, что это ему удастся: он так уже делал, но успеха не добился», — рассуждают политологи.

В свердловском отделении «Единой России», тем не менее, не теряют надежды набрать хороший процент и в Екатеринбурге. «В партии всегда стремятся к тому, чтобы взять максимальное количество депутатских мандатов. В том числе и по спискам. Это достигается через тщательный подбор кандидатов с помощью предварительного голосования, и, главное — ежедневной работой, направленной на решение проблем граждан. А те прогнозы, которые озвучивают политологи, в партии внимательно проанализируют и, при необходимости, используют в работе», — прокомментировал замглавы исполкома — пресс-секретарь Максим Бестфатер.