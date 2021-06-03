Свердловские инсайды: Куйвашеву пишут сценарий

Каким было бы меню ПМЭФ, если бы форум проходил в Свердловской области Коллаж URA.RU

По окончании праймериз свердловские власти задумались о результатах губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. А еще губернатору грозятся расписать сценарий идеального утра. Тем временем в кулуарах обсуждают будущее вице-губернатора Сергея Бидонько, который может отправиться в Госдуму или остаться в регионе. А к известному свердловскому кардиологу Яну Габинскому нагрянули с проверкой, ему не удалось скрыться от ревизоров даже на больничном.

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Команда Евгения Куйвашева решила не полагаться на админресурс

В резиденции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева не понимают, много глава региона набрал на праймериз или мало Фото: Анна Майорова © URA.RU

В окружении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева решили не полагаться на админресурс во время избирательной кампании. В резиденции идут активные дискуссии: набранные губернатором 52% голосов в ходе праймериз «Единой России» — это много или мало. Одни придерживаются мнения, что для начала кампании результат можно считать высоким, другие — что голосовал большей частью лояльный «ядерный» электорат, и в ходе сентябрьских выборов соотношение может оказаться значительно менее выигрышным. Спорящие сходятся в одном: надо начинать креативную информкампанию, не полагаясь на одну лишь мобилизацию бюджетников.

Куйвашеву напишут сценарий каждого утра

Директор департамента информационной политики свердловского губернатора Юлия Хусаинова затеяла медийную революцию в регионе, решив превратить 30 муниципальных газет в электронные СМИ. Но планы официальной пиарщицы идут дальше — она рисует сценарий идеального утра Евгения Куйвашева. «Вот губернатор проснется и первое, что он увидит в компьютере — 30 сайтов в ТОП Яндекс.Новостей с его цитатами написанными во всех муниципальных газетах от „Шалинского вестника“ до „Вестей севера“. Вот это будет пиар!» — пересказывают слова Юлии Хусаиновой инсайдеры. От этих идей, говорят, закурила одна из сотрудниц ДИПа, которая бросила дурную привычку много лет назад.

Высокинскому присмотрели замену

В случае ухода Александра Высокинского с поста первого замгубернатора в Госдуму его место может занять мэр Сысерти Дмитрий Нисковских. «Губернатор ему доверяет, возраст и уровень компетенций также позволяют ему претендовать на место в правительстве», — рассуждают источники в резиденции главы региона. По итогам праймериз Александр Высокинский занял седьмое место в областном списке ЕР по выборам в Госдуму. У него есть все шансы претендовать на третий проходной мандат.

Бидонько сохранит свой пост после выборов

Сергей Бидонько, скорее всего, останется в Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По мнению собеседников в резиденции, растет вероятность того, что вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько останется на своей должности, несмотря на результаты праймериз. По итогам последних он занял в госдумовском партсписке «Единой России» пятое место. Бидонько набрал политический вес в ходе подготовки к праймериз и последующей избирательной кампании, укрепив влияние в регионе.

После скандала на праймериз Ветлужских рискует потерять все

Тревожная ситуация складывается вокруг депутата Госдумы Андрея Ветлужских. Теоретически, в случае отказа Александра Высокинского от похода в Госдуму он еще может претендовать на мандат, говорят источники, знакомые с ситуацией. Однако Ветлужских окончательно потерял поддержку областных элит: после разгрома на предварительном голосовании в Алапаевском одномандатном округе он в довольно резком тоне пообщался с высокими областными руководителями. Говорят, депутату пророчат не только потерю мандата, но и смещение с поста Федерации профсоюзов Свердловской области.

Министр ЖКХ удивил коллег фото в соцсетях

Николай Смирнов улетел на экономический форум, но его часто видят в гламурных местах Фото: Анна Майорова © URA.RU

В свердловском правительстве озадачены поведением главы МинЖКХ Николая Смирнова на Санкт-Петербургском экономическом форуме. На своих страницах в соцсетях он активно постит фото из различных гламурных мест отдыха северной столицы. При этом, по слухам, дорогостоящую командировку (цены на еду и напитки в ресторане форума уже стали легендой) глава региона ему не согласовывал.

