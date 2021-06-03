Тюменские инсайды: бизнес цыган на могилах

Каким было бы меню ПМЭФ, если бы форум проходил в Тюменской области Коллаж URA.RU

Говорят, что экс-генерал Юрий Алтынов не сел в тюрьму, а отделался штрафом, потому что оказался договороспособным, а глава управления МЧС по Тюменской области Артур Хачатрян избежал отставки из-за пожаров. Тем временем губернатор Александр Моор правильно понял посыл Кремля, работая в Санкт-Петербурге. Кроме того, в свежих «Инсайдах»: в правительстве появился новый фаворит, Навальный помог тюменским силовикам, цыгане занялись новым бизнесом.

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Губернатор Александр Моор верно понял, что Москва хочет от глав регионов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Моор правильно понял месседж Кремля

Сплетники из Желтого дома говорят, что тюменский губернатор Александр Моор правильно понял посыл Кремля перед поездкой на Петербургский международный экономический форум. В Москве якобы дали понять, что губернаторы едут на мероприятие не тусоваться, а договариваться с бизнесом об инвестициях. А первое, о чем рапортовал Моор из Петербурга — заключение договора на 4-миллиардный проект завода в Тюмени. «Посыл Кремля простой — денег у центра для регионов нет, добывайте их сами. И действия тюменского губернатора добавили ему политических очков», — замечают источники.

В правительстве наметился фаворит на вакантную должность

Поговаривают, что новым директором департамента потребительского рынка Тюменской области вполне может стать Алексей Плеханов, заместитель ушедшего в дептруда Александра Сидорова. Слухачи замечают, что и. о. смог добиться того, что не получалось у его бывшего начальника. «В Тюмени стало невозможно купить алкоголь в праздники. Раньше запрет легко обходили: все прекрасно знают, в каких магазинах продают из-под полы. Но в последнее время и эти точки стали прикрывать лавочку. Говорят, что проверяющие лютуют: якобы начальство закрутило гайки и теперь специалисты будут лично отвечать за случаи нарушений», — делятся сплетники. Такой подход со стороны замдиректора департамента Плеханова объясняют просто — он хочет занять руководящую позицию. А самый действенный способ это сделать — наконец-то заставить подчиненных работать как полагается.

Николай Токарчук потерял шансы на переизбрание в облдуму Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменский депутат стал жертвой политических интриг ямальцев…

Во властных кулуарах обсуждают, что депутат Николай Токарчук, представляющий ЯНАО в тюменской облдуме, потерял все шансы на сохранение мандата по итогам выборов 2021 года. В региональном списке парламентарий по итогам праймериз ЕР занял заведомо непроходное восьмое место. По слухам, Токарчука задвинули вниз списка, потому что на первых местах должны были оказаться ямальские тяжеловесы — вице-губернатор Ирина Соколова и вице-спикер окружного заксобрания Алексей Ситников. На последних делает ставку правительство ЯНАО, стремящееся усилить свое лобби в тюменском парламенте. «Для Токарчука в этих раскладах места не нашлось. А жаль, он был одним из немногих по-настоящему эффективных депутатов», — сетуют думские инсайдеры.

… которые нацелились на захват ключевой структуры облдумы.

Говорят, что один из ямальцев — Ирина Соколова или Алексей Ситников — точно получит место вице-спикера Тюменской областной думы по итогам выборов-2021. Второй же будет претендовать на пост председателя комитета думы по бюджету, налогам и финансам. «Бюджетный комитет — ключевая структура, которая отвечает за формирование и согласование бюджета области, программы „Сотрудничество“, в том числе. А к ней у ямальцев накопилось много вопросов — они рвутся получить контроль над расходами по программе», — передают парламентские сплетники.

Владимир Жириновский поможет тюменским однопартийцам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

ЛДПР определилась со стратегией на выборах в Госдуму

Есть информация, что региональное отделение ЛДПР на осенних выборах в Госдуму сделает упор не на одномандатников, а на региональный список, который, по традиции, может возглавить сам Владимир Жириновский. Мол, бороться с единороссами Иваном Квиткой и Николаем Брыкиным — только распылять силы, они все равно победят в своих округах. «А вот на выборах в тюменскую облдуму партия наоборот попробует забрать у ЕР хотя бы один округ. Тут у либерал-демократов шанс, хоть и небольшой, но есть», — делятся источники во властных округах.

