Источник: выбран новый директор ЦПКиО Екатеринбурга

Наталья Змеева три года руководила МФЦ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новым директором Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского в Екатеринбурге может стать Наталья Змеева, ранее руководившая МФЦ Свердловской области. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к администрации города.

«Змееву выбрали в качестве нового директора. Но окончательное решение еще не принято», — поделился собеседник агентства. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга заявили URA.RU, что новый руководитель ЦПКиО будет назначен 1 июня, но его фамилию раскрывать не стали. Сама Змеева не ответила на звонки и сообщения корреспондента URA.RU.

Нынешний директор ЦПКиО Екатерина Кейльман в ближайшие дни покинет занимаемый пост. Об этом 20 мая сообщили источники URA.RU, а позднее подтвердила сама Кейльман. По ее словам, основной причиной ухода из парка стали «бюрократические интриги», связанные с переговорами о подписании нового трудового соглашения. Решение, как заявила Кейльман, она приняла еще в марте.

По одной из версий, мэр города Алексей Орлов предлагал Кейльман остаться, но менеджер сделала выбор в пользу некоего личного проекта. Скорый уход директора в политтусовке обсуждали с декабря 2020 года, когда в городе сменилась власть. Тогда считалось, что причиной может стать конфликт Кейльман с группой арендаторов, за которым последовала проверка силовиков. Однако мэр после апрельского визита в ЦПКиО решил сохранить управленческую команду.

Наталья Змеева руководила МФЦ Свердловской области до осени 2020 года. Среди причин ухода Змеевой назывались многочисленные конфликты, которые возникали в ее ведомстве. По мнению инсайдера, также на отставку могла стать проваленная Змеевой организация голосования по поправкам к Конституции.