Кандидат на праймериз выдал себя за родственника легендарного директора

Интересная интрига складывается в Ленинской территориальной группе Нижнего Тагила на выборах в свердловское заксобрание. Директор ООО «Нижнетагильский Холодильник» Вячеслав Малых в ходе праймериз активно распространял информацию, что является близким родственником бывшего директора УВЗ Николая Малых. Информация не соответствует действительности, но помогла ему занять второе место в списке. Первое досталось депутату заксобрания Вячеславу Погудину, который будет избираться по одномандатному округу. Малых обошел нынешнего депутата-списочника Михаила Ершова и вполне может сам рассчитывать на депутатский мандат.

Команда Шептия демонстрирует активность в борьбе за власть

Члены команды Виктора Шептия начинают переговоры Фото: Анна Майорова © URA.RU

Как сообщают инсайдеры, близкие областному избирательному штабу, наибольшую активность по итогам праймериз развернула команда лидера свердловских единороссов Виктора Шептия. В частности, представители команды ведут переговоры с главой Волчанска Александром Вервейном, чтобы он уступил проходное место в списке Краснотурьинской территориальной группы следующему за ним депутату ЗС Виктору Бабенко. Мэр пока не дает себя уговорить, но Бабенко не теряет надежды на переизбрание.

Первоуральск восстал против Чечуновой

У влиятельной группы Шептия возникли проблемы. По информации источников, директора предприятий Первоуральска обсуждают возможность подписания петиции на имя губернатора о том, что не хотят видеть депутата Елену Чечунову представителем их округа. Тагильчанка так и не стала своей для первоуральских элит, не смогла доказать им свою полезность. А со сменой собственника крупнейшего предприятия (ПНТЗ купила Группа «Синара»), Чечунова растеряла остатки политического веса в территории.

Переговорщик поссорил «Росатом» с резиденцией губернатора

Кандидата «Росатома» считают слабым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По слухам, предприниматель Михаил Бабин, которому поручено было играть роль посредника между корпорацией «Росатом» и резиденцией губернатора, мог подставить обе стороны процесса. Резиденция подозревает, что Бабин был самостоятельным инициатором некоторых предвыборных расстановок. Источники утверждают, что на праймериз «Единой России» по Кировградскому одномандатному округу именно от него в период отбора кандидатов была вброшена информация о неких компрометирующих связях первоначально согласованного с губернатором кандидата Аркадия Елизарова. Вместо этого, в резиденцию была представлена кандидатура вице-спикера местной думы Александра Волкова. С легкой руки Бабина интерес и поддержка в течение периода праймериз несколько раз менялась от Волкова к Елизарову и обратно.

В конечном итоге ресурс муниципалитета в связке с предприятием «Росатома» — Уральским электрохимкомбинатом — был направлен на поддержку Волкова. В резиденции удивлены: кандидат откровенно слабый, и в ходе сентябрьских выборов рискует проиграть кампанию скандально известному политику Дмитрию Шадрину, который ранее представлял интересы коммунистов. Более того, странный выбор одномандатника, который, по идее, должен выступить локомотивом избирательной кампании в территории, что легко мог сделать Елизаров, может негативно сказаться на перспективах гендиректора УЭХК Александра Белоусова, идущего в ЗС по партсписку ЕР. Инсайдеры подозревают экономическую заинтересованность Бабина в политической игре — он задолжал кредиторам почти сотню миллионов рублей и находится в состоянии банкротства.

Прокурор считает дни до встречи с Куйвашевым

Евгений Куйвашев не торопится встречаться с новым прокурором Свердловской области Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В коридорах областной прокуратуры шепчутся, что новый начальник Борис Крылов с нетерпением ждет первой встречи с губернатором Куйвашевым. «Новый шеф уже справлялся, как лучше подступиться к губернатору, о чем можно попросить и что предложить. Были слухи, что даже советовался с [экс-прокурором Сергеем] Охлопковым, хоть они и не большие приятели», — судачат прокуроры. Сам глава региона тем временем не торопится встречаться с Крыловым — последний не может дождаться разговора уже вторую неделю.