Народные избранники ищут работу

Слухачи утверждают, что тюменские депутаты, которые понимают, что предстоящие выборы пройдут мимо них, уже начали подыскивать работу. Правда, в этом плане, по словам слухмейкеров, у них уже возникли проблемы: зарплатные ожидания политиков оказались далеки от реальности. «Когда человек продолжительное время получает по 300 — 400 тысяч рублей, зарплата в 20-30 тысяч его, конечно, не устроит. Может получиться так, что после выборов тюменский рынок труда будет перенасыщен соискателями вакансий с депутатским прошлым и неясным будущим. Но большая часть из них может просто уйти на пенсию — как Юрий Конев, например. То есть, совсем без денег они не останутся в любом случае», — поясняют слухмейкеры.

В департаменте образования Тюмени ждут проверок Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В тюменскую мэрию едет ревизор

Поговаривают, что внеплановая правительственная ревизия ждет вотчину директора департамента образования Тюмени Вячеслава Воронцова. Однако определиться с вероятными причинами возможной тотальной проверки слухачи пока не могут. «По одной из версий, проверка связана с подготовкой учебных заведений к выпускным, которые пройдут 25 июня. Однако другая версия менее позитивная. Ее связывают с многократными жалобами родителей на поборы в некоторых школах областной столицы. Впрочем, вряд ли Воронцова ждут большие проблемы — в целом его ведомство с обязанностями справляется», — шепчутся источники.

Власть готовит тюменцам подарок к выборам

Ходят слухи, что директор департамента транспорта мэрии Тюмени Игорь Фролов в скором времени распорядится увеличить часы работы общественного транспорта на летнее время. Дескать, погода стоит хорошая, тюменцы гуляют, а уехать вечером домой могут только на такси — в связи с чем завалили администрацию жалобами. «Впрочем, дело не в заботе о горожанах. Выборы в Госдуму и облдуму на носу, а рейтинг у ЕР ниже плинтуса. Власть старается гасить недовольство любыми способами», — утверждают злопыхатели.

Юрий Алтынов сумел договориться с обвинением Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Штраф для экс-главы УМВД оказался «договорняком»

По данным сплетников, тот факт, что экс-генерал Юрий Алтынов не сел в тюрьму, а отделался штрафом — это не победа правосудия, а банальная договоренность. «Ни защита, ни прокуратура оспаривать вынесенное решение не берутся. Хотя первые настаивали на полной невиновности, а вторые — на сроке в девять лет. К консенсусу в итоге пришли путем переговоров. Алтынову пообещали минимальные потери, ну, а обвинение не могло совсем ударить в грязь лицом. Поэтому такой вердикт», — считают слухачи.

По их словам, внимание к этому делу со стороны ФСБ, банду сотрудников которой в свое время задержали под контролем Алтынова, по прошествии времени спало. Но просто так система силовика отпустить не смогла: на то, что она мощнее, ему вполне понятно указали. А заодно и всем, кто захочет повторить «подвиг» экс-генерала.

К менеджеру «Запсибнефтехима» появились вопросы у силовиков

По непроверенной информации у силовиков появились вопросы к директору организационного развития и социальной инфраструктуры тобольского «Запсибнефтехима» Данилу Рассказову. Якобы его подразделение заподозрили в нарушении антикоорупционного законодательства на 500 тысяч рублей. «Как говорят, виноват не сам Рассказов, а его подчиненные. Руководитель в бешенстве ищет виноватых», — передают инсайдеры в погонах.

Тюменские силовики выполняют план на деле Алексея Навального Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Навальный помогает тюменским силовикам

Сплетники от власти не перестают шутить над тем, что тюменским борцам с экстремизмом в работе помогает творчество Алексея Навального. Силовики придумали, как выполнять план: просто ищут тех, кто выкладывал видео политика, и быстро их оформляют. «Сначала депутата Юхневича подтянули, по указке сверху. А потом поняли, что так и с другими можно! Знай себе: ищи по поиску в соцсетях, кто размещает один и тот же ролик, да стряпай производства. И главное, никакой фантазии! Хоть бы нашли другое видео, так нет же. Ну, а что: митинги закончились, а создавать видимость работы нужно», — смеются инсайдеры. Вот только смех смехом, а со своих фейковых страниц чиновники ролик Навального все же убрали. «Мало ли, найдут и сдеанонят. Так и с работы можно вылететь», — говорят слухачи.

