Источник: консульство США в Екатеринбурге закроется навсегда

Сотрудники консульства США в Екатеринбурге ждут решения Госдепа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Генеральное консульство США в Екатеринбурге, объявившее о временной остановке работы, в ближайшие недели полностью прекратит существование. Об этом URA.RU сообщили два источника, близких к дипломатическим кругам.

«Генконсульство полностью закроется в самое ближайшее время. Оставшиеся сотрудники-американцы будут отозваны и покинут Екатеринбург. Все ждут заявления Госдепа США», — рассказал собеседник агентства. Другой инсайдер URA.RU уточнил, что решение связано с включением Америки в список недружественных для России стран. «Вероятно, в Москве останется единственное консульство», — допустил источник.

Представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов в беседе с URA.RU сказал, что вариант с закрытием консульства возможен, но пока об этом не было объявлено официально. «На данный момент никакой информации ни от центрального аппарата, ни от Генерального консульства США в наш адрес не поступало», — заявил Харлов. В самом уральском консульстве не ответили на звонки корреспондента.

О приостановке работы консульства США в Екатеринбурге ранее сообщила генконсул Эмили Сторроу. Она выразила надежду, что в скором времени дипмиссия возобновит деятельность на Урале. Сама чиновница в ближайшие дни вернется на родину. Американист Юрий Рогулев назвал остановку работы провокацией со стороны Вашингтона.

США и Чехия были внесены Россией в список недружественных стран. Россиянам было запрещено трудиться в консульствах и посольствах этих государств. В качестве ответной меры посольство США в Москве сократило количество своих услуг, практически прекратив выдачу виз россиянам.