Работники свердловских МФЦ взбунтовались против вице-губернатора

Работники требуют оставить бывшую начальницу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Работники МФЦ Свердловской области выступили против увольнения своей начальницы Натальи Змеевой. О своем протесте они заявили на официальной странице МФЦ в Instagram. Работу ведомства курирует вице-губернатор Олег Чемезов, бывшая советница которого Анастасия Девятова, как ожидается, займет пост Змеевой.

«Под непосредственным руководством Натальи Александровны за три года были выполнены все плановые показатели работы МФЦ и проведена большая работа по созданию единой инфраструктуры предоставления услуг, а также значительно повышен уровень удовлетворенности граждан качеством оказания услуг. Коллектив ГБУ СО „МФЦ“ не понимает, за что и почему Наталья Александровна вынуждена покинуть свой пост», — говорится в посте. Всех противников отставки Змеевой сотрудники призвали распространить публикацию. Пользователи Instagram, которые представились сотрудниками МФЦ, также поддержали бывшую начальницу. «Мы за Наталью Александровну!», «Я как сотрудник МФЦ против отставки директора Натальи Александровны Змеевой», — написали они в комментариях.

Так, по словам инсайдеров, выглядит новый руководитель свердловских МФЦ Фото: Instagram.com

Получить комментарий Натальи Змеевой не удалось, она не ответила на звонок и вопрос в мессенджере. Также не удалось получить комментарий вице-губернатора Олега Чемезова, который находится в отпуске. «Решение о завершении трудовых отношений уже оформлено. А процедура коллективного выбора директора в бюджетных учреждениях законодательством не предусмотрена», — прокомментировали в департаменте информационной политики правительства Свердловской области.

«Вряд ли это можно считать мнением всего коллектива. Вероятно, это акция самой Змеевой, в чьем ведении, вероятнее всего, и находятся пароли от ведомственного инстаграма», — прокомментировал источник, знакомый с ситуацией в руководстве свердловского МФЦ. Еще один высокопоставленный инсайдер отметил компетентность Змеевой. «Змеева — хороший специалист, и в предложенных обстоятельствах, она работала по максимуму. Чиновник не только грамотный, но и весьма смелый, что по нынешним временам большая редкость», — отметил собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что причиной ухода Змеевой могли стать многочисленные конфликты, которые возникали в ее ведомстве, а также проваленная Змеевой организация голосования по поправкам к Конституции. Многочисленные жалобы на Змееву звучали и со стороны рядовых сотрудников.