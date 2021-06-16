Новые запреты из-за коронавируса ждут всю Россию

Российские регионы вводят новые коронавирусные запреты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ограничения, введенные в столице и нескольких регионах, связаны не столько с ростом числа заболевших коронавирусом, сколько с попыткой замотивировать россиян поставить прививки, сообщил близкий к Минздраву РФ источник URA.RU. Уговоры на людей не подействовали, поэтому первые губернаторы по рекомендации Москвы уже пошли на жесткие меры, объясняет собеседник. По его словам, скоро их будет больше. Эксперты считают, что низкие темпы вакцинации могут подтолкнуть власти к еще более непопулярным мерам.

Использовать ограничения для мотивации людей к вакцинированию чиновникам Минздрава рекомендовали ученые, рассказал URA.RU близкий к ведомству источник. «Они проводили анализ и пришли к выводу, что для вакцинирования населения нужно пойти на разные формы принуждения и запретов — это локдауны, ограничения в передвижении и участия в культурных и других мероприятиях», — пояснил собеседник агентства. По его словам, после этого Минздрав якобы и рекомендовал главам регионов начать вводить ограничения.

Рост числа зараженных в России происходит на фоне низких темпов вакцинации, считают в федеральном центре Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Информацию инсайдера подтверждает статистика. Так, новые ограничения ввели как регионы с ростом случаев заражений, так и те, где число заболевших почти не изменилось. Например, в Москве (12 июня первая объявила о новых запретах) за первые две недели июня уровень заболеваемости вырос с 3,7 тысячи до 6,8 тысячи новых случаев заражения. При этом уровень вакцинации составил 11,8% (1,5 млн человек). В ХМАО с 1 по 14 июня число заразившихся выросло с 41 до 78 человек (вакцинировано 12,5% населения). В Мурманской области их количество увеличилось с 40 до 71 человека (11,87%).

В то же время ввели запреты и регионы, где нет такого резкого роста заболеваемости. В Санкт-Петербурге, где действуют подобные столичным запреты, за две недели число заболевших выросло с 817 до 865 случаев (вакцинировано 13,85% населения). В Ивановской области за две недели статистика новых заражений не изменилась — все те же 59 случаев (12,6% привитых). В Иркутской области рост — со 109 до 113 фактов заражения (12,5% привитых).

Инсайдер подчеркнул, что число регионов, где станут вводить ограничения, будет расти. «Власти будут ориентироваться на уровень вакцинации — где он невысокий, там будут вводить новые запреты», — добавил он.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заверил URA.RU, что власти регионов принимают решения об ограничениях самостоятельно и «в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью». При этом он признал, что самым эффективным методом борьбы с COVID-19 «является формирование коллективного иммунитета с помощью вакцинации». «Активное участие граждан в вакцинации позволит быстрее остановить распространение инфекции и снимет необходимость ограничений», — добавил Кузнецов.

Россия занимает 10 место в списке стран — лидеров по вакцинированию населения от коронавируса Фото: Размик Закарян © URA.RU

По данным Роспотребнадзора, пока Россия замыкает десятку стран по уровню вакцинации. На 15 июня привито 32,8 млн человек. По этому показателю страну обошли Мексика (34,5 млн), Италия (37,7 млн), Франция (39,6 млн), Германия (54,2 млн), Великобритания (68,3 млн), Бразилия (71,4 млн), Индия (225,6 млн), США (304,5) и Китай (763,1 млн).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами во вторник признал, что темпы вакцинации «оставляют желать лучшего». «Президент использует любую возможность, чтобы призвать всех нас вакцинироваться. Это единственный способ остановить вспышки коронавируса. Другого способа победить коронавирус не существует», — заявил Песков. Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что вакцинировался и призывал россиян последовать его примеру: например, в своем послании Федеральному Собранию, во время встречи с бизнесом 26 мая и на других мероприятиях. В начале мая он обратился к губернаторам с требованием «не расслабляться» и расширить сеть пунктов вакцинации в регионах.

Ряд экспертов считает, что заставить россиян вакцинироваться могут либо запреты, либо принуждения, либо методы устрашения Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

По мнению главы компании «Маркком» Сергея Маркелова, власти пошли на ограничения, поскольку одна лишь пропаганда вакцинации не работает. Большинство россиян находится «в режиме непонимания», стоит ли им прививаться, говорит он. Эксперт Института региональных проблем Дмитрий Журавлев подтверждает, что только данными о всплеске заболеваемости «вряд ли можно напугать людей, чтобы они побежали вакцинироваться».

Врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева говорит, что лучше всего к этому мотивирует заражение коронавирусом и попадание в реанимацию близких людей. «Всем остальным наш народ сложно напугать», — считает эксперт.

Как полагает вирусолог Алексей Аграновский, после введения нынешних ограничений «государство и дальше будет нажимать на людей». «Если не ограничивать свободу, переполнятся все больницы, не хватит медиков и произойдет коллапс», — прогнозирует он.

Эксперт Вадим Хайкин полагает, что в отношении вакцинированных и переболевших ковид-ограничения действовать не должны. Это будет лучшей мотивацией для остальных Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Врач московской психоневрололгической клиники Вадим Хайкин предлагает распространять запреты только на не привитых и не переболевших жителей, поскольку они не понимают, зачем им вакцинироваться, если сейчас ограничения касаются всех. «Мотивацией к вакцинации для людей станет только изменение подходов к ней со стороны власти. Одинаковые для всех ограничения и штрафы — это основной фактор, который препятствует вакцинации», — убежден эксперт.