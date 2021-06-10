Путин заявил о готовности к новому противостоянию с НАТО

Владимир Путин показал, как страна будет защищаться от новых санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент РФ Владимир Путин предупредил Запад о готовности к новой волне санкций из-за несогласия Москвы с попыткой Украины вступить в НАТО. Так политологи трактуют его встречу с министром промышленности РФ Денисом Мантуровым 10 июня, которая прошла сразу после жесткого заявления главы государства о политике Киева. В разговоре политики раскрыли, как страна будет жить в условиях усиленного экономического давления.

Во время разговора с Мантуровым в Ново-Огарево, Путин попросил оценить темпы восстановления промышленности после пандемии коронавируса. Министр заверил, что стране удалось избежать «драматических последствий» и темпы роста обрабатывающей промышленности составили 0,6%. «По понятным причинам, чемпионами оказались фармацевтика и медицинская техника — 23%. Но и другие отрасли, такие как химический комплекс, текстильная промышленность, даже производство мебели, показали уровень около пяти процентов», — сообщил Мантуров.

Владимир Путин и Денис Мантуров обсудили новые формы импортозамещения Фото: Kremlin.ru

В первые четыре месяца 2021 года темпы восстановления составили уже 4,5%. По мнению Мантурова, это произошло благодаря курсу на импортозамещение, который страна взяла после введения западных санкций в 2014 году (из-за конфликта на востоке Украины и возвращения Крыма в состав РФ). «За этот период было направлено на планы и их реализацию более 2,8 трлн рублей, притом что на каждый вложенный бюджетный рубль приходится пять рублей частных инвестиций бизнеса. То есть эта мотивационная программа была достаточно активно реализована», — сказал министр. «Транспортное машиностроение — уже 90,7%. Химическая промышленность. Электроника…», — оценил результаты Путин.

В дальнейшем министерство собирается перейти на «новый формат» импортозамещения, сообщил министр. Если ранее акцент был сделан на производство конечной продукции, то сейчас власть планирует наладить выпуск собственного сырья, материалов и комплектующих. Необходимость таких изменений Мантуров объяснил не только пандемией, но и «нарастающим геополитическим давлением» на Россию. У Путина не было никаких претензий к этой идее. «Спасибо», — закончил встречу президент.

Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов считает встречу продолжением вчерашнего заявления Путина о недопустимости вступления Украины в НАТО. Украинский президент Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден обсуждали эту процедуру во время телефонного разговора 7 июня.

В интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» президент России неожиданно выступил с жесткой речью о возникающих угрозах для страны. «Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова, скажем, и Днепропетровска до центральной части России, до Москвы уменьшится до 7-10 минут! Это для нас „красная линия“ или нет?.. Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали украинцам, вернее, украинскому руководству и Зеленскому. Откуда мы это знаем?» — заявил Путин в телеэфире.

«Встречу с Мантуровым можно трактовать, как сигнал Москвы зарубежным партнерам о том, что Россия не боится санкций и будет отстаивать свою позицию по Украине.

Вчера были обозначены красные линии, которые свидетельствуют о том, что Россия не допустит вступления Украины в НАТО. Борьба с этим процессом может привести к новым ограничениям со стороны Запада. Поэтому сегодня был обозначен курс на дальнейшее развитие независимости страны в промышленной сфере», — считает Шаповалов.

О подготовке российских властей к новым санкциям говорит и гендиректор Института политических исследований Сергей Марков. «Это реальная подготовка к будущему ужесточению санкций. Власть стремится использовать ситуацию так, чтобы развивать свое производство. Санкции плохо повлияли на экономику, а контрсанкции — хорошо», — сказал он.

Владимира Зеленского ждут в Вашингтоне после того, как Джо Байден вернется из поездки по Европе Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Директор Центра политических исследований Андрей Федоров (работал замглавы МИД России) считает, что встреча Путина и Мантурова одновременно направлена и на внутреннюю аудиторию. «До встречи Путина с Байденом никаких решений НАТО по Украине приниматься не будет. Но после, когда Зеленский побывает с визитом в Вашингтоне, возможны любые сюрпризы. Путин предупреждает, что надеяться на его встречу с Байденом не стоит, Россия может вновь оказаться в условиях растущего санкционного давления», — пояснил Федоров.

Политолог, член международного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий уверен, что диалог Путина с Мантуровым призван успокоить элиты, опасающиеся новых санкций. «Это сигнал не только нашим соседям, но и промышленникам, бизнесу, которые заинтересованы в развитии. Президент говорит, что страна справится с трудностями», — резюмировал эксперт.