Депутат «надо меньше питаться»-Гаффнер готовится сменить партию

По информации из стен свердловского заксобрания, проигравший праймериз «Единой России» в Белоярском округе депутат-банкрот Илья Гаффнер уже ведет переговоры о выдвижении от «Справедливой России». Вариант со сбором подписей он отверг как дорогой и технически сложный, тем более, что автор антикризисного совета «надо меньше питаться» привлекает повышенное внимание к своей персоне со стороны областного избиркома.

Продажа госактива угрожает будущему Шептия

Планы по продаже Ирбитского молочного завода угрожают политическому будущему главного единоросса региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По данным инсайдеров, планы правительства Свердловской области по продаже Ирбитского молочного завода угрожают политическому будущему секретаря реготделения «Единой России» Виктору Шептию, который представляет Ирбитский округ в свердловском заксобрании. «Из-за планов правительства уже поднимаются бунты в социальных сетях. Часть жителей против приватизации предприятия. Если остановить продажу не удастся, есть опасность, что оппозиция начнет раскачивать тему с продажей молзавода, где работает больше тысячи человек. А проблемы возникнут у Шептия, который идет на выборы в Заксо именно по Ирбиту», — рассказывают слухами.

В правительстве задумались об отмене приватизации завода

Но есть другая версия развития событий. По словам других источников, сейчас в резиденции губернатора обсуждается два потенциальных сценария: отказ от продажи Ирбитского молзавода или перенос сроков продажи на срок после выборов. «Во втором варианте также обсуждается возможный продаваемый пакет акций», — говорят собеседники.

Женскую фракцию в думе Екатеринбурга ждет расформирование

Объединение депутатов-женщин в гордуме Екатеринбурга под названием «Женская фракция» могут расформировать, рассказывают источники URA.RU в структурах власти. Источники вспоминают, что это объединение создавалось под депутата Елену Дерягину (которая ушла из жизни в июле 2020-го) — в качестве компенсации за то, что осенью 2018 года ей не досталась ни одна из комиссий. «Когда Елены Евгеньевны не стало, надобность во фракции пропала, она перестала собираться. Поэтому сейчас ищутся варианты, как сделать так, чтобы эту структуру упразднить, не обидев женщин», — говорит инсайдер.

Мэр Екатеринбурга отчитал главу района за мусор после жалобы коллеги

Алексей Орлов расстроился из-за мусора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На одном из недавних совещаний мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сделал замечание врио главы Железнодорожного района Лилии Белоблоцкой. В префектуре поговаривают, что поводом якобы стала гора мусора на улице, которую заметил коллега Орлова в областном правительстве. «И району досталось. Но проблему тут же решили», — говорит подчиненный Белоблоцкой.

Глава Екатеринбурга дал своим замам спецпоручение

Ходят слухи, что некоторые вице-мэры Екатеринбурга собирают справки на депутатов гордумы (каждый по своему направлению), чтобы впоследствии сделать им выгодные предложения и сформировать большую промэрскую фракцию в думе. «Мэр [Алексей Орлов] понимает, что что-то в этом направлении делать нужно. Правда, это, [формирование собственной фракции] едва ли возможно — может возникнуть конфликт», — говорит собеседник агентства во властных структурах.

Вице-спикер думы Екатеринбурга шокировал юристов

Аппарат думы Екатеринбурга шокирован заявлением Виктора Тестова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Юристы гордумы Екатеринбурга восприняли близко к сердцу выступление вице-спикера Виктора Тестова на комиссии по местному самоуправлению. Говоря о причинах низкого качества подготовки документов об изменении структуры горадминистрации, Тестов заявил о нехватке профессиональных юристов в думе. «Аппарат [гордумы] был в шоке. Не знаем, почему Виктор Николаевич сказал это. Дело в том, что документы, о которых шла речь, готовил кадровый департамент администрации. Может, он защищал [главу подразделения] Елену Хазову…» — гадают в кулуарах представительного органа.

Нового вице-мэра Екатеринбурга заподозрили в нарушении неформального договора…

Новый состав комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Екатеринбурга (считается ключевой городской комиссией) удивил политтусовку. Еще месяц назад все были уверены, что комиссию покинет группа депутатов, оппонирующих спикеру думы Игорю Володину. Однако документ, подписанный мэром Алексеем Орловым 25 мая, зафиксировал статус-кво: все остались на своих местах. Причем, по слухам, постановление не было согласовано с гордумой. «Скорее всего, такое решение принял [новый вице-мэр по строительству Рустам] Галямов, который отвечал за формирование нового состава комиссии. Он точно знал о неписанных договоренностях [между Володиным и Орловым]», — уверен источник в городских структурах власти.

