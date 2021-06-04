Власти избавят 8 регионов от пробок на дорогах

В восьми регионах страны пригороды и столицы свяжут городские электрички Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В регионах появится принципиально новый вид транспорта: скоростные электропоезда, которые станут курсировать через областные центры (с остановками в них) из одного ближайшего города в другой. Как сообщили источники URA.RU, проект призван с одной стороны избавить крупные муниципалитеты от пробок, с другой — улучшить жизнь в небольших населенных пунктах за счет возможности ездить на работу в столицу субъекта, что снизит градус напряжения в них. Программа будет реализована по примеру Москвы.

Марат Хуснуллин уверен в успехе нового для крупных российских городов проекта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-премьер Марат Хуснуллин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 4 июня сообщил, что пока «отработано восемь регионов, где можно внедрять проект городских электричек»: Санкт-Петербург, Уфа, Казань, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Самара и Волгоград. «Это очень перспективная тема для всей страны — интегрировать железную дорогу в городской транспорт», — заявил Хуснуллин. В перспективе проект будет распространен на 26 агломераций.

Городские электрички появятся в российских агломерациях в рамках проекта «Инфраструктурный прорыв» (блок «Мобильный город»). Он войдет во Фронтальную стратегию развития страны до 2030 года (ранее документ называли Стратегией социально-экономического развития РФ), которую разрабатывает правительство РФ.

Крупнейший проект городских электричек на сегодня реализован в московской агломерации Сергеем Собяниным (справа) и Андреем Воробьевым (слева) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Как сообщил URA.RU высокопоставленный источник, проект «будет реализован по примеру Москвы». Мэр столицы Сергей Собянин во время своей первой избирательной кампании в 2013 году объявил о модернизации транспортного комплекса столицы. Дороги Москвы и Подмосковья разгрузились после запуска в 2016 году Центрального кольца и в 2019 году Центральных диаметров. Пассажиров перевозят из подмосковных городов в центр столицы на современных скоростных поездах. Этим проектом занимался Хуснуллин, который до января 2020 года возглавлял строительный комплекс столицы. Теперь чиновник курирует такие проекты и в других агломерациях.

В пресс-службе ПАО «Российские железные дороги» (РЖД) сообщили URA.RU, что железнодорожный транспорт впишут в городскую среду «по принципу радиального или радиально-кольцевого движения». Для этого будет использоваться действующая железнодорожная инфраструктура. В перспективе проект планируют реализовать в Перми, Саратове, Белгороде, Минводах, Тамбове и других городах.

РЖД — один из ключевых участников проекта городских электричек Фото: Анна Майорова © URA.RU

Согласно проекту Фронтальной стратегии до 2030 года, которую разрабатывает правительство РФ, на «городские электрички» планируется потратить почти 2 трлн рублей, в том числе 703 млрд — из федерального бюджета, около 333 млрд — из региональных бюджетов и 869 млрд рублей частных инвестиций. На конференции «Транспортное планирование и моделирование 2021» на ПМЭФ руководитель проектного офиса группы ВЭБ РФ по развитию общественного транспорта Александр Кондрашов сообщил, что его банк готов финансировать проекты в субъектах страны.

В первых регионах, где появятся городские электрички, уже спланировали, как они будут работать. В комитете по транспорту Санкт-Петербурга сообщили URA.RU, что до 2030 года запланировано создание двух внутригородских диаметров: Ораниенбаум — Белоостров (протяженность 109 км, время на маршрут 2 часа 18 минут) и Гатчина-Пассажирская-Варшавская — Токсово (протяженность 82 км, время на весь маршрут 1 час 38 минут).

Председатель городского комитета по транспорту Кирилл Поляков сообщил URA.RU, что «организация движения по этим маршрутам позволит разгрузить головные железнодорожные станции Санкт-Петербургского железнодорожного узла, создать новые маршруты движения и корреспонденции, снизить нагрузку на улично-дорожную сеть».

