Чего ждать и бояться элитам от нового свердловского прокурора

Прокурором Свердловской области назначен Борис Крылов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Новый прокурор Свердловской области Борис Крылов приступит к работе 31 мая. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в региональной прокуратуре. Ожидается, что официальное представление Крылова состоится 7 или 8 июня.

«В понедельник Крылов выйдет на работу, но представление будет только через неделю. Он почти закончил переезд в Екатеринбург, потому что готовился к нему с февраля, когда стал главным кандидатом на пост», — поделился собеседник агентства. Другой инсайдер URA.RU в прокуратуре заметил, что новый руководитель уже приезжал в город и успел познакомиться с будущими заместителями. Сейчас Крылову осталось передать дела преемнику на предыдущем месте работы — в Новосибирской области.

Борис Крылов переедет в Екатеринбург в ближайшие дни Фото: скриншот видео, «Россия 1»/YouTube

Источник URA.RU в правительстве Свердловской области уточнил, что в ближайшие дни губернатор Евгений Куйвашев не планировал встречаться с Крыловым. Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова заявила URA.RU, что не обладает информацией о приезде нового руководителя, и предложила задать вопрос Генпрокуратуре. Там не ответили на запрос агентства к моменту публикации.

Крылову 47 лет, его классный чин — государственный советник юстиции третьего класса. Он получил образование в Томске, в органах прокуратуры служит с 1997 года. До назначения в Свердловскую область он работал зампрокурора Новосибирской области.

Сотрудники свердловской прокуратуры опасаются приезда Крылова. Подчиненные в Новосибирске характеризуют его как жесткого и требовательного руководителя. Особое внимание он уделяет общему надзору. Свердловские прокуроры ждут, что у них станет на треть больше работы в этом направлении.

Назначение Крылова не лоббировал никто из свердловских олигархов. По версии источников URA.RU, сейчас им придется заново искать контакты в случае каких-либо претензий со стороны прокуратуры. Новость по теме Чернецкий предупредил нового свердловского прокурора. «Потребуется выдержка»

В кабинетах областной прокуратуры уже ходят слухи о необычном стиле работы Крылова. В Новосибирской области у него была привычка звонить с претензиями не шефам на местах, а непосредственным исполнителям — даже простым помощникам. Из-за этого Крылов был одним из самых нелюбимых начальников у сибирских прокуроров

От Крылова ждут больших кадровых ротаций. Предполагается, что сначала он «наведет порядок» в аппарате областной прокуратуры, а затем займется отделами в муниципалитетах. Не исключено, что до конца лета Крылов начнет ездить по Свердловской области с проверками.

Новосибирские журналисты и юристы рассказали URA.RU, что в общении с ними Крылов был предельно сдержан и ни с кем не выстроил близких отношений. На публике прокурор появлялся редко, о его хобби и интересах ничего не известно. Крылов женат, воспитывает дочь.

За 2020 год Крылов заработал 7,5 млн рублей. У него в пользовании находились квартира на 85 квадратных метров и три земельных участка. Собственного автомобиля, согласно декларации о доходах, у прокурора нет.

Первые слухи о переводе Крылова появились в феврале перед уходом свердловского прокурора Сергея Охлопкова на пенсию. Впоследствии кандидатуру Крылова выдвинул президент РФ Владимир Путин и одобрил Совет Федерации. Свердловский сенатор Аркадий Чернецкий пожелал новому прокурору мудрости, предупредив о сложной политической обстановке в регионе.