…но конфликт замяли

Говорят, в думе звучали идеи написать жалобу на имя Орлова, но Володин остановил процесс. «Думе не нужны конфликты на пустом месте. Последим за дальнейшими действиями администрации», — передают его логику в «сером доме».

Депутат Екатеринбурга утратил доверие патрона

Причиной ссоры Александра Караваева и влиятельного бизнесмена могла стать ошибка, связанная с финансами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Караваев утратил поддержку влиятельного бизнесмена, помогавшего ему на выборах. Что именно послужило поводом для размолвки, пока неизвестно. «Речь идет об ошибке, связанной с финансами», — говорит источник агентства во властных структурах. Впрочем, знакомые с Караваевым политики утверждают, что эти слухи распространяются намеренно — чтобы все думали, что союз разрушен.

Депутат Киселев просится в библиотеку

Константин Киселев знает, в чем причина упадка библиотек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рассказывают, что депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев заявил претензию на должность главы директора муниципального объединения библиотек. Но сделал это в очень затейливой форме. «Узнав о том, что в МОБ намечена смена руководства, Киселев начал рассказывать, что причина упадка — в авторитарном управлении. И он знает, как это исправить», — смеется инсайдер. Он же напоминает, что депутат давно подает сигнал городским властям о том, что не против занять какую-то муниципальную должность. Особенно настойчиво он стремился к должности директора ЦПКиО, но не достиг цели.

Екатеринбургскому строителю посоветовали отказаться от политических амбиций

Владимиру Конькову посоветовали умерить активность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По информации инсайдеров из резиденции губернатора, главе Корпорации «Маяк» Владимиру Конькову недвусмысленно намекнули, что если он хочет продолжать заниматься строительством, то ему необходимо снизить политическую активность. Ответ Конькова пока неизвестен, но вероятнее всего региональное организация КПРФ потеряет одного из основных своих спонсоров. Ранее источники агентства сообщали, что Коньков готовится к выдвижению в заксобрание от компартии в Асбестовском избирательном округе.

Авторитетный бизнес получил усиление во власти Екатеринбурга

Группа влиятельных бизнесменов, связанная со сферой ЖКХ, усилила свое представительство в городской власти. Бывший директор ЕМУП «Инженерная геодезия, раскопки и рекультивация земель», который занимается рекультивацией отходов, Григорий Сурганов, больше года работающий в мэрии, назначен замначальника департамента градостроительства — по землепользованию. Собеседники URA.RU утверждают, что кадровая перестановка (она уже отражена на сайте мэрии) якобы произошла совсем недавно.

Уральцы восхищены ловкостью Пумпянского

Ходят слухи, что на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге одной из самых обсуждаемых тем среди членов свердловской делегации стала покупка ЧТПЗ и ПНТЗ, которую провел владелец Группы «Синара», президент ТМК Дмитрий Пумпянский. Земляки восхищаются, как ловко бизнесмен провернул сделки: при нынешней конъюнктуре цен, говорят знатоки, он уже практически окупил свои приобретения; при этом политическое влияние Пумпянского в Свердловской и Челябинской области значительно возросло.

Экс-фаворит свердловских властей перейдет в «Справедливую Россию»

Из-за Валентина Лаппо (на фото) Константину Мочалову придется рассматривать варианты, чтобы попасть в заксобрание Фото: Анна Майорова © URA.RU

Общественник Константин Мочалов, неожиданно проигравший на праймериз «Единой России» действующему депутату Валентину Лаппо в Железнодорожном одномандатном округе, попытается попасть в заксобрание под брендом другой партии — «Справедливой России». «Лаппо от своей победы точно не откажется, поэтому для Мочалова один из немногих вариантов — выдвижение от „СР“. Это сейчас обсуждается», — делится слухмейкер, знакомый с Мочаловым.

