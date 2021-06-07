Губернатор ХМАО пойдет на выборы-2021

Губернатор ХМАО Наталья Комарова собирается возглавить список «Единой России» на выборах в окружной парламент, чтобы укрепить позиции партии власти в борьбе с оппозицией. Такое решение является одним из ключевых аспектов стратегии единороссов в ходе предстоящей избирательной кампании. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональному правительству.
«Итоги праймериз „Единой Росснии“ в федеральый парламент показали, что и кандидаты-одномандатники [председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный и вице-губернатор ХМАО Вадим Шувалов], и списочники [президент ХК „Югра“ Василий Филипенко и адвокат Ольга Ануфриева] набрали приемлемое количество голосов югорчан в свою поддержку. Поэтому основным плацдармом для битвы с оппозицией будет окружной парламент. Планируется, что губернатор может возглавить список ЕР, чтобы за счет своего имени обеспечить федеральную установку по обеспечению 45% поддержки избирателей», — считает инсайдер. Он также добавил, что такое решение может быть принято по итогам съезда «Единой России», намеченного на 19 июня.
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в разговоре с URA.RU отметил, что личный рейтинг губернатора ХМАО позволяет ей выступать в качестве «электорального паровоза» «Единой России». «Мы с вами знаем, что у „Единой России“ рейтинг в районе 32%. У многих губернаторов личные рейтинги выше и это обстоятельство может сыграть роль повышения общего результата, то есть то, что называется „электоральным паровозом“. Это не новая технология, она уже много раз испытанная», — прокомментировал эксперт. Он также не исключил, что по итогам предвыборной гонки может быть скорректирована и уточнена стратегия развития ХМАО.
Директор «Института современного государственного развития» Дмитрий Солонников считает, что упоминание Югры в позитивном ключе во время выступления президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме положительно скажется на имидже окружных властей. А тезисы про высокий уровень жизни в регионе, лидерство по привлечению инвестиций, ориентированность бюджета на социальное развитие найдут отражение в избирательной кампании «Единой России». «Конечно, позитивная оценку деятельности власти в регионе будет использоваться в рамках кампании. Тем более, когда речь идет про президента. Его слова точно не останутся без внимания», — резюмирует Солонников.
Югорские единороссы уже обсудили стратегию предстоящей избирательной кампании на «Форуме победителей» предварительного голосования. На этой встрече в онлайн-формате присутствовали все кандидаты в депутаты, получившие наибольшую поддержку от жителей ХМАО во время праймериз. Ключевой проект под названием «Карта развития Югры» анонсировала сама губернатор.
Он представляет собой онлайн-платформу с горизонтом планирования на пять лет, который отразит статус реализации запущенных в работу крупных проектов (инфраструктурных, социальных, экономических), а также станет площадкой для сбора жалоб от граждан — вплоть до каждой ямы на городских улицах.
«Мы будем рассчитывать на то, что лидеры общественного мнения, избиратели, граждане одинаково заинтересованы в этом ресурсе, и найдут для себя здесь важное и необходимое для того, чтобы добиться задуманного результата», — отметила глава региона.
Установки на ближайшие три месяца получили и кандидаты в депутаты разных уровней власти, которые пойдут на выборы под флагом «Единой России». Они должны выступать в роли модераторов между населением и властями. «На протяжении пяти лет работы в Думе Югры встречи проходили постоянно, но к выборам их количество традиционно увеличивается. Людей волнует масса вопросов, и для каждого конкретного человека его вопрос очень важен», — считает кандидат на участие в выборах в Госдуму Василий Филипенко.
Еще один победитель праймериз «Единой России» в ХМАО Ольга Ануфриева в разговоре с URA.RU перечислила перечень вопросов, требующих федерального вмешательства для улучшения жизни югорчан. «Это проблемы фенольных домов, вопрос создания свободной экономической зоны в Нягани и наукограда в Ханты-Мансийске. Кроме того, для предотвращения таких процессов на фоне последствий пандемии как сокращение рабочих мест, урезание зарплат, снижение поступлений в бюджет округа, что неизбежно отразится на социальной сфере, необходимо искать варианты поддержки и стимулирования разработки новых месторождений, расширения базы наполнения бюджета», — сказала Ануфриева.
В департамент общественных и внешних связей ХМАО был отправлен запрос о планах главы региона по участию в выборах в Думу ХМАО. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Руководитель Уральского межрегионального координационного совета (МКС) «Единой России», депутат Госдумы Иван Квитка не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.
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