Чего боятся мэры после отставки главы Нижневартовска

Политэлиты ХМАО внимательно следят за развитием событий вокруг отставки главы Нижневартовска Василия Тихонова Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Стремительная отставка главы Нижневартовска Василия Тихонова свидетельствует о том, что ни один из югорских мэров не может априори рассчитывать на политически стабильное будущее, не смотря на достижения и топовые позиции во всевозможных окружных и федеральных рейтингах. К такому выводу пришли опрошенные URA.RU представители регионального истеблишмента и эксперты.

«Кейс с Тихоновым дает четкий месседж, как скоротечна может быть твоя чиновничья карьера. Еще буквально позавчера команда администрации Нижневартовска строила планы на второй срок мэра, а потом буквально за один день все кардинально изменилось. И теперь Тихонов уже стал частью истории второго по величине города ХМАО. Причем, аналогичную ситуацию может применить по отношению к себе любой глава города и района», — считает собеседник URA.RU, близкий к окружному правительству.

У властей ХМАО непростые отношения с оппозицией Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в разговоре c URA.RU отметил, что в Югре число громких отставок мэров больше, чем в других регионах УрФО. Он связывает это с политико-экономическими особенностями ХМАО. «Югра — регион-донор. Здесь больше денег, соответственно, выше уровень различного рода соблазнов у чиновников. Кроме того, здесь активно работает оппозиция, особенно ЛДПР. Они не стесняются критиковать власть. Поэтому и руководству региона приходится на это как-то реагировать», — считает эксперт.

Один из югорских мэров на условиях анонимности сообщил URA.RU, что после отставки Тихонова ожидает дополнительных проверок, которые коснутся налоговых деклараций. «Конечно, конкретно в этом случае речь идет о «чистоте белья». К заполнению деклараций нужно подходить максимально скрупулезно. Но разве мало примеров, когда кто-нибудь из глав оставался один на один со своими проблемами? Взять [экс-главу Сургута] Дмитрия Попова, которого обвиняли в превышении полномочий. Он подал в отставку и самостоятельно в течение пяти лет доказывал, что невиновен.

А где была в этот момент пресловутая «команда Югры»? Как работать, не будучи уверенным, что тебя в случае чего прикроют и выручат», — задается вопросом чиновник.

Президент фонда «Региональная политика» Павел Манченко в разговоре с URA.RU отметил, что мэры для собственного самосохранения должны окружить себя высококвалифицированными юристами, а не рассчитывать на поддержку извне.

«Отставка Тихонова, крайне нежелательная в период выборов, является проявлением слабости и непрофессионализма чиновничьего аппарата. Поскольку при наличии армии подчиненных все равно допускаются такие ошибки, которые имеют последствия не только для Нижневартовска, но и всего региона, в целом. С учетом заведенных уголовных дел против главы Сургута Дмитрия Попова, главы Нефтеюганска Сергея Дегтярева, главы Советского района Сергея Удинцева мэрам нужно понять, что надеется им нужно только на грамотных юристов. А так называемая „команда Югры“ — это лишь красивая обвертка перед выборами, которая будет готова вступиться за кого-либо лишь при условии политической целесообразности, и то когда речь не идет о нарушении законов», — считает Манченко.

Политолог Анатолий Гагарин связывает периодические чистки рядов югорских мэров с позицией силовиков и руководства региона. «И силовые структуры, и сама губернатор Югры Наталья Комарова всегда занимает жесткую позицию по отношению к чиновникам, в отношении которых появляются обвинения в коррупции. Ситуация в Нижневартовске произошла неожиданно, буквально на старте большой избирательной кампании. Но лучше, что отставка произошла сейчас, чем в разгар предвыборной гонки или уже после выборов. Теперь у оппозиции не будет возможности разыграть эту карту. Потерян элемент неожиданности, да и нет теперь персоны, которую можно в чем-то обвинять», — считает Гагарин.

В политтусовке ХМАО обсуждают будущее Василия Тихонова вне стен мэрии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Источник в региональном правительстве подтверждает точку зрения Гагарина, считая, что таким образом «обнуляется» протестная повестка Нижневартовска и оппозиции сейчас будет сложней нащупать болевые точки, ведь обвинять мэра, который ушел, странно даже для одиозных спикеров. «Тихонов уволился и все — карта разыграна. Теперь в любых городских проблемах обвинять его нельзя, ведь в качестве антитезы всегда может прозвучать что-то из разряда „так его за это тоже и уволили“. Этот финт вместе с силовиками власть провернула филигранно», — считает спикер.

После ухода в отставку главы Нижневартовска в политтусовке задаются вопросом о его будущей карьере. Политолог Калачев считает, что она не будет связана с публичной политикой. «Чиновники не могут у нас иметь у нас зарубежные счета. Можно ожидать дополнительных проверок, и я бы не исключил даже возбуждения уголовного дела. Сейчас же идет разбирательство, откуда взялись эти незадекларированные доходы. Мне крайне сложно представить продолжение его политической карьеры. Возможно, отделается легким испугом и увольнения будет достаточно, при условии, что источник получения средств легальный. А затем может, заняться бизнесом, если у правоохранительных органов не будет к нему претензий», — предполагает эксперт.

В адрес департамента общественных и внешних связей ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Дозвониться до самого Тихонова журналисту URA.RU не удалось, но агентство готово предоставить ему право на ответ, когда он поступит.