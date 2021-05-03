03 мая 2021

Россиянка у которой убрали флаг, стала чемпионкой мира по шашкам

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, триколор
Даже неприятный инцидент с российским флагом не помешал Тамаре Тансыккужиной защитить титул чемпионки мира по шашкам. Фото:

Российская шашистка Тамара Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по шашкам, обыграв в финале польку Наталию Садовскую. Об этом сообщил корреспондент с места событий.

«Матчевое противостояние в борьбе за мировую корону по международным шашкам прошло с 23 апреля по 3 мая в Польше», — пишет РИА «Новости», чей корреспондент присутствовал на финальном матче. В последний день матча спортсменки сыграли вничью шесть раз подряд, Тансыккужина выиграла в очередном блице.

Четвертый раунд финала попал в новостные ленты и в Youtube благодаря скандалу, связанному с российским флагом. Секретарь матча прямо во время игры убрал со стола триколор и отклеил стикер с фамилией российской спортсменки. Тансыккужина отвлеклась и проиграла эту партию.

В следующей партии Садовская сама убрала со стола польский флаг, в знак солидарности с соперницей. Позже организаторы игры признали, что это был некрасивый поступок, но сослались на звонок от «спортивных чиновников», которые велели соблюдать требования Всемирного антидопингового агентства (WADA), запретившего россиянам участвовать в чемпионатах мира под своим флагом до 2022 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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