Смена директора ЦПКиО Екатеринбурга оживила главный вопрос о мэре

Кадровое решение Алексея Орлова (слева) дало почву для новых слухов о Владимире Тунгусове (справа), которыми развлекаются участники интриг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Скорое назначение Натальи Змеевой директором ключевого учреждения культуры Екатеринбурга — ЦПКиО им. Маяковского — актуализировало главный вопрос свердловской бюрократической тусовки: попал ли мэр Алексей Орлов под влияние бывшего первого вице-губернатора Владимира Тунгусова. Источники URA.RU во властных структурах отвечают на него по-разному — одни морщатся, объясняя истинную природу кадровой перестановки, другие — делятся новыми инсайдами о возможной связке двух политиков.

Первые слухи о политической реабилитации Тунгусова, со скандалом покинувшего свердловскую власть в сентябре 2018-го, появились сразу после назначения Алексея Орлова мэром Екатеринбурга — в декабре 2020 года. Так, источники URA.RU рассказывали, что Орлова и Тунгусова якобы видели на прогулке в элитном поселке «Карасьеозерский-1», где находятся их дома. Поговаривали даже, что об этом докладывали губернатору Евгению Куйвашеву, относящемуся к подобным контактам ревностно.

В начале 2021-го истеблишмент придумал для Владимира Тунгусова (слева) новый титул — «советник мэра» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тогда считалось, что связующим звеном между Орловым и Тунгусовым может быть их общий друг — директор УГМК по общим вопросам Владимир Белоглазов, которого также называли неформальным советником градоначальника. Слухи о том, что Тунгусов по некоторым управленческим вопросам консультирует Орлова, не прекратились и после безвременной кончины Белоглазова в начале февраля.

По данным агентства, их подогревала серия неформальных встреч бывшего начальника свердловского департамента информполитики Александра Иванова, которого называют «пиарщиком Тунгусова»: они оставили властные структуры почти одновременно, но, говорят, их союз не распался. «В начале [2021] года Иванов был очень активен: встречался с редакторами СМИ, прощупывал, что нужно сделать, чтобы общественность приняла Орлова. Это расценивали так: Тунгусов знает (или чувствует) запрос Орлова на какую-то информационную политику, которую ему по разным причинам не может дать администрация (к тому моменту новый идеологический блок мэрии только начинал складываться — прим. URA.RU)», — описывает инсайдер. Однако со временем такие встречи прекратились. А пересуды о связке Орлов-Тунгусов сошли на нет. Сам Иванов в комментарии URA.RU, впрочем, сохранил интригу: «Встречаюсь [с представителями медиасообщества] постоянно с 2001 года. Юбилей. Про содержание разговоров какой-то некорректный вопрос. Ответ на него достоин целого интервью, а не комментария в последнем абзаце. Вы же понимаете, о чем могут говорить люди, знакомые со времен „Живого журнала“».

Активность Александра Иванова в начале года дала новый повод считать, что Владимир Тунгусов вернулся Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В начале апреля Орлов на своей пресс-конференции, казалось, поставил точку. «Ничего общего с правдой это не имеет… Все стратегические вопросы развития города я обсуждаю исключительно с губернатором, больше ни с кем», — сказал мэр, отвечая на вопрос URA.RU.

Но назначение нового директора ЦПКиО вернуло версию в повестку. По данным URA.RU, в ближайшее время (в начале июня) им станет Наталья Змеева — менеджер, в карьерном продвижении которого привыкли видеть след Тунгусова. В 2014 году, когда тот был замглавы горадминистрации, Змеева возглавила екатеринбургский Многофункциональный центр (МФЦ). А в сентябре 2017-го, когда влиятельный аппаратчик работал уже первым вице-губернатором, Змеева стала директором областного МФЦ. Доверие, которым должен пользоваться носитель такого статуса, подчеркивает тот факт, что структура аккумулирует основные данные о 4,3 миллиона жителей Среднего Урала.

Наталья Змеева хоть и пользовалась поддержкой Владимира Тунгусова, имеет хорошую репутацию среди многих других руководителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Как ее [Змееву] могли назначить? Она же тунгусовская», — удивлялся в разговоре с корреспондентом муниципальный служащий сразу после того, как информация о приходе Змеевой в ЦПКиО появилась в СМИ. Но источники агентства в окружении мэра считают такой взгляд примитивным. Один из них обращает внимание, что, в отличие, к примеру, от Александра Иванова, Змеева после увольнения Тунгусова (который курировал ее ведомство) сохранила позицию. «Потому что Наталья Александровна — действительно хороший специалист. К тому же очень системный», — объясняет работавший с ней чиновник.

Тем не менее, в сентябре 2020-го менеджер ушла из МФЦ — с ней не продлили контракт. По распространенному мнению, замгубернатора Олег Чемезов (в кураторство которого передали цифровизацию) видел на месте Змеевой другого — преданного лично ему — человека. Перестановку сопровождал скандал: работники МФЦ публично просили сохранить начальника. Но поскольку Чемезов — один из «джокеров» свердловского кабмина, постоянно наращивающий авторитет, другие тяжеловесы региональной политики вступаться за Змееву не стали. «Но про нее не забыли — в том числе Алексей Валерьевич [Орлов], который хорошо с ней знаком, считает своей. И как только в опыте Змеевой возникла потребность, ее пригласили [в ЦПКиО]», — объясняет источник в мэрии.

Принимая основные кадровые решения, Алексей Орлов опирается исключительно на свое мнение о кандидате, и случай со Змеевой не исключение Фото: Анна Майорова © URA.RU

В команде Орлова также настаивают: увольнение Екатерины Кейльман, которая руководила ЦПКиО с конца 2019 года, не вызвано желанием встроить Змееву в городскую власть. К отставке в парке, говорят источники, знакомые с ее деталями, привела совокупность обстоятельств, одно из которых — конфликт Кейльман со строительной компанией Acons Group, в свое время пролоббировавшей ее назначение в парк. «Екатерина — человек творческий, но не организованный. Она не понимает, что такое бюрократия, бюджетная организация, а это обязательное требование к руководителям такого уровня. Поэтому она ушла, а Орлов назначил человека, который ранее уже доказал свою эффективность». Ни девелоперы, ни Кейльман в своих высказываниях не подтверждали версию о конфликте.

Наталья Змеева в разговоре с корреспондентом назвала любые комментарии по теме преждевременными. А пресс-атташе Орлова Вадим Чернопенев отметил, что, согласно внутреннему регламенту, директора ЦПКиО назначает начальник управления культуры — при согласовании с профильным вице-мэром и главой города.