Путин показал свое отношение к «Единой России»

Владимир Путин поделится рейтингом с «Единой Россией» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Президент Владимир Путин 2 июля встретился с руководством «Единой России», чтобы обсудить результаты праймериз по выбору кандидатов в Госдуму. Глава государства неоднократно говорил «мы», упоминая партию власти. Эксперты считают, что этой встречей и такой риторикой Путин решает одну из главных предвыборных головоломок для власти: обеспечить одновременно высокий результат ЕР и легитимность выборов, не участвуя в кампании лично.

Открывая встречу, Путин поблагодарил ЕР за «вклад в продвижение важнейших решений по оказанию экстренной помощи людям» во время пандемии коронавируса, за «реализацию мер поддержки наших регионов, экономики, бизнеса». «В самое сложное время эпидемии партия присоединилась к российской акции „Мы вместе“, в качестве волонтеров вышла на наиболее трудные участки», — отметил президент.

На встрече с Владимиром Путиным от руководства «Единой России» участвовал Дмитрий Медведев (на фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во время выступления Путин несколько раз прямо ассоциировал себя с партией. Он говорил, что члены ЕР инициировали многие антикризисные механизмы, которые «легли в основу наших действий». Президент подчеркнул, что советовался с лидерами партии, чтобы «продвинуть наиболее важные наши направления работы», в результате предложения ЕР прозвучали в его послании Федеральному Собранию.

Путин продолжил делать акцент на близости партии и вовремя обсуждения главной темы встречи — праймериз. Так, он заявил, что ЕР «будет нести ответственность» за реализацию обращений, предложений, наказов, полученных во время предварительного голосования, поскольку это «основа для всей нашей дальнейшей работы».

Президент заметил, что в нынешних праймериз участвовала молодежь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Продолжая тему праймериз, Путин особо отметил, что предварительное голосование позволяет партии обновляться, в том числе с помощью волонтеров. «Обновление очень серьезное: свыше 52% участников предварительного голосования — не члены партии… Более трети участников — молодежь. Это хороший показатель, значит, что молодые люди не стоят в стороне от развития страны, от того, перед какими проблемами стоит страна, и готовы принять участие в решении задач, которые стоят перед страной», — сказал Путин.

После президента выступили председатель ЕР Дмитрий Медведев и глава оргкомитета по праймериз Александр Карелин. Они рассказали, что в праймериз участвовало больше кандидатов и выборщиков, чем в 2016 году, количество жалоб сократилось в разы, а хакеры безуспешно пытались взломать систему.

Завершало встречу общение Путина с участниками праймериз. И президента «зацепили» выступления двух кандидатов.

Металлург из Свердловской области, член ОНФ Жанна Рябцева рассказала, как нашла земляков в Польше и через них передала флаг России отечественной шашистке Тамара Тансыккужин, у которой во время чемпионата мира забрали стяг. «Она со слезами взяла флаг. И сказала, что ту партию проиграла, но когда включила телефон, увидела колоссальную поддержку. И теперь обязана победить [после этого она выиграла чемпионат мира]. Хочу сказать, что Российский флаг мы никогда никому не отдадим!» — заключила Рябцева.

Путину понравилось эмоциональное выступление. Он поблагодарил всех активистов ОНФ. И заверил, что «часто опирается» на результаты их работы.

Вторым участником праймериз, чью идею отметил президент, стал депутат Госдумы Александр Хинштейн, предложивший сделать обязательными отчеты парламентариев перед избирателями. Путин поддержал инициативу.

Этой встречей президент дал понять, что будет лидером ЕР на выборах в Госдуму, но неформальным, уверен президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «У ЕР рекордно низкий рейтинг, и Путин вскармливает ее своим рейтингом. Но не хочет жертвовать им целиком, прямо подписываясь, что ведет партию в Госдуму. Поэтому Путин намеками всем дает понять, что ЕР — реальная партия власти. Ведь только с ней он встречается, больше ни с кем», — объясняет политолог.

Директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев соглашается, что Путин лично вряд ли пойдет на выборы, поскольку Кремлю нужна высокая явка, но чтобы не было обвинений в нелегитимности. А если президент возглавит список ЕР, то мало, кто решится критиковать партию, кампания будет тусклой, с «триумфальной победой» ЕР, но низкой явкой и перспективами протестов. «Кремль решает сложнейшую головоломку: как сделать, чтобы выборы были острыми, конкурентными, а победил, кто надо. Поэтому власти исследуют такой формат участия Путина в кампании ЕР, который не предполагает его личного участия во главе списка кандидатов. Этот маневр — попытка решить головоломку», — резюмировал эксперт.