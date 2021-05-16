Судом арестовано три объекта недвижимости, находящихся на балансе сотового оператора Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Ленинский суд Екатеринбурга в рамках уголовного дела арестовал долю в нежилом помещении, которая принадлежит гендиректору сотового оператора «Мотив» (юридическое лицо — «Екатеринбург-2000») Алексею Артемасову. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах.

«Решение по аресту имущества было принято на закрытом заседании Ленинского райсуда Екатеринбурга 27 апреля. Артемасова и представителей „Мотива“ на нем не было. Решение вступило в законную силу в первой декаде мая. Арестована доля в нежилом помещении, принадлежащем Алексею Артемасову. Также судом арестовано три объекта недвижимости, находящихся на балансе юридического лица, которым руководит Артемасов — на остальную сумму претензий», — уточнил собеседник агентства.

В пресс-службе «Мотива» URA.RU сообщили, что не осведомлены о каких-либо ограничительных мерах в отношении имущества как организации, так и генерального директора. «Общество не уведомлялось и не участвовало в судебных заседаниях, правовую позицию по данным вопросам не выражало. В картотеках судебных дел отсутствуют какие-либо данные о судебных заседаниях и состоявшихся судебных решениях по изложенным в СМИ фактам», — сообщили там.

Получить оперативные комментарии в пресс-службе областного управления Следственного комитета России не удалось. В пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга URA.RU не подтвердили, но и не опровергли решение по аресту имущества. Там уточнили, что даже если бы заседание состоялось, оно бы прошло в закрытом режиме.

В начале марта в офисе «Мотива» прошли обыски. По данным URA.RU, они связаны с уголовным делом в отношении директора компании Алексея Артемасова, возбужденным СК РФ по статье УК РФ «Уклонение от уплаты налогов». В то же время, по данным источников информагентства, у ФНС России претензий по налоговым сборам к сотовому оператору нет.

Собеседники URA.RU передают разные версии уголовного дела в отношении «Мотива», но все они связаны с бенефициаром компании Виталием Кочетковым. Одни говорят, что силовики таким образом зачищают окружение губернатора Евгения Куйвашева перед выборами (Кочетков считается близким к нему бизнесменом), другие — что уголовное дело является политической местью.