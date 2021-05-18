Путин сделал последнее предупреждение стране НАТО

Президент принял верительные грамоты от 23 новых послов Фото: Kremlin.ru

Польша может стать третьей в списке недружественных России стран после США и Чехии. Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот от новых послов особым образом выделил плохие отношения между Москвой и Варшавой. Собеседники URA.RU в политтусовке считают это последним предупреждением о возможных последствиях для страны, инициировавшей в апреле новый конфликт с Россией.

18 мая Владимир Путин в Кремле провел церемонию вручения верительных грамот от 23 новых послов иностранных государств. В начале своего приветственного слова он пообещал дипломатам поддержку в работе над «укреплением разнопланового сотрудничества». Путин отметил, что «Россия открыта для взаимовыгодного партнерства», но на определенных условиях. «Мы готовы работать со всеми без исключения государствами на принципах равноправия и учета интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела», — подчеркнул Путин.

Новый посол Польши Кшиштоф Краевский — крайний слева Фото: Kremlin.ru

По традиции глава государства оценил отношения России с каждой из 23 стран, которые представляют прибывшие послы. К примеру Путин высказался о поддержке «активного политического диалога с Швейцарией», взаимодействии с Катаром по организации футбольного чемпионата мира-2022, о «подлинно стратегическом уровне отношений» с ЮАР и о «ритмичных» поставках вакцин «Спутник V» в Аргентину. Речь Путина длилась 20 минут, и за это время прозвучала только одна критическая оценка, которая касалась Польши (с конца 2020 года послом стал Кшиштоф Краевский).

«Российско-польские связи, конечно, могли бы быть содержательнее и продуктивнее, тем более что мы являемся соседями по Балтике. Накопившиеся же в двусторонних отношениях сложные вопросы, безусловно, можно решать, действуя на основе прагматизма и учета интересов друг друга. Мы именно за такой конструктивный подход», — сказал Путин.

США и Чехия первыми попали в список недружественных стран Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Оценке президента предшествовал скандал с высылкой из Варшавы трех сотрудников посольства России. В апреле польское министерство иностранных дел объявило их персонами нон грата, заявив, что дипломаты совершали действия, «вредящие Польше». Также польский МИД поддержал санкции США, ставшие, по мнению ведомства, «адекватным ответом на враждебные действия» со стороны России. До этого, в феврале 2020 года, посол России в Польше Сергей Андреев заявил РБК, что «у нашей страны сейчас самые плохие отношения с Польшей за все время после окончания Второй мировой войны».

Заведующий отделом Института стран СНГ, политолог Владимир Евсеев считает выступление Путина сигналом польским властям о возможных последствиях от обострения отношений. В частности политолог считает вероятным включение Польши в список недружественных стран, который был на прошлой неделе создан правительством России. Пока в нем присутствуют только Чехия (теперь сможет нанимать в свое диппредставительство в РФ не более 19 работников — граждан России и третьих стран) и США (ни одного работника).

«Россия, вероятно, пытается повлиять на польское руководство. Польша еще не попала в перечень недружественных стран, хотя куда более враждебно настроена к России, чем Чехия.

Прага заняла такую позицию недавно, а Варшава пытается создавать различные проблемы уже несколько лет. Она идет впереди всех по стремлению к созданию американской базы, активно участвовала в украинском кризисе, в усугублении проблем в Беларуси. Пока Россия участвовала в договоре по открытому небу, именно польские самолеты летали над территорией Калининградской области, чтобы передавать данные США», — заявил Евсеев.

В МИД РФ сообщили, что список недружественных стран может быть расширен Фото: Владимир Андреев © URA.RU

О возможном включении Польши в список недружественных стран говорит и директор «Института современного государственного развития» Владимир Солонников. Он отметил, что в один момент с выступлением Путина в СМИ появилось заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, перечень может расширяться. «Рябков сказал, что процесс формирования списка [недружественных стран] не остановлен, поэтому новые страны могут в него попасть. Польша и Прибалтика — первые кандидаты на это», — полагает Солонников.

Вместе с тем, российские власти заинтересованы в нормализации отношений с Варшавой, ответил URA.RU сенатор Андрей Климов (в прошлом — первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам). По словам политика, это необходимо и для обеспечения нормальной жизни в Калининградской области, которая граничит с Польшей. «Когда вы живете на территории, в которую можно въехать наземным транспортом с остальной части России только через иностранную границу, то волей не волей приходится думать о том, как передвигаться. В свое время между приграничными территориями Польши и Калининградской области даже действовал безвизовый режим. Естественно, напряжение отношений усложняет жизнь наших граждан. Все-таки лучше передвигаться по территориям, где жители относятся к вам нормально», — объяснил Климов.