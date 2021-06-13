Как страна встретила День России

12 июня вся страна отмечала День России Фото: Анна Майорова © URA.RU

По всей стране 12 июня граждане отметили День России. Праздничные мероприятия проходили в живом и онлайн форматах. Люди выстраивались в огромный флаг России, запускали триколор в стратосферу, водили хороводы, а иностранцы высказывали свою благодарность российским ученым, внесшим весомый вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Как прошел день России — в материале URA.RU.

Семь тысяч сотрудников «Сима-Ленда» в Екатеринбурге провели флешмоб в преддверии Дня России. Они выстроились в огромный флаг России и надпись «Мы вместе». При этом все участвующие были в медицинских масках.

В Москве на Поклонной горе у Музея Победы прошел другой флешмоб «Россия в небе!» Школьники запустили 50 воздушных змеев в цветах российского флага. Акцию была организована участниками Российского движения школьников (РДШ). Также одна из активисток РДШ вместе с единомышленниками создала памятник Александру Невскому в Minecraft.

В разных точках страны россияне запускали в небо огромные триколоры. Организаторами этих акций стали представители движения Общероссийский народный фронт (ОНФ). Дальше всех пошли во Владимирской области, где флаг России поднялся на высоту 26,6 тысячи метров, покорив стратосферу.

Работники предприятий по всей стране объединились, чтобы провести праздничные акции ко Дню России. Мероприятия прошли на производствах Урала, Сибири, Поволжья, Дальнего Востока и других территорий государства.

12 июня в шести российских городах прошли молодежные фестивали «Блогеры России». Почти 50 тысяч человек во Владивостоке, Красноярске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Олимпийском парке «Сириус» участвовали в этих мероприятиях. Среди звезд были рэпер Тимати (Тимур Юнусов), Егор Шип, Женя Ершов, Катя Адушкина и Карина Кросс.

В Крыму участники арт-фестиваля «Таврида» подготовили свой праздничный мурал ко Дню России. Художники нарисовали девушку на фоне белого неба, синего моря и поля с красными маками. На всю работу у авторов ушло больше 600 литров краски.

Иностранные граждане также решили поздравить россиян. Жители США, Португалии, Испании, Японии, Китая и других стран исполнили на русском языке песню «С чего начинается Родина».

Кроме того иностранцы поблагодарили российских ученых за разработку вакцины от коронавируса «Спутник V». Они записали видео со словами благодарности на русском и родном языках.