Блогер Румянцев поехал «мочить» Паслера

Бдительные чиновники в истеблишменте Оренбуржья и любопытные местные журналисты обратили внимание на появление в регионе екатеринбургского блогера Максима Румянцева. Последний, говорят, заявился в Оренбург с конкретной целью — начать кампанию против главы региона Дениса Паслера. «Кто заказчик и какие цели он преследует — пока неизвестно, но деньги у Максима есть и их даже кто-то из журналистов берет. Кушать-то всем хочется», — резюмирует инсайдер.

В УВД Екатеринбурга обнаружилась крыша Трофы

По Екатеринбургу гуляют слухи о том, что бывший вор в законе Андрей Трофимов, более известный как Трофа, имеет значительные связи в городской полиции. Более знающие люди, уверенные в авторитете экс-законника, называют даже конкретный отдел — ОП №7, где якобы творятся необъяснимые вещи с уголовным делом с участием приближенных Трофы. Рассказывают, что расследование, которое очевидно близится к концу, то замедляется, то внезапно останавливается, то реанимируется, но у другого следователя.

Владельцы «Нейвы» боятся колебаний рубля…

Говорят, акционеры закрывшегося банка «Нейва» пристально следят за изменением курса рубля, от которого зависит размер положенной им суммы выплат. Держатели банка рассчитывают поделить между собой порядка 370 млн рублей и очень боятся, что денег станет резко меньше, злорадствуют слухачи: «На котировки буквально молятся! Сумма и так уже просела из-за падения некоторых ценных бумаг. Рухнет рубль — и можно смело делить сумму на полтора».

…и готовят план на случай банкротства

«Нейву» может ждать изнурительная процедура банкротства Фото: Анна Майорова © URA.RU

Между тем, заверяют сплетники, бывшие топ-менеджеры банка обсуждают с временной администрацией вероятность признания «Нейвы» банкротом. Если вдруг окажется, что «Нейва» должна больше, чем у нее есть в активах, то организацию ждет изнурительная процедура банкротства. «Обсуждения в чатах и на совещаниях не прекращаются 24/7, проверяются бумаги по сделкам даже трехлетней давности. Единого плана так и нет», — подмечают собеседники.

Главред «Областной газеты» рекламирует китайскую вакцину от COVID

Свердловскую власть продолжает удивлять главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин. Он не просто отдает целые полосы своей газеты, выпускаемой на средства областного бюджета, для пропаганды достижений экономики Китая, но в одном из последних выпусков горячо поддержал китайскую вакцину от коронавируса. В свердловском правительстве отмечают, что такая позиция медиа-рупора областных властей подрывает позиции российских производителей вакцины от COVID-19, которой бесплатно прививают пациентов российских больниц. Тем не менее, повлиять на информационную политику ОГ учредителям пока не удается.

К Габинскому нагрянули с проверкой

В учреждениях Яна Габинского идет ревизия Фото: Анна Майорова © URA.RU

Минфин нагрянул с внеплановой проверкой в кардиоцентр Яна Габинского, сообщает инсайдер в медицинских кругах. Правда, сразу чиновников в больницу не пустили: сослались на ковид, к тому же знаменитый врач экстренно ушел на больничный, а позже обратился в Арбитражный суд с намерением оспорить законность проверки. Но после того, как Габинскому намекнули об административном наказании за воспрепятствование работе аудиторов кардиолог сдался, и сейчас в учреждении идет проверка. По одной из версий, о которой шепчутся медики, она связана с навязыванием платных услуг пациентам «Уральского института кардиологии», главврачом которого является Габинский. Якобы больных отправляют на исследование в соседнюю частную «Клинику сердца», аффилированную со знаменитым кардиологом. По словам же другого инсайдера, за неожиданным визитом Минфина может стоять замгубернатора Олег Чемезов. «Екатеринбург оккупируют люди из Тюмени, и речь может идти о переделе сфер влияния», — считает осведомленный источник.

Развязку у «Калины» не сдадут в срок

Стройка дорожной развязки у концерна «Калина» затягивается, еще не начавшись. Говорят, подрядчики проекта впервые приехали в Екатеринбург только на этой неделе, и нынешнее состояние дороги стало для них сюрпризом. «Весной строителям заявляли, что они легко уложатся в два-два с половиной года — развязка якобы в удовлетворительном состоянии. Руководство поверило, начало готовить технику, а потом приехало посмотреть само. Тут-то и появились большие сомнения по срокам», — пересказывают инсайдеры.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.