Скандал с аварийным жильем в Ялуторовске коснулся силовиков

Как говоря слухачи, в Ялуторовске продолжается скандал из-за аварийного дома, который снесли еще до того, как полностью расселить. Теперь проверка добралась до бездействия силовиков. «Когда ситуация только произошла, пострадавший написал заявление в полицию. Но в возбуждении дела ему отказали. Сейчас проверяющие выясняют, почему правоохранители сработали именно так, и не разобрались с незаконным уничтожением имущества», — рассказывают инсайдеры. Впрочем, по мнению сплетников, серьезно наказан никто не будет: ущерб пострадавший понес минимальный. Но поволноваться полицейским все же придется: мало ли, какие еще недочеты может вскрыть проверка прокуратуры.

Цыгане начали промышлять на тюменских кладбищах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменские цыгане освоили новый бизнес

Поговаривают, что в Тюменской области набирает обороты новый скандал, связанный с действиями местной цыганской диаспоры, возглавляемой бароном Геной Виноградовым. По слухам, они массово ворует цветы, конфеты и прочие религиозные подношения с могил тюменцев, а потом продают их на улицах города. «В таком постыдном бизнесе обвинили местных цыган, которые часто слоняются около кладбища. Народ был сильно недоволен и даже планировал писать заявление в полицию. Однако стоит отметить, что раньше конфеты и цветы с тюменских могилок регулярно похищались местными бездомными, и никакие цыгане к этому причастны не были. Поэтому не стоит спешить с обвинениями», — резюмирует источник.

Горожане добавили проблем Роспотребнадзору

Поговаривают, что тюменцы планируют принять массовое участие в противомасочном флешмобе, набирающем популярность по всей стране. «Жители города устали надевать маски в продуктовых магазинах и хотят начать саботировать продажу товаров. Уже обсуждаются идеи о том, чтобы набирать корзины с быстроразмораживающейся продукцией, такой как пельмени или мороженое, и в момент, когда продавец попросит их надеть маску, оставлять товар на кассе и уходить из магазина. Кажется, главе местного Роспотребнадзора Галине Шарухо снова придется выходить в прямой эфир, чтобы образумить несознательных», — поясняет агентству слухач.

Артур Хачатрян был на грани отставки с поста главы УМЧС Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Глава управления МЧС избежал сурового наказания

Ходит слух, что руководитель управления МЧС по Тюменской области Артур Хачатрян избежал отставки из-за аномальных пожаров, бушующих в тюменских лесах уже почти месяц. Якобы федеральные ревизоры проанализировали причины бедствия и пришли к выводу, что спасатель не может нести ответственность один — да и меры он, пусть и с ошибками, но принимал. «В итоге Хачатрян пост сохранит, а ответственность за пожары „размажут“ по всем — понемногу достанется и прокуратуре, и мэрии, и муниципальным властям», — делятся источники.

Шашлычники озолотились на режиме ЧС

Говорят, что владельцы тюменских шашлычных всего за месяц смогли заработать полугодовую выручку. Из-за введенного в регионе режима ЧС по лесным пожаром и режима повышенной противопожарной безопасности тюменцам не только нельзя ходить в леса, но и разводить огонь на собственных приусадебных участках тоже. А какое лето без шашлыков? «Люди, в буквальном смысле, скупают килограммами жареное мясо в шашлычных. Особенно, перед выходными. Во многих тюменских кафе объемы продаж из-за этого увеличились в несколько раз. Выручка, соответственно, тоже. Несколько бизнесменов в мае заработали столько, сколько обычно зарабатывают за полгода», — передают слухачи.

Строительство кампуса в логе Тюменки вновь отложено Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Крупная стройка ТюмГУ может быть отложена из-за страшной находки

Подчиненные ректора Тюменского госуниверситета Ивана Романчука перешептываются, что строительство студенческого кампуса в логе реки Тюменки может быть вновь отложено. И проблема уже не в воинствующих экоактивистах, а в силовиках. На этой неделе в логе нашли два человеческих черепа, происхождением которых заинтересовался Следственный комитет. «По заявлению областного СКР черепа пролежали в логе не менее 50 лет. Если возраст останков по результат исследований окажется еще старше, данное место может начать представлять культурно-исторический интерес. Это в свою очередь и вовсе может стать потенциальной причиной, по которой строительство нового здания на данной территории окажется под строжайшим запретом», — рассказывают агентству.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.