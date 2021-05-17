Вселенная Marvel наоборот и большие музыкальные премьеры

Вторник станет для нас чрезвычайно насыщенным и плодотворным. На этой неделе в наших рекомендация целый букет разнообразных онлайн-лекций, новых альбомов и клипов и, конечно, кинопремьер. Время всех событий в Афише — московское.
Что сделать утром
В мире музыки большие новости — рок-группа The Black Keys выпустила свой юбилейный студийный альбом. Десятый
Что сделать днем
За обедом познакомимся с превью большой анимационной премьеры — Disney показала трейлер сериала «Что, если?» посвященного альтернативным историям супергероев Marvel. Какой могла бы быть вселенная Marvel, если бы судьба героев сложилась иначе? Возможно, Капитан Америка стал бы зомби, а Звездный лорд — женщиной. Шоу выйдет в августе 2021 года.
Или заглянем на бесплатный мастер-класс «Запуск эффективной поисковой рекламы в интернете», который пройдет онлайн. На практике покажем, как с нуля настроить кампанию в Яндекс.Директе в 2021 году, учитывая все тренды и технологии. Подробно разберем все этапы создания новой кампании: от основных параметров до подключения автоматизации управления ставками. Начало в 12:00.
А еще для отличного настроения можно посмотреть забавный новый клип. Американская поп-певица Кэти Перри выпустила клип на песню «Electric» — он приурочен к 25-летию франшизы Pok?mon. Трек войдет в грядущую пластинку «Pok?mon 25: The Album».
Что сделать вечером
18 мая в 19:00 Факультет психологии Высшей школы «Среда обучения» проведет бесплатный вебинар «В тени жизни — смысл и тяжесть депрессии» в рамках цикла встреч с известным австрийским психотерапевтом, клиническим психологом, профессором медицины и философии Альфридом Лэнгле. Цель встречи — понять феномен депрессии, обсудить конкретные рекомендации по работе с этим состоянием и его профилактике. К участию приглашаются все желающие.
План на 19 мая мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в