Перспективным проект городских электричек считает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступая на ПМЭФ, заявил, что началось проектирование нового скоростного пути от Купчино до Шушар и Славянки (ориентировочная стоимость проекта 25,5 млрд рублей). По его словам, электропоезда станут «составной частью транспорта города».

В пресс-службе главы Башкирии Радия Хабирова рассказали URA.RU, что проект «Городская электричка» рассчитан до 2035 года. Это будет Уфимская кольцевая железная дорога (время маршрута 1 час 58 минут), которая объединит п. Аэропорт, мкр Дема, г. Уфа, п. Русский Юрмаш, мкр Шакша и с. Иглино. На участке Дема — Иглино построят вторые пути протяженностью почти 19 км и транспортно-пересадочные узлы, закупят новые поезда.

Проект оценивается почти в 28 млрд рублей. «За счет повышения качества обслуживания пассажиров ожидается увеличение пассажиропотока железнодорожного транспорта с 1,5 до 6,5 млн человек, более эффективное использование городского общественного транспорта», — сообщили в пресс-службе.

По словам Дмитрия Азарова, для Самарско-Тольяттинской агломерации городские электрички станут важным проектом, который позволит повысить качество жизни людей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как сообщил URA.RU губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, совместно с РЖД разработано технико-экономическое обоснование проекта скоростного железнодорожного сообщения между Самарой и Тольятти. «На самом деле, даже чуть больше: ветка от Новокуйбышевска [город-спутник в 20 км от Самары] до Тольятти через аэропорт Курумоч. Для нас этот проект важен потому, что Самарско-Тольяттинская агломерация — крупнейшая нестоличная агломерация в стране. Эта дорога будет транспортным хребтом агломерации, а это уже другая экономика, это уже мультипликативный эффект», — отметил глава региона.

По словам Азарова, самарский проект городской электрички включен в инветпрограмму РЖД и будет войдет во Фронтальную стратегию развития страны. «Мы уже проектируем транспортно-пересадочные узлы за счет областного бюджета, это около 600 млн рублей. И нужно приступить к проектированию самой железнодорожной ветки. На это, мы предполагаем, будет выделена субсидия РЖД», — добавил он.

Антон Алиханов уже начал реализовывать проект Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Калининградской области проект «городских электричек» уже начали реализовывать. Как сообщил URA.RU губернатор Антон Алиханов, пригороды с Калининградом соединяют рельсобусы. Также запущены скоростные маршруты до Светлогорска и Зеленоградска — основных курортных городов. «Уральские „Ласточки“ пользуются бешеной популярностью. Мы очень довольны», — заверил Алиханов.

Новосибирский губернатор Андрей Травников отказался от комментариев. На момент публикации материала не ответили на запросы URA.RU о проектах «городских электричек» в правительствах Татарстана, Свердловской, Новосибирской, Самарской, Волгоградской областей и Краснодарского края.

По модели городских электричек в Москве работают центральные диаметры, соединяющие ближайшее Подмосковье со столицей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Эксперты считают, что проекты будут успешны не во всех регионах. По мнению президента Центра экономики инфраструктуры Владимира Косого, в некоторых городах «железнодорожные пути проходят так, что невозможно получить достаточно большой пассажиропоток». Чтобы понять, где «городские электрички» будут востребованы, нужно соотнести схему железнодорожных путей (в том числе неиспользуемых, принадлежащих предприятиям) и генплана города, где уже нанесены данные о перспективном развитии жилых зон, технопарков, бизнес-центров. Это позволит преобразить заброшенные промышленные зоны, как произошло с территорией ЗИЛа и Москве: она стала развиваться и застраиваться после строительства Третьего транспортного кольца и Московского центрального кольца (МЦК).

По мнению директора Института транспортного планирования Михаила Якимова, в городах, где есть возможность оптимизировать транспортные потоки и обновить подвижной состав, могут реализоваться «глубокие реформы». Директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин считает, что такие проекты, как «городская электричка», возможны только при участии в финансировании федерального центра, так как ни региональные бюджеты, ни инвесторы в одиночку справиться с ними не смогут в силу их большой затратности.