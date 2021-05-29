Крупнейшая IT-выставка и возвращение «Психеи»

Первый рабочий день новой недели разбавим нашими увлекательными онлайн-событиями со всего мира: выставка для любителей качественного «железа», возвращение легендарной группы, удивительные разработки дизайнеров и новые игры. Понедельник для ценителей софта — в новой Афише URA.RU.
Что сделать утром
Утро начните с интернета. Точнее — с его карты. Дизайнер из Словакии Мартин Варгич составил подробную «карту интернета» — на ней иллюстратор изобразил более трех тысяч сайтов и сервисов, которыми люди со всего мира пользуются чаще всего. Варгич работал над проектом около года и закончил его к концу апреля. Изображение в высоком качестве он
Что сделать днем
31 мая стартует главная летняя ИТ-выставка — Computex 2021. В этом году она пройдет в цифровом формате. Уже много лет Computex считается самой главной «железной» выставкой в мире технологий — традиционно на ней показывают новые ноутбуки, видеокарты, ПК и многое другое.
Обед проведем под отличную музыку — группа «Психея» выпустила альбом «Видения». Он стал первым релизом коллектива за последние восемь лет. Пластинка появилась на различных музыкальных стриминговых сервисах. В альбом вошли десять песен, написанных фротменом «Психеи» Дмитрием Фео Порубовым. В записи треков, помимо участников группы, участвовали пианист Саша Улаев и скрипач Леонид Шелухин.
Что сделать вечером
Поиграть в новую игру — в магазине Epic Games Store стартовала бесплатная раздача популярной игры
План на 1 июня мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в