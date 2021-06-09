Путин назвал Украину «порождением советского периода»

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина появилось как «порождение советского периода». Так он отреагировал на предложение украинского президента Владимира Зеленского исключить русских из числа коренных народов Украины.
«Украина возникла как порождение советского периода», — сказал Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину на телеканале «Россия24». Президент считает уродливым законопроект о «коренных народах» Украины.
Путин сказал, что негативно относится к идее президента Украины Владимира Зеленского исключить русских из числа коренных народов Украины. «Смешно и глупо называть русских некоренным народом Украины», — сказал Путин. По его словам, попытка деления народов на коренные и некоренные похожа на идею нацистской Германии.
Путин подумает о подготовке к публикации отдельной статьи, которая касается истории русских на Украине. Президент сказал, что законопроект не соответствует нормам междурядного гуманитарного права, но Запад не отреагирует. Эта инициатива наносит серьезный удар по русскому народу, считает он.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил Украину в травле россиян. Решение об исключении русского и других народов из числа коренных народов Украины принадлежит Зеленскому. Госдума 8 июня приняла заявление с осуждением действий, пишут «Дни.ру».
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