29 мая 2021

Крупнейшая IT-выставка и возвращение «Психеи»

Рекомендации URA.RU на 31 мая

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Три события онлайна для любителей провести время за компьютером Фото:
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Нескучная афиша от URA.RU

Первый рабочий день новой недели разбавим нашими увлекательными онлайн-событиями со всего мира: выставка для любителей качественного «железа», возвращение легендарной группы, удивительные разработки дизайнеров и новые игры. Понедельник для ценителей софта — в новой Афише URA.RU.

Что сделать утром

Утро начните с интернета. Точнее — с его карты. Дизайнер из Словакии Мартин Варгич составил подробную «карту интернета» — на ней иллюстратор изобразил более трех тысяч сайтов и сервисов, которыми люди со всего мира пользуются чаще всего. Варгич работал над проектом около года и закончил его к концу апреля. Изображение в высоком качестве он опубликовал в своем блоге Halycon Maps. Там же можно изучить и другие его карты — ночного неба и литературы.

Что сделать днем

31 мая стартует главная летняя ИТ-выставка — Computex 2021. В этом году она пройдет в цифровом формате. Уже много лет Computex считается самой главной «железной» выставкой в мире технологий — традиционно на ней показывают новые ноутбуки, видеокарты, ПК и многое другое.

Обед проведем под отличную музыку — группа «Психея» выпустила альбом «Видения». Он стал первым релизом коллектива за последние восемь лет. Пластинка появилась на различных музыкальных стриминговых сервисах. В альбом вошли десять песен, написанных фротменом «Психеи» Дмитрием Фео Порубовым. В записи треков, помимо участников группы, участвовали пианист Саша Улаев и скрипач Леонид Шелухин.

Что сделать вечером

Поиграть в новую игру — в магазине Epic Games Store стартовала бесплатная раздача популярной игры Among Us от студии Innersloth. Её можно забрать абсолютно бесплатно до 3 июня. В игре можно полетать на космическом корабле и побыть детективом, вычеслив в своей команде предателя.

План на 1 июня мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в официальном telegram-канале агентства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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